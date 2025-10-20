外匯 | 溫灼培：料美元橫行金價升

《真知灼見》自1971年美元與黃金脫勾以來，當前的主要貨幣都屬於「信用貨幣」，即貨幣本身不再與黃金或白銀掛勾，而是依賴發行該貨幣的國家政府的信用支持。綜觀現今G7國家的債務已相當嚴峻，其中美國債務與GDP的佔比約高達120%，與2009年希臘爆發歐債危機時的127%相距不遠。儘管如此，特朗普政府並未見有減發債意向，而財長貝森特在《大而美法案》通過後，於7月29日更宣布要在第三季內發行1萬億美元新債，以填補政府現金流的需要。

反觀歐洲，法國作為歐元區內第二大經濟體，其債務與GDP比例不單高達113%，政府更是更迭頻繁，但仍未有一個政府能有效落實削減財赤方案，情況令人憂慮。日本債務與GDP比例更是高達260%，而候任首相大熱高市早苗還揚言要推行寬鬆的財政政策。最後看英國，其債務與GDP比例亦高達100%，這導致其30年期國債孳息率於今年9月3日一度飆升至5.752%，創下自1998年以來的最高水平。

當主要工業國的債務都如此高企，其貨幣的信用自然也備受質疑。由於貨幣是相對的，而美匯指數中的核心貨幣又為歐元、日本及英鎊，這解釋了為何儘管美元信用下降，但仍未見大跌。然而，當主要貨幣的國家都債台高築，當大家對持有的貨幣信心動搖，就明白黃金受追捧的原因。

美國債務高企，其貨幣的信用自然也備受質疑。(Envato)

技術上，料美匯指數短期內仍於96至100的大範圍內波動，較小的範圍則為97至99。相反，技術上倘現貨金價上破4400美元，料下一目標為5000美元，支持位為4050美元。

本周有四大市場焦點

轉看本周市場焦點。中共二十屆四中全會於今天（20日）召開，重點是審議中國第十五個「五年規劃」，最終草案將會於2026年3月提交全國人民代表大會審批。此次規劃藍圖的提出，料將影響市場的資金流向，值得關注。

而本周二（21日），日本國會將會選出下一任首相。據了解，上周自民黨黨魁高市早苗一直與日本維新會進行談判，討論組成聯合執政的事宜，雙方談判是否成功，待到周二便有分曉。如果高市早苗當選，我們將重點觀察她是否會推行寬鬆的貨幣及財政政策，以刺激日本經濟。

此外，本周中國國務院副總理何立峰將很大機會與美國財政部長貝森特於馬來西亞會面，屆時相信雙方將就中美經貿問題進行磋商，以嘗試化解雙方的分歧。

最後，本周五（24日）美國將公布9月CPI通脹數字，這將會是下周四（30日）聯儲局議息會前的最重要參考經濟數據。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

