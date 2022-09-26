澳門將迎內地團兼港放寬入境檢疫 大行唱好賭股爆升

澳門最快10月底恢復內地「4省1市」旅行團到訪，並恢復內地旅客赴澳旅遊電子簽注，再加上今天（26日）起本港放寬入境要求，濠賭股在大行唱好下爆升，其中金沙中國(01928)更飆一成半，為表現最佳藍籌。

(金沙中國網頁截圖)

本港「0+3」今生效 花旗升六大賭股目標價



特區政府上周五(23日)公布四個便利來港措施，今日起生效，包括放寬從海外或台灣入境檢疫要求，由現時的「3+4」縮短至「0+3」；取消登機前核酸檢測要求，用快測取代；取消未接種疫苗市民不能來港限制；「來港易」及「回港易」不設限額。新安排下檢疫酒店會取消，旅客在機場接受核酸檢測後亦不需等待結果。

花旗發表報告指，放寬入境檢疫至「0+3」，提高在11月進一步放寬至「0+0」的希望，銀娛、金沙等都是香港重新開放受惠股，上調六隻濠賭股目標價，其中金沙由25元升至26元，銀娛(00027)由56元升至58.5元，永利澳門(01128)由6.35元升至7.2元，澳博(00880)由3.28元升至3.65元，美高梅(02282)由5.65元升至6.3元，新濠(00200)由8.25升至8.75元，全部維持「買入」評級。瑞信亦指，儘管確診病例仍高，但香港與世界重新開放之舉令人鼓舞，放寬相關措施將吸引海外遊客，亦能刺激本地居民對出境旅遊需求，看好金沙和銀娛。

最快10月底恢復內地旅客電子簽注及旅行團 摩通指釋可訪澳訊號

另邊廂，雖然澳門對香港的隔離措施維持「7+3」不變，但澳門行政長官賀一誠周末會見傳媒稱，與中央開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，預計需要1個月時間籌備，意味10月底或11月初落實，首階段將接待廣東省旅行團，其後擴大到浙江、江蘇、福建三省和上海市。

摩通認為，澳門現時終於出現復常之路，雖難以計及即時的利好影響，但相信恢復電子簽證及內地旅行團等安排，會有助減輕外來人士到澳門旅遊的分歧，以及釋放可訪澳門的訊號，以致提振在今年底假期和明年的需求，預料博彩業總博彩收入於2024年回復至疫前水平，首選金沙 ，其次為永利及銀娛。瑞銀則認為流動性放鬆反映北京對澳門經濟的政策支持，預計將產生強烈正面反應，今年第四季中場的博彩總收入料將達至2019年水平的40%，明年將達70%，2024年達105%，行業首選仍是金沙和新濠博亞，分別予金沙、銀娛、永利、澳博、新濠及美高梅目標價23.7元、52.7元、7.3元、4.7元、9元及6.6元，均予「買入」評級。

富瑞指屬正面發展惟仍受制內地封鎖 高盛料賭牌未明朗11月初消除



另富瑞指，據澳門當局估計，訪澳旅客量可回升至每日4萬人次，較2020年及21年分別只有約16000和21000人次明顯提高，但仍遠低於2019年約108000人次，且內地省市維持快速封鎖方式防止疫情本土爆發，短期內仍會嚇阻不少國民考慮出境旅遊，但預計逐步放寬簽注和檢疫安排，對澳門博彩行業都是正面發展。不過，最新安排會壓抑「十一黃金周」需求，營運表現將令人失望。預期今年澳門賭收只及疫情前14%，即使明年賭收反彈都只是疫情前46%，預計至2024年都只恢復至六成左右。相對偏好銀娛、金沙，但料行業短線將維持虧損。



另方面，賭牌公開競投委員會主席、澳門行政法務司司張永春表示，本周將正式開始與每間公司磋商及諮詢。富瑞估計，現行6大牌主獲續牌機會高，但第7家入標財團加入爭逐會帶來不確定性，包括令市場思考當局會否要求現有財團與第7家入標者合併。高盛則認為，更多公司參與投標不一定會給現有6間營運商帶來更大失去牌照風險，雲頂雖擁有全球賭場運營經驗，可以將更多非中國賭客引入澳門，但其財務狀況並不比現有的6家營運商強。另看到濠賭股兩個催化劑，包括牌照競標的明確性或懸念消除，這將縮小美國和非美國運營商之間的估值折扣；與香港重新開放邊境或與中國大陸進一步放寬簽證，支持行業重新估值。鑑於預計牌照未明朗情況將在11月初消除，繼續維持金沙「確信買入」評級，並予銀娛、新濠博亞和澳博「買入」評級。

料十一黃金周旅客沒大增幅 里昂估賭股本季業績更差

不過要留意，上周四(22日)澳門旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池在記者會上表示，近期內地疫情反覆，內地居民外出旅遊有保留，因應「十一」黃金周，旅遊局將加大網上宣傳，預計雖然沒有大增幅，希望有平穩上升的旅客數字。

里昂指，因應早前賭場關閉約三周，以及對黃金周表現低迷預期，料賭場第三季業績比第二季更差。而內地政府仍然建議不要在假期旅行，雖然澳門放寬限制，但旅客仍然偏少。至於下一個關鍵日期將是10月16日舉行的中共第二十次全國代表大會，對屆時或放寬清零防疫政策保持謹慎樂觀，預期明年首季澳門賭收才會明顯回升。





溫傑：市況欠佳 銀娛升至47元不吸引

凱基亞洲投資策略部主管溫傑則於今日《開市Good Morning》節目指，以現時市況，相關消息已公布，銀娛炒憧憬，現時股價亦已升至47元，接近早前48元高位，不太吸引，不宜再追入，除非股價回落，又愈來愈近正式通關時間，甚至數據上見到對業務有幫助。

金沙今日升15.65%收報20.4元，銀娛升7.18%報47.05元，永利升11.06%報5.12元，澳博升11.57%報2.99元，美高梅升4.65%報4.28元，新濠升5.26%報6元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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