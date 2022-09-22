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【美鷹加息】余偉文：若美國持續加息　港銀有機會上調最優惠利率

22/09/2022

　　美國聯儲局一如市場預期再次加息0.75厘，連續3次議息會議同一加幅，聯邦基金利率目標區間上調到3厘至3.25厘，創14年新高。

 


　　金管局總裁余偉文表示，是次美國加息大致符合預期，全球多間央行收緊貨幣政策，環球宏觀環境越見複雜，國際金融環境風險上升，但本港貨幣金融市場維持穩定，外匯市場暢順有序，聯匯制度亦行之有效。


港匯或再觸發弱方兌換保證


　　他指出，隨著港美息差拉闊，港元匯率走弱屬正常現象，又指在今年5月至8月多次觸及弱方兌換保證，使銀行總結餘下降，而港息上升，減低套息交易誘因，為聯匯制度的設計及預期之內，今年上半年香港總存款錄得微升，7月及8月情況穩定，不見有大幅資金外流，儘管套息交易增加，但不代表有資金大幅離開香港。


　　他續指，是次美國繼續加息，留意到港美息差，特別是短息方面會繼續擴闊，很有可能引發市場人士進行套息交易，讓港匯有機會再觸發弱方兌換保證，而港元拆息跟隨美國拆息上升的速度與幅度，也需要因應本地市場對港元的需求，而港元拆息由年初至今上升了不少，公眾應該為相關利率上升作準備，隨著美聯儲繼續加息，預期有關趨勢將會持續。


本地銀行將上調P 暫無需增發外匯基金票據

 

（資料圖片）


　　余偉文又指，隨著港息趨近美息，留意到多間銀行已上調新造按揭貸款鎖息上限，在美聯儲多次加息及有可能於今年底繼續加息的預期下，本地銀行很有可能調高存貸利率，包括最優惠利率。對於外匯基金票據，他認為，暫時沒有增發或減發的需要。


　　他認為，加息對銀行資產質素影響不大，本地銀行有關壞帳率的最新數字為約1%，低於國際水平，預期未來或輕微上調，本港按揭貸款資產質素非常穩定，銀行對借貸人亦有嚴謹要求，隨著環球經濟回落，銀行壞帳慢慢提升屬自然現象，但局方預期相關的增加幅度不會太高。


本港樓市累跌5% 續監察市場情況


　　本港樓市方面，他指出，本港樓市今年至今下跌約5%，雖然息率為影響樓市的因素，但有不同因素，如樓宇供求及香港經濟情況等，也會影響樓市發展，又指局方會一直監察市場情況，確保監管措施，包括壓測措施，能切合當刻的市場情況，亦會按照樓市周期情況，為逆周期措施作調整。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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