消息指摩通計劃從中環及觀塘寫字樓搬出，遷入西九藝術廣場大樓

據《星島日報》報道指，摩根大通公司目前正洽談有關於香港西九藝術廣場大樓的辦公大樓租賃，這可能是香港歷史上最大的租賃交易。

消息指人士指，摩通正計劃從中環和觀塘遷出，併入藝術廣場大樓全部三座大樓，該項目佔地67.2萬平方呎，並由新鴻基地產（00016)開發，預計2026年完工。

另有分析指出，越來越多公司希望透過高鐵網絡降低成本，並更貼近中國客戶，估計是摩通遷入西九的原因。瑞銀集團去年宣布，計劃將遍布香港的辦公室合併至高鐵站附近的一個即將落成的項目；另外，包括摩根士丹利和德意志銀行在內的多家金融公司已進駐環球貿易廣場。

據官方網站介紹，西九文化區設有多項世界級藝術及文化設施，並提供23公頃公眾休憩空間；區內亦設有可作酒店、辦公室、住宅、零售、餐飲和消閒用途的商業設施。根據西九的總體規劃，西九文化區管理局將分階段、以公私營合作模式，發展區內的物業項目，包括位於西九3B區的藝術廣場大樓項目。

撰文：經濟通採訪組

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情