內需股 | 中央促持續用力擴內需，新消費股獲大行唱好炒上可以點部署？

15/10/2025

　　國務院總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，強調要持續用力擴大內需，儘管今早（15日）公布的內地9月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，連續兩個月出現通縮，內需股仍普遍造好，惟只有海底撈(06862)升逾半成表現較突出，新消費股則升勢凌厲，蜜雪集團(02097)飆逾半成，泡泡瑪特(09992)升近4%，老鋪黃金(06181)及毛戈平(01318)均飆逾9%，當中多隻股份近日都獲大行唱好，看來更值得吸納，應如何部署？

 

（截自蜜雪網頁）

 

李強：要持續用力擴大內需　不斷形成擴內需新增長點

 

　　國務院總理李強昨日(14日)主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，強調要加力提效實施逆周期調節，用足用好政策資源，以改革辦法打通堵點卡點。要持續用力擴大內需，做強內循環，不斷形成擴內需的新增長點。要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序及非理性競爭，著力構建創新生態圈。

 

　　李強又指，對當前經濟形勢，要以更寬的視野準確把握，特別是從五年規劃的實施來看經濟發展的長期趨勢，從人流、物流、信息流及資金流的支撐來看經營主體的活力，從國際局勢的變化來看內地經濟的韌性，進一步堅定信心及直面問題，堅定不移辦好自己的事，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

 

內地9月CPI按年降0.3%遜預期　PPI跌幅收窄至2.3%

 

　　國家統計局公布，9月份居民消費價格指數(CPI)同比下降0.3%，降幅大於市場預期的0.2%，但較8月的0.4%收窄。其中，城市下降0.2%，農村下降0.5%；食品價格下降4.4%，非食品價格上漲0.7%。1-9月平均，全國居民消費價格比上年同期下降0.1%。9月CPI環比上漲0.1%，其中，城市持平，農村上漲0.2%；食品價格上漲0.7%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.3%，服務價格下降0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1%，漲幅連續第5個月擴大，且是近19個月以來首次回到1%。

 

　　市場競爭秩序持續優化，9月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.3%，符合市場預期，降幅比上月收窄0.6個百分點，是7個月最小跌幅。9月PPI環比繼續持平，為連續兩個月持平。

 

今年國慶中秋假期消費放緩　重點零售餐飲銷售額遜去年   

 

　　值得一提，據商務部商務大數據監測，2025年國慶中秋假期全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑同比增長2.7%。10月1日至7日，商務部重點監測的78個步行街(商圈)客流量、營業額同比分別增長8.8%和6%。而2024年的國慶假期，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長4.5%，重點步行街和商圈客流量同比增長12.5%。反映今年消費放緩。

 

　　商務部監測的主要電商平台數據顯示，今年節日期間綠色有機食品銷售額同比增長27.9%，智能家居產品同比增長14.3%，國潮服裝同比增長14.1%。商家推出低油、低糖月餅，受到消費者青睞。

 

中金：黃金周消費呈年輕化趨勢　薦潮玩及電子煙等板塊

 

　　中金近日發表研報指，2025年國慶加中秋假期消費數據陸續發布，整體來看，在更長的假期窗口帶動下，境內與出入境出行熱度均高企，消費數據普遍表現亮眼，呈現出年輕化、重體驗等趨勢，同時家居家電、戶外運動等可選品類有較好表現。

 

　　中金建議長期布局悅己消費，推薦潮玩賽道及電子煙等板塊，如泡泡瑪特、布魯可(00325)、思摩爾國際(06969)；布局國貨崛起演繹趨勢，推薦美妝、個護賽道，如毛戈平、巨子生物(02367)、上海家化(滬:600315)等；關注政策催化的受益板塊，如內需政策支撐疊加旺季催化下的零售板塊等。

 

瑞銀：蜜雪估值較其他餐飲股吸引　升目標價至490元

 

　　瑞銀最新研報指，蜜雪集團股價已自高位調整30%，估值較其他餐飲股吸引，輕微上調其2026至2027年純利預測最多2%，雖然高基數將令明年同店銷售倒退，但國內開店速度較預期快，抵銷相關負面因素。預期內地現製飲品市場規模將持續上升，估計至2030年蜜雪店舖數目將增至8萬間，反映城鎮化加快及居民消費力持續上升。另外，蜜雪早前收購「福鹿家」53%股權，進軍鮮啤市場，有望帶來協同效應及擴大客戶基礎，上調目標價約3%至490元，評級升至「買入」。

 

　　華源證券則稱，看好蜜雪集團國內及海外市場渠道擴張，預計公司份額仍將持續提升，維持「買入」評級。蜜雪深耕現製飲品行業，兼具客群、渠道、供應鏈及營銷等多重競爭優勢，精準卡位平價茶飲價格帶。預計公司2025至2027年歸母凈利潤分別為54.25/65.86/76.70億元人民幣，同比增速分別為22.28%/21.40%/16.46%。而收購「福鹿家」完成後，蜜雪進一步拓展品牌矩陣。啤酒行業市場規模及消費基數龐大，伴隨著消費者對高質量、多元化產品需求的不斷提升，有望打開鮮啤市場的空間。

 

大摩料關稅對泡泡瑪特影響有限　予目標價382元

 

　　另大摩指，基於今年以來中美貿易談判的進展，預計美國關稅對泡泡瑪特(09992)影響有限。報告指，即使美國對中國玩具徵收更高關稅，亦不會改變公司的競爭優勢，因為約75%至80%的美國玩具進口來自中國。另外，公司此前已有計劃將絕大部分銷往美國的商品轉移至越南生產，但由於貿易緊張局勢緩和而推遲。根據公司早前表示，如有需要，轉移供應鏈需時4至6個月，但越南的生產效率將低於中國。


　　大摩分析，若美國自11月1日起對中國玩具徵收約130%關稅，而公司不調整價格的情況下，預計對2025年盈利的影響約1%。該行指，美國是知識產權(IP)產品的重要市場，泡泡瑪特在當地享有強大的消費者吸引力，且直接競爭有限。即使最終實施擬議的關稅，亦不會改變這一動態。公司早前在供應鏈和關稅緩解方面表現良好，這些都增強了該行對公司基本面保持穩健的信心，予「優於大市」評級，目標價382元。

 

（AP圖片）

 

境內足金飾品價升老鋪黃金擬提價　摩通升目標價至1296元

 

　　此外，國際國內金價今日再創新高。Wind數據顯示，截至當日12點42分，倫敦現貨黃金和上海黃金交易所現貨黃金盤中最高價分別突破4190.84美元/盎司和960元(人民幣．下同)/克，再度刷新歷史紀錄。當日多家黃金珠寶品牌公布的境內足金飾品價格也水漲船高，其中較高的已突破1235元/克關口。

 

　　根據藍鯨新聞報道，周生生(00116)於明日(16日)調升金飾產品價格，一口價黃金飾品漲幅介乎25%至35%；周大福(01929)擬於下周一(20日)提價，漲幅10%至30%。而包括老鋪黃金在內的品牌有計劃提價。老鋪黃金已在今年2月及8月兩次公開漲價，店員稱其金條金幣、配件補配的價格已跟隨大盤波動進行過調整，多店的素金戒指、手鐲斷貨，官方旗艦店也有款式售罄下架。

 

（老鋪黃金官網截圖）

 

　　摩根大通指，近日進行了數次考察，與老鋪黃金管理層、店舖經理及專家交流，發現其品牌價值提升趨勢明確，因為即使在產品提價或品牌促銷期結束後，消費者仍願意在門店外排隊等候入內購物。根據8月至9月份數據，該行預測老鋪黃金零售銷售表現維持強勁，憧憬公司將配合節慶時間表推出更多新產品，並採用金漆技術等新工藝，以及未來持續調整門店網絡，相信其品牌價值仍然繼續提升，輕微調整公司2025至2027年盈利預測，目標價由原先1294元微升至1296元，相當於預測2027年市盈率24倍，重申「增持」評級，列為中國消費行業首選股之一。


溫鋼城：傳統內需股乏資金青睞　寧吼蜜雪等新消費股

 

（溫鋼城）


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，內需股股價一直沒怎麼升過，故有人會想「執平貨」，但往往都只升那些新型內需股，包括蜜雪及泡泡瑪特近期都稍為回升，之前跌了下來的老鋪黃金(06181)亦已企穩，似乎它們都比傳統內需股吸引，傳統內需股偶爾見潤啤(00291)及青啤(00168)有炒作。他說，內需股要有所選擇，其中蜜雪之前由600幾元跌至最低約380元，近幾日明顯有些反彈，短期似乎仍有力再上，有貨可繼續持有，或有機會挑戰100天線約473元。另外，泡泡瑪特產品其實不止有Labubu，Skullpanda也開始受歡迎，回至約250元也可趁低吸納，若不見回至該處，則可待突破50天線(現處於約280元)才買。

 

　　溫鋼城又指，傳統內需股如海底撈及九毛九(09922)不是不可以吼，但始終不太受資金青睞，最多只貪其估值便宜，但九毛九往績市盈率仍達近48倍，預測市盈率為11倍，海底撈則較便宜，往績及預測市盈率都只約13倍，弊在沒甚麼增長，看來餐飲股都不太好。至於體品股之前炒過一輪，甚至連李寧(02331)也升過一下，但安踏(02020)現在連雙底勁線88元都跌穿，可能跌至78元才有較好支持，始終內地人消費模式已改變。總之，體品股及餐飲股都未可吼，新消費股則可考慮。

 

　　傳統內需股今日普遍上升，海底撈升5.31%收報13.28元，九毛九升2%報2.04元，潤啤升1.61%報26.44元，青啤升0.37%報54.3元，李寧升1.26%報16.82元，安踏升1.95%報86.2元，特步(01368)升2.45%報5.85元，蒙牛(02319)升1.18%報14.55元，美的(00300)升2.88%報82.2元，海爾智家(06690)升0.74%報24.56元。新消費股炒上，蜜雪升6.58%報444元，泡泡瑪特升3.8%報273元，布魯可升5.57%報108元，毛戈平升9.71%報107.3元，老鋪黃金升9.16%報756.5元，古茗(01364)升6.83%報25.96元，名創優品(09896)升3.81%報44.74元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評內需股及大市，立即重溫

 


