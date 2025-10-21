恒指升近400點回補上周下跌裂口，人幣顯著走強中間價創逾年高

美股憧憬結束停擺三大指數隔晚升逾1%，環球資金流改善，今早人民幣匯價進一步轉強，人民幣兌一美元中間價今報7.0930，較上個交易日升43點子，創2024年10月15日以來逾一年新高，和市場預測偏強約290點。另外每美元兌離岸人民幣亦跌穿7.12，現報7.1195，較昨日同時段跌82點子。恒指升幅擴大至近400點，重上26200兼回補上周初因美國加徵關稅造成的下跌裂口。

iPhone 17熱賣蘋概普天同慶，國壽盈喜未炒完再飆5%

隔晚蘋果獲研究報告唱好iPhone 17銷量，股價大升逾4%盤中創歷史新高，同時天貓「雙11」開賣後iPhone 17首小時銷量已突破去年首日全日記錄，全線蘋概股受惠造好；舜宇(02382)升3.9%，報81.7元；比亞迪電子(00285)升3.5%，報40.12元；藍思(06613)升6.6%，報27.32元；鴻騰(06088)升4.8%，報5.84元。

人幣走強帶動內險股，昨日發盈喜料三季純利大增五至七成國壽(02628)今早再展升勢，現升5%，報24.7元，暫為最佳表現藍籌；其餘內險股平保(02318)升2.2%，報55.5元；新華保險(01336)升3.3%，報49.9元；太保(02601)升2.1%，報32.44元。

主力AI科技股報升，A股亦造好

AI科技股一併回升；阿里(09988)升3.1%，報166.9元；中芯(00981)升4%，報74.7元；騰訊(00700)升1.2%，報635元。

現時，恒生指數報26229，升370點或升1.4%，主板成交逾584億元。國企指數報9381，升148點或升1.6%。恒生科技指數報6053，升120點或升2%。即月期指新報26250，升386點，高水21點。

A股同樣造好；上證綜合指數報3887，升24點或升0.6%，成交2201.99億元人民幣；深證成份指數報12969，升156點或升1.2%，成交2860.66億元人民幣。

撰文：經濟通市場國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇