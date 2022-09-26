  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

澳門將迎內地團兼港放寬入境檢疫　大行唱好賭股爆升

26/09/2022

　　澳門最快10月底恢復內地「4省1市」旅行團到訪，並恢復內地旅客赴澳旅遊電子簽注，再加上今天（26日）起本港放寬入境要求，濠賭股在大行唱好下爆升，其中金沙中國(01928)更飆一成半，為表現最佳藍籌。

 

(金沙中國網頁截圖)

 

本港「0+3」今生效　花旗升六大賭股目標價


　　特區政府上周五(23日)公布四個便利來港措施，今日起生效，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「3+4」縮短至「0+3」；取消登機前核酸檢測要求，用快測取代；取消未接種疫苗市民不能來港限制；「來港易」及「回港易」不設限額。新安排下檢疫酒店會取消，旅客在機場接受核酸檢測後亦不需等待結果。

 

　　花旗發表報告指，放寬入境檢疫至「0+3」，提高在11月進一步放寬至「0+0」的希望，銀娛、金沙等都是香港重新開放受惠股，上調六隻濠賭股目標價，其中金沙由25元升至26元，銀娛(00027)由56元升至58.5元，永利澳門(01128)由6.35元升至7.2元，澳博(00880)由3.28元升至3.65元，美高梅(02282)由5.65元升至6.3元，新濠(00200)由8.25升至8.75元，全部維持「買入」評級。瑞信亦指，儘管確診病例仍高，但香港與世界重新開放之舉令人鼓舞，放寬相關措施將吸引海外遊客，亦能刺激本地居民對出境旅遊需求，看好金沙和銀娛。

 

最快10月底恢復內地旅客電子簽注及旅行團　摩通指釋可訪澳訊號

 

　　另邊廂，雖然澳門對香港的隔離措施維持「7+3」不變，但澳門行政長官賀一誠周末會見傳媒稱，與中央開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，預計需要1個月時間籌備，意味10月底或11月初落實，首階段將接待廣東省旅行團，其後擴大到浙江、江蘇、福建三省和上海市。

 

　　摩通認為，澳門現時終於出現復常之路，雖難以計及即時的利好影響，但相信恢復電子簽證及內地旅行團等安排，會有助減輕外來人士到澳門旅遊的分歧，以及釋放可訪澳門的訊號，以致提振在今年底假期和明年的需求，預料博彩業總博彩收入於2024年回復至疫前水平，首選金沙 ，其次為永利及銀娛。瑞銀則認為流動性放鬆反映北京對澳門經濟的政策支持，預計將產生強烈正面反應，今年第四季中場的博彩總收入料將達至2019年水平的40%，明年將達70%，2024年達105%，行業首選仍是金沙和新濠博亞，分別予金沙、銀娛、永利、澳博、新濠及美高梅目標價23.7元、52.7元、7.3元、4.7元、9元及6.6元，均予「買入」評級。

 

富瑞指屬正面發展惟仍受制內地封鎖　高盛料賭牌未明朗11月初消除


　　另富瑞指，據澳門當局估計，訪澳旅客量可回升至每日4萬人次，較2020年及21年分別只有約16000和21000人次明顯提高，但仍遠低於2019年約108000人次，且內地省市維持快速封鎖方式防止疫情本土爆發，短期內仍會嚇阻不少國民考慮出境旅遊，但預計逐步放寬簽注和檢疫安排，對澳門博彩行業都是正面發展。不過，最新安排會壓抑「十一黃金周」需求，營運表現將令人失望。預期今年澳門賭收只及疫情前14%，即使明年賭收反彈都只是疫情前46%，預計至2024年都只恢復至六成左右。相對偏好銀娛、金沙，但料行業短線將維持虧損。


　　另方面，賭牌公開競投委員會主席、澳門行政法務司司張永春表示，本周將正式開始與每間公司磋商及諮詢。富瑞估計，現行6大牌主獲續牌機會高，但第7家入標財團加入爭逐會帶來不確定性，包括令市場思考當局會否要求現有財團與第7家入標者合併。高盛則認為，更多公司參與投標不一定會給現有6間營運商帶來更大失去牌照風險，雲頂雖擁有全球賭場運營經驗，可以將更多非中國賭客引入澳門，但其財務狀況並不比現有的6家營運商強。另看到濠賭股兩個催化劑，包括牌照競標的明確性或懸念消除，這將縮小美國和非美國運營商之間的估值折扣；與香港重新開放邊境或與中國大陸進一步放寬簽證，支持行業重新估值。鑑於預計牌照未明朗情況將在11月初消除，繼續維持金沙「確信買入」評級，並予銀娛、新濠博亞和澳博「買入」評級。

 

料十一黃金周旅客沒大增幅　里昂估賭股本季業績更差

 

　　不過要留意，上周四(22日)澳門旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池在記者會上表示，近期內地疫情反覆，內地居民外出旅遊有保留，因應「十一」黃金周，旅遊局將加大網上宣傳，預計雖然沒有大增幅，希望有平穩上升的旅客數字。

 

　　里昂指，因應早前賭場關閉約三周，以及對黃金周表現低迷預期，料賭場第三季業績比第二季更差。而內地政府仍然建議不要在假期旅行，雖然澳門放寬限制，但旅客仍然偏少。至於下一個關鍵日期將是10月16日舉行的中共第二十次全國代表大會，對屆時或放寬清零防疫政策保持謹慎樂觀，預期明年首季澳門賭收才會明顯回升。

溫傑：市況欠佳　銀娛升至47元不吸引

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑則於今日《開市Good Morning》節目指，以現時市況，相關消息已公布，銀娛炒憧憬，現時股價亦已升至47元，接近早前48元高位，不太吸引，不宜再追入，除非股價回落，又愈來愈近正式通關時間，甚至數據上見到對業務有幫助。

 

　　金沙今日升15.65%收報20.4元，銀娛升7.18%報47.05元，永利升11.06%報5.12元，澳博升11.57%報2.99元，美高梅升4.65%報4.28元，新濠升5.26%報6元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

167.500

異動股

00700

騰訊控股

283.200

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 167.500
  • 00700 騰訊控股
  • 283.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 9.670
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.400
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 51.450
  • 目標︰$58.00
  • 00267 中信股份
  • 7.330
  • 目標︰$8.45
  • 06908 宏光半導體
  • 3.880
  • 目標︰$6.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.670
  • 目標︰$4.02
  • 02688 新奧能源
  • 107.600
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 42.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.700
  • 00700 騰訊控股
  • 283.200
  • 00001 長和
  • 44.400
  • 00388 香港交易所
  • 279.600
報章貼士
  • 03898 時代電氣
  • 34.350
  • 目標︰$39.00
  • 02800 盈富基金
  • 18.500
  • 目標︰$22.70
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 59.000
  • 目標︰$70.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/09/2022 15:17  【施政前瞻】消息：方艙醫院或改過渡性房屋，料啟德較大機會入圍

26/09/2022 11:53  【聚焦人幣】人行出手護盤，惟人幣即期穿7.16離岸穿7.17

26/09/2022 10:18  《異動股》匯控渣打急跌7%，英國推50年來最大規模減稅方案

26/09/2022 09:24  《中概異動》小鵬高開近4%，董事長2988萬美元增持存託股

26/09/2022 09:25  【外圍經濟】韓圜對美元跌勢續擴大，日韓股市低開

26/09/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒１５億元，買中移動沽兗礦

26/09/2022 08:43  【大行炒Ｄ乜】德意志削三大電訊股目標，花旗升六大賭股目標

23/09/2022 17:48  《嚟緊炒Ｄ乜》領展中標安達臣地皮有利長遠發展，可作中長線部署

26/09/2022 16:50  《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，美元兌人幣跌報７﹒１４６５

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【專訪】陶冬：極右勝出意大利大選　令歐盟頭痛市場擔心
人氣文章

新聞>財經熱話

本港今放寬入境檢疫兼澳門將迎內地旅客　大行唱好濠賭股爆升
人氣文章

新聞>財經熱話

【施政前瞻】總商會促盡快實施入境「0+0」及全面撤銷防疫措施
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

暖男爸爸講睡前故事 郭富城爆兩女有跳舞天份
人氣文章

市場最熱點

潘鐵珊：各國陸續宣布開關　炒通關憧憬已到水尾？上游光伏股急插　行業前景係點？
人氣文章

娛樂情報

偕阿Mo父母見舞蹈員 So Ching瘦到皮包骨
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

字字珠璣的書法氣韻：隨詩舞隨畫樂，細味以文字為本、延續千年的藝術體系
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

出軌只有零次和無限次？包容也有底線，接受道歉不等於原諒，原諒亦不等於和好
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

情緒不穩、失眠、食欲突變？注意這4個飲食習慣，可能令荷爾蒙失調！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲水少出汗多，易輸尿管結石！腰腹突絞痛要留神，延醫或損腎功能
人氣文章
最新疫情｜新增5,231宗本地個案！李家超公布4個便利來港措施，包括入境檢疫改「0+3」、未打2針港人可回港！下周一起生效！ 10
人氣文章
女人35歲後氣血不足！中醫推介秋天養生湯水「雪梨雪耳圓肉排骨湯」，滋潤、養顏、安心神！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2022 17:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/09/2022 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/09/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章專訪26/09/2022
【專訪】陶冬：極右勝出意大利大選　令歐盟頭痛市場擔心
人氣文章財經熱話26/09/2022
本港今放寬入境檢疫兼澳門將迎內地旅客　大行唱好濠賭股爆升
人氣文章財經熱話26/09/2022
【施政前瞻】總商會促盡快實施入境「0+0」及全面撤銷防疫措施
人氣文章市場動向26/09/2022
逾五十家知名企業參與「互聯城市大會」 討論大熱城市發展話題
人氣文章財經熱話26/09/2022
「第7屆聯大投資比賽」揭幕　近千名大專生角逐「投資新星」殊榮
人氣文章財經熱話26/09/2022
英推激進減稅方案英鎊暴跌　匯控渣打急插　趁低吸定避之則吉？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金