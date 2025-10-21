  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高

21/10/2025

恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高

 

 

　　美股憧憬結束停擺三大指數隔晚升逾1%，環球資金流改善，今早人民幣匯價進一步轉強，人民幣兌一美元中間價今報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點。另外每美元兌離岸人民幣亦跌穿7.12，現報7.1195，較昨日同時段跌82點子。恒指升幅擴大至近400點，重上26200兼回補上周初因美國加徵關稅造成的下跌裂口。

 

iPhone 17熱賣蘋概普天同慶，國壽盈喜未炒完再飆5%

 

　　隔晚蘋果獲研究報告唱好iPhone 17銷量，股價大升逾4%盤中創歷史新高，同時天貓「雙11」開賣後iPhone 17首小時銷量已突破去年首日全日記錄，全線蘋概股受惠造好；舜宇(02382)升3.9%，報81.7元；比亞迪電子(00285)升3.5%，報40.12元；藍思(06613)升6.6%，報27.32元；鴻騰(06088)升4.8%，報5.84元。

 

　　人幣走強帶動內險股，昨日發盈喜料三季純利大增五至七成國壽(02628)今早再展升勢，現升5%，報24.7元，暫為最佳表現藍籌；其餘內險股平保(02318)升2.2%，報55.5元；新華保險(01336)升3.3%，報49.9元；太保(02601)升2.1%，報32.44元。

 

主力AI科技股報升，A股亦造好

 

　　AI科技股一併回升；阿里(09988)升3.1%，報166.9元；中芯(00981)升4%，報74.7元；騰訊(00700)升1.2%，報635元。

 

　　現時，恒生指數報26229，升370點或升1.4%，主板成交逾584億元。國企指數報9381，升148點或升1.6%。恒生科技指數報6053，升120點或升2%。即月期指新報26250，升386點，高水21點。

 

　　A股同樣造好；上證綜合指數報3887，升24點或升0.6%，成交2201.99億元人民幣；深證成份指數報12969，升156點或升1.2%，成交2860.66億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02828

恒生中國企業

96.020

異動股

02952

愛高集團股權

0.028

異動股

03067

安碩恒生科技

12.840

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02828 恒生中國企業
  • 96.160
  • 02952 愛高集團股權
  • 0.028
  • 03067 安碩恒生科技
  • 12.860
  • 09992 泡泡瑪特
  • 259.600
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 178.100
股份推介
  • 00857 中國石油股份
  • 7.850
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.440
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.600
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.940
  • 目標︰$20.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 168.200
  • 00981 中芯國際
  • 75.950
  • 00001 長和
  • 52.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 00941 中國移動
  • 85.850
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 16.820
  • 目標︰$18.00
  • 01088 中國神華
  • 40.720
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.920
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2025 10:59  《異動股》大盤回升資金輪換下新消費股捱沽，泡泡瑪特急挫5%領跌

21/10/2025 10:25  《異動股》科指升2.6%成份股全線報升，嗶哩嗶哩飆9%領漲

21/10/2025 09:57  恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高

21/10/2025 09:50  《異動股》紫金升3%金礦股造好，金價再逼4400美元關破頂

21/10/2025 09:31  《異動股》舜宇高開4%領漲蘋概股，iPhone 17熱賣隔晚蘋果股價破頂

21/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２６﹒７億元，買南方恒生科技沽阿里

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 09:41  《財資快訊》美電升報７﹒７６８５，一個月拆息上日報３﹒５８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果隔夜股價升破4%，公司總市值逼近4萬億美元大關新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股憧憬結束停擺報升 港股修復50天線後料維持20天線上落新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

政政經經．石鏡泉

TACO TACO TACO
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

發掘隱形潛能發揮獨特優勢，建立因材施教團隊文化，讓平凡員工成就非凡銷售業績
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

平衡血糖有助減脂？瘦身除了控制熱量，保持血糖穩定加快見效！
人氣文章

Art & Living

《惡人當道》：舊瓶中的新酒未成佳釀
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

新派北歐菜餐廳上環新店有驚喜！意大利豬背脂甜蝦茶碗蒸、本地鮮魚涼皮腸粉、麥芽糖三黃雞腿，美景美食共冶一爐
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜51歲鄧健泓移民加拿大3年，自爆心絞痛入院插喉，明顯消瘦現老態新文章
人氣文章
壽臣山雙屍命案｜34歲母輕生與7個月大女嬰不治，醫生拆解產後抑鬱徵兆
人氣文章
火鍋筷子用錯恐中毒？K Kwong拆解6種筷子風險，1種材質可致膀胱癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2025 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/10/2025
恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處