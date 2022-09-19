美今起檢查審計底稿 中概股普跌阿里蔚來沽壓大

中美在8月底就中概股審計達成協議，據報美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)今日(19日)起在港檢查中概股審計底稿，整個過程需時達10周，加上納指兩連跌，本港科指創逾4個月低，中概科技股今日(19日)普遍下跌，其中被列入首批審計名單的阿里巴巴(09988)及網易(09999)都跌逾3%，「蔚小理」則挫約半成，其中早前強勢的蔚來(09866)跌逾6%最傷。

(資料圖片)

環時料需時10周或12月初有結果 羅兵咸畢馬威率先助審查

據官媒《環球時報》報道，美國PCAOB的工作人員預計今日開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需要8到10周，或在今年12月初得出檢查結果。



根據中美在8月底就中概股審計達成的協議，中國證監會將安排在美上市中國公司及其會計師事務所將其審計底稿和其他數據從內地轉移到香港接受美方檢查。據《南華早報》早前引述知情人士報道，羅兵咸永道香港和畢馬威中國將率先幫助美國監管機構對審計底稿展開檢查，審計人員也隨時準備接受PCAOB檢查人員的詢問。

美國SEC質疑中國能否守約 支持縮短摘牌限期至兩年



值得一提，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler上周四(15日)在參議院銀行委員會聽證會上稱，中國官員和監管機構已表示會遵守規定，「白紙黑字，底稿不能編輯，PCAOB能從需要的任何人那裏提取證詞，他們隨後可以跟我們分享信息，他們想要檢查甚麼公司就甚麼公司。」不過，他質疑中國是否能遵守雙方上個月達成的審計監管初步協議，他還表示支持一些議員提議將不合規中概股公司趕出美國交易所需要的時間由三年縮短至兩年，又反問「即使中國當局和中國監管機構今年允許審查，那麼明年會否一樣呢？」



另據此前外媒報道，美國監管機構已選定阿里巴巴、網易(09999)、百度(09888)、京東(09618)及百勝中國(09987)等作為首批接受審計底稿檢查的中概股公司。而有分析指，在中美達成協議後，中概股被迫自美退市的機率由3月的95%降至50%，若退市風險完全消除，或會帶動中概股的市盈率提高11%。

溫傑：審查順利與否未知數多 中概股受很多因素影響



凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，之前媒體已報道以香港作為中間地審查中概股，市場對此已了解及反映，同一消息不可能不斷炒作，而料審計需至少兩三個月，短期應不會有利好消息，反而擔心准許審查底稿只是第一步，對是否甚麼也可審查有保留，審查時亦可能找到問題，總之順利與否還有很多未知數。另中概股達200多隻，現時只公布了首批審計名單，料陸續有來，事件可能會拖很久，美國亦可能繼續歎慢板，正如關稅，如全取消就沒有了和中國討價還價的籌碼。

溫傑又指，中概股除了受中美審計影響外，亦受中美關係及整體投資氣氛等很多因素影響，而很多中概股都屬科技及增長類型，市況差對其不利，另今周美國加息，未來兩三星期香港加息，香港流動性收緊亦對其不利。

林嘉麒：投資者或先行沽貨 強美元美加息不利科技股

元宇證券基金投資總監林嘉麒則於《hot talk 1點鐘》節目指，審計要8至10周，12月初才有結果，投資者可能會沽定先，到12月才再買入，或11月尾才再留意，如審計過程有好消息可令股價反彈，但現時市況包括美元轉強、美國加息等都不利科技股，中概股走勢會雪上加霜，短期跌幅恐加大，沒持貨不需太心急可遲些再考慮。另零跑即將招股為「蔚小理」帶來負面情緒，在市況淡靜下，有追蹤開造車新勢力的投資者或會沽出部分「蔚小理」買多一隻，而市場競爭激烈，零跑首8月汽車交付量在4隻中也能排第二，碳酸鋰價貴亦不利新源車股。

蔚小理次季虧損擴大 林家亨：蔚來銷量低應止蝕離場



新能源車股今日也有其他消息，國家發改委新聞發言人孟瑋表示，發改委將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展，但三大電動車股仍捱沽。雖然從乘聯會及中汽協的8月份乘用車銷售情況看，新能源車產銷再創歷史新高，不過新能源車企普遍處於嚴重虧損狀態，除了比亞迪(01211)能夠在上半年達到收入及盈利雙升外，「蔚小理」第二季收入雖然大幅上升，但虧損均出現按年及按季擴大的情況，其中蔚來雖然收入最多，但期內交付的車最少，只有25059輛，相反收入最少的小鵬汽車期內交付了34422輛。

國農證券董事總經理林家亨指，蔚來雖然推出新款汽車，但暫時仍然不會看好其未來股價前景，主要是因為蔚來之前的汽車銷量一直低企，未曾超過一定數量的成本平衡點，推出新車也不能夠打破這個局面。蔚來另有推出獨有的換電站服務支出，以1100台換電站每台支出150萬元人民幣計算，資本性開支達十數億元，但現時因銷售量有限，需攤分的平均成本很高，拖累了整體的營運收益，截至今年第二季，蔚來平均每銷售一輛電動車，虧損超過10萬元人民幣。今早蔚來股價跌至155元，持貨者應該盡快止蝕離場。



中概科技股今日普遍下跌，阿里跌3.57%收報83.7元，網易跌3.63%報127.4元、百度跌1.14%報121.1元，京東跌2.51%報217.4元，嗶哩嗶哩(09626)跌5.55%報131元，萬國數據(09698)跌3%報21元，蔚來跌6.39%報155.4元，理想汽車(02015)跌5.05%報94.1元，小鵬(09868)跌4.2%報57.05元。另騰訊(00700)跌1.43%報289元，美團(03690)則跌1.45%報169.4元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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