  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

外匯 | 溫灼培：料美元橫行金價升

20/10/2025

　　《真知灼見》自1971年美元與黃金脫勾以來，當前的主要貨幣都屬於「信用貨幣」，即貨幣本身不再與黃金或白銀掛勾，而是依賴發行該貨幣的國家政府的信用支持。綜觀現今G7國家的債務已相當嚴峻，其中美國債務與GDP的佔比約高達120%，與2009年希臘爆發歐債危機時的127%相距不遠。儘管如此，特朗普政府並未見有減發債意向，而財長貝森特在《大而美法案》通過後，於7月29日更宣布要在第三季內發行1萬億美元新債，以填補政府現金流的需要。

 

　　反觀歐洲，法國作為歐元區內第二大經濟體，其債務與GDP比例不單高達113%，政府更是更迭頻繁，但仍未有一個政府能有效落實削減財赤方案，情況令人憂慮。日本債務與GDP比例更是高達260%，而候任首相大熱高市早苗還揚言要推行寬鬆的財政政策。最後看英國，其債務與GDP比例亦高達100%，這導致其30年期國債孳息率於今年9月3日一度飆升至5.752%，創下自1998年以來的最高水平。

 

　　當主要工業國的債務都如此高企，其貨幣的信用自然也備受質疑。由於貨幣是相對的，而美匯指數中的核心貨幣又為歐元、日本及英鎊，這解釋了為何儘管美元信用下降，但仍未見大跌。然而，當主要貨幣的國家都債台高築，當大家對持有的貨幣信心動搖，就明白黃金受追捧的原因。

 

外幣 | 溫灼培：料美元橫行金價升

美國債務高企，其貨幣的信用自然也備受質疑。(Envato)

 

　　技術上，料美匯指數短期內仍於96至100的大範圍內波動，較小的範圍則為97至99。相反，技術上倘現貨金價上破4400美元，料下一目標為5000美元，支持位為4050美元。

 

本周有四大市場焦點

 

　　轉看本周市場焦點。中共二十屆四中全會於今天（20日）召開，重點是審議中國第十五個「五年規劃」，最終草案將會於2026年3月提交全國人民代表大會審批。此次規劃藍圖的提出，料將影響市場的資金流向，值得關注。

 

　　而本周二（21日），日本國會將會選出下一任首相。據了解，上周自民黨黨魁高市早苗一直與日本維新會進行談判，討論組成聯合執政的事宜，雙方談判是否成功，待到周二便有分曉。如果高市早苗當選，我們將重點觀察她是否會推行寬鬆的貨幣及財政政策，以刺激日本經濟。

 

　　此外，本周中國國務院副總理何立峰將很大機會與美國財政部長貝森特於馬來西亞會面，屆時相信雙方將就中美經貿問題進行磋商，以嘗試化解雙方的分歧。

 

　　最後，本周五（24日）美國將公布9月CPI通脹數字，這將會是下周四（30日）聯儲局議息會前的最重要參考經濟數據。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01913

普拉達

46.880

異動股

06690

海爾智家

24.040

異動股

00981

中芯國際

71.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01913 普拉達
  • 46.940
  • 06690 海爾智家
  • 24.040
  • 00981 中芯國際
  • 71.250
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.530
  • 00669 創科實業
  • 93.000
股份推介
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.400
  • 目標︰$12.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.670
  • 目標︰$8.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.660
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.020
  • 目標︰$20.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.300
  • 00981 中芯國際
  • 71.250
  • 00700 騰訊控股
  • 624.500
  • 00388 香港交易所
  • 426.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.390
報章貼士
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 18.740
  • 目標︰$19.80
  • 02233 西部水泥
  • 3.310
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2025 12:45  《午市前瞻》港股穿50天線不利但未算轉勢，優必選值博，新股不一定有大抽大

20/10/2025 12:32  【立法會選舉】田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選

20/10/2025 12:13  中電(00002)：首九個月售電量按年跌近2%，派第三期中期股息0.63元

20/10/2025 12:08  恒指半日升607點報25854，科指俏升阿里騰訊造好

20/10/2025 10:30  【數據解讀】GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局：經濟回升向好基礎仍需加力鞏固

20/10/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里

20/10/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金至超配，周大福績後獲大摩升目標…

20/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７６６８，隔夜拆息較上日微升１６基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

機械人股 | 優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股穿50天線不利但未算轉勢 優必選值博 新股不一定有大抽大新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

騙徒騎劫商業夥伴WhatsApp帳戶 要求支付貨款 受害人公司損失逾100萬港元
人氣文章

小薯茶水間

香港中醫醫院12.11起啟用：首年資助全科門診$180、中藥處方僅$25
人氣文章

英倫歲月．范強

威爾斯山區的兩塊石碑
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

從手工匠心到時尚焦點！日本製造最強針織衣物 2 大品牌，藏著怎樣的針織美學？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

王菀之 x 朱肇階「M+夜不同：夜臨夢境」：以日常物件喚起充滿回憶的旋律
健康好人生 Health Channel
人氣文章
拔罐風險 │ 男子自家拔罐致癱瘓，中西醫警示8大高危位置
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
中醫醫院 │ 香港中醫醫院12月11日啟用，全科門診$180起，首年7折優惠
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS20/10/2025
GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處