盤前攻略 | 地區銀行信貸危機拖累美股三指齊挫 中概股偏軟恒指反彈力弱

17/10/2025

　　美股周四在科技股帶動下，早段溫和反彈，其後受地區銀行壞賬消息拖累升轉跌。地區銀行Zions Bancorporation因遭遇商業貸款欺詐損失，第三季業績須撥備5000萬美元，股價急瀉13.1%。富瑞金融和Western Alliance亦挫逾一成，拖累費城地區銀行股指數跌6.3%。大行如摩根大通、美國銀行和花旗亦不能倖免，股價齊跌2%至3%。道指收市下跌301點或0.65%，報45952點；標指跌0.63%，報6629點；納指跌0.47%，報22562點。

 

盤前攻略 | 地區銀行信貸危機拖累美股三指齊挫 中概股偏軟恒指反彈力弱

（互聯網圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌0.91%。阿里巴巴跌0.49%，報165.09美元；京東跌1.21%，報32.74美元；百度跌0.57%，報120.89美元；理想跌0.66%，報22.57美元；小鵬跌1.25%，報21.37美元；蔚來升0.15%，報6.83美元；嗶哩嗶哩升1.53%，報27.29美元。

 

夜期維持低水，港股ADR繼續低走

 

　　恒指夜期跌43點，報25862，低水27點。隔夜ADR普跌，美團(03690)ADR較港股低0.81%，折合98.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.62%，折合50.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.13%，折合619.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.56%，折合47.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.21%，折合423.5港元；滙控(00005)ADR較港股低0.16%，折合102.7港元。


　
美國地區銀行引發信貸恐慌，恒指反彈不易

 

　　恒指昨日反覆偏軟，不過，好友信心增強，牛證最新總數升至逾萬張，在25400至25499多個百點區間的全部637張均為新增。該區距離恒指現價最少只有189點。而牛證重貨區維持在25300至25399區間，該區亦新增129張至總數995張。而熊證總數僅輕微減少6張至總數6342張，顯示淡友態度謹慎，觀望氣氛較濃。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌74點，報25828，低水60點，預料恒指輕微低開。中美貿易戰最終結果未知，但陰影揮之不去。現時加上地區銀行信貸危機，為股市添壓。恒指昨日走勢反覆偏軟，雖然盤中曾重上26000點，但高位回吐壓力大，指數掉頭向下。預料恒指今日弱勢難改，除非A股升市帶動港股氣氛，否則，恒指料在50天線（約25864）附近上落。

 

