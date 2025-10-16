  • 會員
港股 | 盤後部署 | 蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底

16/10/2025

　　中美貿易戰再次打響後恒港股走勢受挫，昨日受惠美元急挫帶動後，今早起美元略見反彈動力，人民幣升勢放慢，港股今早起表現反覆，早段升勢過後隨即轉跌，午市北水淨流入擴大，恒指跌幅收窄，最終全日收報25888，跌22點或跌不足0.1%，主板成交逾2754億元。國企指數收報9259，升8點或升不足0.1%。科技指數收報6003，跌71點或跌1.2%。

 

　　美國宣布重徵中國關稅後，恒指已連續第四日徘徊50天線，而且仍未向上回補裂口，日線圖上恒指今日以十字星走勢作結，反映大盤資金仍在觀望後市。目前中美關係為大市最不明朗因素，但同時美國聯儲局主席鮑威爾罕有放鴿支撐減息預期，料對大市構成一定支持，預計在兩星期後的中美元首會面之前，如期間中美都未有進一步行動，港股都會維持窄幅上落，約25500至26200波幅上落。

 

新消費股個別續炒，供暖需求上升炒起煤炭股

 

　　早前總理李強主持經濟形勢座談會強調要加力提振消費後，市場對促消費措施出台憧憬擴大，新消費股維持熱炒，但因大市反覆，股份個別發展；老鋪黃金(06181)升6.2%，報803.5元；泡泡瑪特(09992)升5.6%，報288.2元；蜜雪(02097)升不足0.1%，報444.2元；毛戈平(01318)跌0.3%，報107元；布魯可(00325)跌3.6%，報104.1元；巨子生物(02367)跌15.3%，報41.82元。

 

　　入秋後內地近日開始明顯轉季，內媒報道指今年首波冷鋒已自14日起南下，華北北部、東北地區南部、湖南、貴州等地氣溫降幅可達攝氏十度以上，市場炒作供暖而求，煤炭股全線逆市上揚；中煤能源(01898)升7.3%，報11.08元；神華(01088)升2.9%，報40.98元；兗礦(01171)升1.9%，報11.19元；MONGOL MINING(00975)升5.5%，報14.17元。

 

蔚來遭新加坡主權基金起訴重挫9%，因電池收入計數方法惹爭議

 

港股 | 盤後部署 | 蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底

蔚來電池展示。（資料圖片）

 

　　內媒《財新》報道指新加坡主權財富基金－新加坡政府投資公司(GIC)已對蔚來(09866)及其高管起訴，指控公司涉嫌透過武漢蔚能電池公司虛增收入。消息拖累蔚來股價午後一度急挫超過13%，跌穿50天線水平，收市前跌幅收窄，收報49.28元，跌9%。

 

　　蔚來早前宣布BaaS模式（Battery as a service），用戶可以更低價錢購買汽車並將電池轉為租賃模式，降低購車成本。蔚來於是將電池一批過售予蔚能，報道指蔚來在向蔚能銷售電池時一次性確認全部收入，但GIC認為按美國會計準則，此類收入應因應用家月租情況按每月確認收入，而非一次確認全部收入。GIC認為，蔚來此舉有人為抬高股價之嫌，令GIC蒙受「重大損失」。

 

蔚來因「電池轉租」模式降售價引發近月升勢，如蔚來未能解釋股價勢穿40元

 

　　蔚來今年7月發布「樂道L90」時就正是以上述「電池轉租」模式銷售，隨後蔚來股價自當時不足28元水平，約三個月時間內炒高至60元以上，升幅達1.2倍，可見上述模式為蔚來股價上升主因。此期間亦未有其他車企跟隨此一模式，蔚來方面至今尚未就GIC提出起訴一事回應，假如「電池轉租」模式真如GIC聲稱一樣存在虛增收入問題，將會重創市場對其前景預期，股價進一步跌穿40元亦大有可能。短線宜密切觀望蔚來方面回應，投資者不現價進取撈底。

 

　　回顧去年8月，長汽(02333)主席魏建軍直指目前部分車廠有「不正當競爭、造假、出老千的情況」，建議公開審計全行業，一度引發市場激烈討論。另外，2022年沽空機構灰熊發表報告已曾指控蔚來透過蔚能誇大收入和利潤，蔚來當時就曾經否認指控並啟動內部調查，但未見有後續跟進。

 

港股 | 盤後部署 | 蔚來電池轉租遭指虛增收入捱告，或將重創股價現不宜急進撈底

蔚來股價自7月起攀高至本月高見61.75元，升幅達1.2倍。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

