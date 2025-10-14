  • 會員
美股 | 特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點

14/10/2025

美股 | 特朗普對華關稅立場態度軟化，美股強勁反彈，道指升近590點

 

　　在經歷上周五（10日）的急劇拋售後，美國股市周一（13日）迎來強勁反彈，三大股指均顯著收高，成功收復部分失地。

 

　　道指收市升587.98點，或1.29%，報46067.58點；標普500指數升102.21點，或1.56%，報6654.72點；納指升490.178點，或2.21%，報22694.608點。

 

　　市場氣氛好轉，主要歸因於美國總統特朗普對華關稅的立場有所軟化。特朗普在周末發表言論，強調美國希望幫助中國，而非傷害它。這一表態與他上周五（10日）威脅將從11月1日起，對所有中國商品徵收額外100%關稅的強硬立場形成鮮明對比。

 

　　投資者暫緩對貿易戰急劇升級的憂慮。本周市場焦點將轉向即將拉開序幕的美股第三季度業績。　此前因貿易憂慮而遭到拋售的科技股在普遍領漲，英偉達(US.NVDA)升2.8%，甲骨文(US.ORCL)升5.1%。特斯拉(US.TSLA)股價亦錄得上升5.4%。

 

黃金價格升穿4100美元

 

　　國際黃金價格升穿4100美元。現貨黃金價格升勢持續，最高觸及4117美元，日內升幅超過2%。​紐約期金價格走勢同樣凌厲，日內飆升超過3%，一度突破4100美元，最高報每盎司4137美元，同步創下新高。

 

　　美匯指數在99關口上方窄幅震盪，高見約99.34日內約升0.4%，報99.26，反映在風險偏好走弱與減息預期支撐下，美元獲避險買盤承接。

 

　　美元兌日圓匯價升穿152關口，美元兌日圓匯價上升約0.7%，高見152.2。歐元兌美元走弱，在1.156至1.162區間拉鋸；歐元兌美元跌約0.4%，報1.157。

　　油價從五個月來的低位反彈。紐約期油上漲約1.4%，報每桶59.31美元。布蘭特期油亦回升約1.3%，報每桶63.56美元。

即時重點新聞

14/10/2025 09:38  《異動股》金價銀價齊創新高，紫金升3%中國白銀飆一成

14/10/2025 09:42  《異動股》內險走強國壽升近4%，A股反彈上證綜指重上3900關

14/10/2025 09:23  恒指高開79點報25969，科指反彈阿里升1.3%，中芯升2%

14/10/2025 10:16  李家超：「組裝合成建築法」符合高標準規格，港府團隊已加強巡查各地盤確保符合標準

14/10/2025 09:26  《異動股》英諾賽科高開15%，夥NVIDIA推800VDC全GaN電源方案推動AI數據中心升級

14/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１９８億元，買盈富基金沽騰訊

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７８０，一年拆息上日報３﹒３３％

