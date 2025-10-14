  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 貿戰因素抵銷AI憧憬港股料陷上落市 英諾賽科政策風險不大

14/10/2025

　　中美貿易磨擦緊張形勢稍稍緩和，兩國元首在韓國會面仍會進行，港股繼昨午低位反彈後今早高開，惟及後市況反覆向淡，低位見25724，高低波幅378點。恒生指數半日報25839，跌50點或0.2%，主板成交近1888億元。恒生中國企業指數報9229，升7點或不足0.1%。恒生科技指數報6066，跌79點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 貿戰因素抵銷AI憧憬港股料陷上落市 英諾賽科政策風險不大

（官方圖片）

 

阮子曦：解決中美問題才有利大市回升，此前料25000至26200波動

 

　　美國白宮方面持續為中美貿易衝突降溫，周一美股反彈，尤其中概股更跑贏大市。但港股昨日盤中反彈後似乎後勁不繼，上半日恒指先升後跌，未能延續北水昨日午市的強勁追捧勢頭。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，港股昨日盤中反彈後今日上行動力明顯較美股為弱，北水熱捧的大市主力股如阿里巴巴(09988)及中芯(00981)仍有沽壓需要消化，反映北水資金調配並不容易估計，令市況變得反覆。

 

　　不過他強調，目前中美關係僅為美方單方面唱好，中方並無非常樂觀表態，因此目前形勢並不能轉為樂觀，因此市場將會觀望後續發展，而觀望情緒濃厚，市況便會形成上落市並難以向上突破。阮子曦指，近期港股升勢都主要由憧憬AI資金帶動，貿易戰相關因素僅轉趨平和而不跌，才能令AI炒作帶動大市向上，如今貿戰不利因素增大，變相即使仍有AI憧憬，亦會抵銷相關升幅，造成上落市格局，預計大市要等貿戰不利完全解決，消化限制大市升勢的因素後，大市才有望重拾升軌。如恒指步入上落市，他預期會在25000至下跌裂口頂部約26200間波動。

 

氮化鎵技術非中國獨有料不會成為談判籌碼，惟英諾賽科溢價過高

 

　　英諾賽科(02577)公布與英偉達(US.NVDA)共同推動800 VDC電源架構的全氮化鎵(GaN)電源解決方案，以促進新一代人工智能(AI)數據中心「AI Factories」的發展，減少銅耗、提高散熱並減少碳排放。再與英偉達合作消息刺激英諾賽科再有一輪炒作，半日最多曾升逾18%。

 

　　針對中方對英偉達的顧累，阮子曦不認為中美關係會影響英諾賽科與英偉達的合作，而氮化鎵技術亦非英諾賽科獨有，雖然鎵亦算是其中一種稀土金屬，但因為技術並不獨有，預計中方未必會在限制氮化鎵出口上有動作，因此英諾賽科的政策風險未必很大。他又指，英偉達對供應將要求不低，英諾賽科通關獲英偉達青睞一定有個別優勢，預計合作將會持續。

 

　　但他認為目前英諾賽科炒高太多，較與英偉達合作消息出現前仍有約一倍溢價，不認為業績增長上也一樣有此增幅，因此建議投資者可在更低位才留意，首先宜留意80元支持力度。

 

晶片股炒作情緒化已脫離基本面，中芯有貨可減持

 

　　至於其餘晶片股仍有沽壓，北水熱炒的中芯(00981)及華虹(01347)半日分別跌半成及一成。阮子曦認為這類晶片股已全然變成消息股，主要炒作民族自強概念而與基本面完全無關，要按中美消息來炒。他認為目前中芯情緒溢價不少，如有貨可以減持一部分，看消息挾升後再考慮進一步獲利。

 

港股 | 午市前瞻 | 貿戰因素抵銷AI憧憬港股料陷上落市 英諾賽科政策風險不大

英諾賽科股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 貿戰因素抵銷AI憧憬港股料陷上落市 英諾賽科政策風險不大

中芯股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 貿戰因素抵銷AI憧憬港股料陷上落市 英諾賽科政策風險不大

華虹半導體股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01115

西藏水資源

0.550

異動股

00700

騰訊控股

621.000

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

155.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,461.12
    -606.46 (-1.316%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,556.23
    -98.49 (-1.480%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,221.11
    -473.50 (-2.086%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.437
變動率︰+2.081%
較港股︰-0.71%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌70.130
變動率︰-2.090%
較港股︰+0.04%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌619.271
變動率︰-2.426%
較港股︰-0.28%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌418.678
變動率︰-2.798%
較港股︰-0.31%
精選中資美股 More
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌160.580
變動率︰-3.735%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌119.610
變動率︰-4.860%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌25.830
變動率︰-5.177%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.310
變動率︰-6.799%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌338.185
變動率︰-5.268%
GS
高盛
按盤價(USD)︰跌744.440
變動率︰-5.381%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌145.340
變動率︰-5.415%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌34.855
變動率︰-6.354%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/10/2025 10:03 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/10/2025 10:03 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01115 西藏水資源
  • 0.550
  • 00700 騰訊控股
  • 621.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.600
  • 00189 東岳集團
  • 11.220
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 32.600
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 18.410
  • 目標︰$20.78
  • 02877 神威藥業
  • 8.520
  • 目標︰--
  • 03993 洛陽鉬業
  • 15.250
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.460
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.220
  • 目標︰$14.56
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.000
  • 00981 中芯國際
  • 73.350
  • 00700 騰訊控股
  • 621.000
  • 00388 香港交易所
  • 420.000
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 48.620
  • 目標︰$55.00
  • 01789 愛康醫療
  • 5.460
  • 目標︰$6.00
  • 00956 新天綠色能源
  • 4.340
  • 目標︰$5.20
熱炒概念股
即時重點新聞

14/10/2025 16:34  《盤後部署》市場觀望氣氛濃恒指料未穩，內銀逆市受追捧民行追落後

14/10/2025 16:37  港鐵(00066)行政總裁金澤培將於明年起轉任主席任期三年，歐陽伯權年底退任

14/10/2025 17:19  【新股上市】路透：文遠知行已聘請大摩和中金，計劃來港二次上市

14/10/2025 16:13  政府宣布高層官員任命，郭黃穎琦出任政府物流服務署署長

14/10/2025 14:29  【比特幣】巨鯨做空震驚加密市場，神秘操盤手聲稱「不識特朗普」

14/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８６﹒０３億元，買南方恒生科技沽中芯

14/10/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好騰訊目標800元，中信里昂點評博彩股

14/10/2025 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５３，隔夜拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 |金銀價早市創新高後急轉向，貿易陰霾未散晶片股、資源股插水新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內險股盈喜｜新華保險料首三季盈利增最多65%，內險股逆市造好可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

香港開放數據計劃：提升政府服務＋促進智慧城市發展
人氣文章

玩樂 What’s On

七公主結誼60周年｜電影資料館重溫陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、馮寶寶等15部經典，長者半價$20！
人氣文章

政政經經．石鏡泉

金價四千只在半山腰
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

巴黎時裝周2025：盤點BLACKPINK Lisa、Jisoo及ROSÉ的造型！從LV春日芭比到 YSL浪漫慵懶，誰最能駕馭品牌新章？
人氣文章

港女講男．妮洛

想婚VS不婚：故意逃避、不置可否，就是最終的答案嗎？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《她來找我》：Anne Hathaway也難救的一場失焦敘事實驗
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食道癌｜50歲男患末期食道癌，忽略初期症狀錯過黃金治療時機，8大警號及預防建議
人氣文章
暴食惹禍｜32歲男連續兩日打邊爐+BBQ腹痛送院，抽出「牛奶血」確診急性胰臟炎新文章
人氣文章
名人健康 │ 名店太子爺車禍毁容，花200萬做6次手術，38歲生日現身：要活得自在
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/10/2025 22:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/10/2025
神州經脈 | 中國制裁韓船企美國子公司，iPhone Air國行版下周三發售
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普「和平方案」中有多個懸念待解

14/10/2025 14:24

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處