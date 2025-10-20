  • 會員
世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續

20/10/2025

　　世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平預計，今年本港商業大廈租賃量將達到410萬至430萬平方呎。不過第四季新增的商廈供應將進一步推高空置率，連帶租金進一步出現下調，料全年下跌幅度介乎4%至5%。

 

世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續

香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷（右）（林倬樑攝）

 

 甄浚岷：中企來港購商廈趨勢料中長期持續

 

　　內地龍頭科企阿里巴巴(09988)與螞蟻較早時間宣布，與文華東方國際集團達成協議，計劃投資約72億元購置銅鑼灣港島壹號中心最高的13層寫字樓，作為兩間企業的香港總部。此項收購將是自2021年以來香港最大宗寫字樓成交。

 

　　香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷認為，上述交易對香港房地產屬很大鼓舞，並對香港經濟發展投下信心一票。他透露，現時有很多金融科技相關的中資企業就香港商業房地產物業交易進行查詢，涵蓋商廈、豪宅、商舖等板塊。其中商廈物業查詢最多，甚至有部分中企計劃在港購置全幢商廈物業，估計相關趨勢將於中長期持續。

 

　　甄浚岷提及，大部分中資企業均偏好中區的商廈物業，包括中環、上環、灣仔、銅鑼灣等中心商業區域。

 

拆息續走高，商業房地產投資者保持謹慎

 

　　甄浚岷亦料，由於香港銀行同業拆息（HIBOR）持續走高，商業房地產投資者將保持謹慎。投資活動將主要由自用買家需求，以及需要出售資產以償還貸款的財務緊張業主推動。

 

第三季本港甲廈租賃量按季增25%，商舖空置率升至8%

 

世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續

（林倬樑攝）

 

　　世邦魏理仕發表《香港商業房地產市場觀點》報告提及，今年第三季度甲級寫字樓租賃活動有所改善，整體租賃量按季增長25%至130萬平方呎；年初至今的租賃量達到320萬平方呎，按年減少12%。

 

　　報告指出，全港甲級寫字樓淨吸納量達到69.18萬平方呎，為2018年第三季以來的最高。另外，空置率下降0.3個百分點至17.1%，為2018年第三季以來的最大季度跌幅。至於整體租金按季下跌0.7%，年初至今的跌幅為34%。

 

第三季商舖空置率升至8%，租金按季微升0.5%

 

　　商舖市場方面。今年第三季度，受惠於零售銷貨值增長加快，零售租賃量較上季增加。由於7及8月旅客人數的強勁增長，按年上升13.9%，兩個月零售總額合計按年增2.8%，為2023年第四季以來的最快增幅。

 

　　季內，大部分租賃活動在非一線主要街道。空置率較上月上升0.9個百分點至8%，僅中環地區空置率略為下降。至於租金按季微升0.5%，略低於2025年第二季1%的增幅，令年初至今的增幅達到2.4%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

世邦魏理仕料本港商廈全年租金最多跌5%，中企來港購商廈趨勢中長期持續
