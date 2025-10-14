港股 | 午市前瞻 | 貿戰因素抵銷AI憧憬港股料陷上落市 英諾賽科政策風險不大

中美貿易磨擦緊張形勢稍稍緩和，兩國元首在韓國會面仍會進行，港股繼昨午低位反彈後今早高開，惟及後市況反覆向淡，低位見25724，高低波幅378點。恒生指數半日報25839，跌50點或0.2%，主板成交近1888億元。恒生中國企業指數報9229，升7點或不足0.1%。恒生科技指數報6066，跌79點或1.3%。

阮子曦：解決中美問題才有利大市回升，此前料25000至26200波動

美國白宮方面持續為中美貿易衝突降溫，周一美股反彈，尤其中概股更跑贏大市。但港股昨日盤中反彈後似乎後勁不繼，上半日恒指先升後跌，未能延續北水昨日午市的強勁追捧勢頭。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股昨日盤中反彈後今日上行動力明顯較美股為弱，北水熱捧的大市主力股如阿里巴巴(09988)及中芯(00981)仍有沽壓需要消化，反映北水資金調配並不容易估計，令市況變得反覆。

不過他強調，目前中美關係僅為美方單方面唱好，中方並無非常樂觀表態，因此目前形勢並不能轉為樂觀，因此市場將會觀望後續發展，而觀望情緒濃厚，市況便會形成上落市並難以向上突破。阮子曦指，近期港股升勢都主要由憧憬AI資金帶動，貿易戰相關因素僅轉趨平和而不跌，才能令AI炒作帶動大市向上，如今貿戰不利因素增大，變相即使仍有AI憧憬，亦會抵銷相關升幅，造成上落市格局，預計大市要等貿戰不利完全解決，消化限制大市升勢的因素後，大市才有望重拾升軌。如恒指步入上落市，他預期會在25000至下跌裂口頂部約26200間波動。

氮化鎵技術非中國獨有料不會成為談判籌碼，惟英諾賽科溢價過高

英諾賽科(02577)公布與英偉達(US.NVDA)共同推動800 VDC電源架構的全氮化鎵(GaN)電源解決方案，以促進新一代人工智能(AI)數據中心「AI Factories」的發展，減少銅耗、提高散熱並減少碳排放。再與英偉達合作消息刺激英諾賽科再有一輪炒作，半日最多曾升逾18%。

針對中方對英偉達的顧累，阮子曦不認為中美關係會影響英諾賽科與英偉達的合作，而氮化鎵技術亦非英諾賽科獨有，雖然鎵亦算是其中一種稀土金屬，但因為技術並不獨有，預計中方未必會在限制氮化鎵出口上有動作，因此英諾賽科的政策風險未必很大。他又指，英偉達對供應將要求不低，英諾賽科通關獲英偉達青睞一定有個別優勢，預計合作將會持續。

但他認為目前英諾賽科炒高太多，較與英偉達合作消息出現前仍有約一倍溢價，不認為業績增長上也一樣有此增幅，因此建議投資者可在更低位才留意，首先宜留意80元支持力度。

晶片股炒作情緒化已脫離基本面，中芯有貨可減持

至於其餘晶片股仍有沽壓，北水熱炒的中芯(00981)及華虹(01347)半日分別跌半成及一成。阮子曦認為這類晶片股已全然變成消息股，主要炒作民族自強概念而與基本面完全無關，要按中美消息來炒。他認為目前中芯情緒溢價不少，如有貨可以減持一部分，看消息挾升後再考慮進一步獲利。

撰文：經濟通通訊社市場組

