港股 | 午市前瞻 | 港股穿50天線不利但未算轉勢 優必選值博 新股不一定有大抽大

20/10/2025

　　美國總統特朗普稱兩周內將與中國國家主席習近平在南韓會面，加上中國第三季度GDP按年升幅好於預期，港股今早反彈高開後持續向好，恒生指數半日報25854，升607點或2.4%，主板成交逾1454億元。恒生中國企業指數報9233，升221點或2.5%。恒生科技指數報5945，升184點或3.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股穿50天線不利但未算轉勢 優必選值博 新股不一定有大抽大

（官方圖片）

 

陳政深：恒指穿50天線不利，幸而北水維持淨流入

 

　　上周五美國總統特朗普強調對中國加徵的100%關稅不會持續，只是逼不得已，表明兩星期後仍會與國家主席習近平會面。加上美國財長貝森特與國務院副總理何立峰通話後，亦稱雙方同意盡快舉行新一輪談判，市場對中美關係憂慮減緩，港股今早開市大升超過600點，隨後維持高位徘徊。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，港股走勢受累多重不利因素，上周初因關稅消息而裂口下挫後，最終全周未能成功修復50天線，短線上是較為不利的情況，若要證明調整完成，本周內需連續兩至三日成功企穩才算成功修復。

 

　　陳政深認為，港股自5月以來從未失守50天線，故跌穿是為不利走勢，但現時北水淨流入情況未有大改變，而過去數月以來都是北水在支撐港股，只要北水維持流入港股，也不能斷言跌穿50天線就等於港股轉勢。以目前走勢，他認為恒指短線反彈至10天線會有阻力，至於港股能否回升則仍要觀望是否已消化掉所有下行壓力。

 

　　近期特朗普對中國態度軟化，陳政深認為中美博奕格局不會有大改變，未至於出現「反枱」局面，但互有交鋒情況仍會不時出現，故整體仍維持不明朗形勢，在利好與利淡消息不時出現之際，港股數百點波動情況只會更加常見。

 

優必選大單頻頻對股東有交代，現價值博率高

 

　　優必選(09880)宣布中標「廣西具身智能數據採集及測試中心設備採購及安裝」項目，訂單金額達1.26億人幣，是繼9月份2.5億人幣全球單筆最大金額訂單後，再次獲得過億人幣人形機器人大單，刺激優必選股價半日大升逾8%。優必選經常傳出配股消息，曾創12個月內配股五次紀錄，但近期開始時有大單簽定，陳政深分析指優必選多次配股後亦需要有所成果，如今大單頻頻算是對股東有所交代，而近日走勢上已調整不少，由160元水平調整至約120元前，現價入手值博空間不小。

 

　　他提到，近期不少股份都在中美角力間受累下挫，相對優必選專注國內業務，在此期間有望受到較低影響，加上近期市場翻炒AI與機器人概念，優必選因上述因素相對跑贏大市，若現時以50天線為止蝕位，值得入手博重上160元水平。

 

IPO多與少視乎市況，中型新股比大型更好炒

 

　　多達四隻新股今日開始招股，包括三一重工(06031)、滴普科技(01384)、劍橋科技(06166)及八馬茶業(06980)，全部都將於下周二(28日)正式掛牌。陳政深指臨近年尾券商都希望完成IPO項目，但整體新股上市熱度都要看大市熱度，近期多數新股上市首日表現維持良好，而且普遍中籤率不高，抽新股熱潮仍高企，預計暫未影響新股上市情緒，投資者亦熱衷於抽新股。

 

　　但今輪四隻新股規模都不算大，僅三一重工算集資規模較大，不過陳政深新股並不一定要抽大隻股，不少新股雖然集資規模細，供不應求下仍會帶動強勁升勢，故反而建議投資者不一定要集中抽三一重工，反而兩隻比較中型的滴普科技及劍橋科技，更容易在上市首日炒高。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股穿50天線不利但未算轉勢 優必選值博 新股不一定有大抽大

優必選股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

