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季績勝預期惟遭大行降目標價　京東急插逾半成

21/11/2022

　　京東集團(09618)上周五(18日)收市後公布業績，第三季虧轉盈賺近60億元(人民幣．下同)，經調整盈利倍增，遠勝市場預期，同系京東物流(02618)業續同樣理想，非國際財務報告準則扭虧為盈，不過兩股績後均遭多間大行下調目標價，主要是擔心內地疫情反覆復甦緩慢，今日兩股齊下挫，京東更插逾半成。

 

(Shutterstock)

 

京東上季虧轉盈賺近60億人幣　經調整盈利倍增

 

　　京東第三季純利59.63億元，而上年同期淨虧損28.07億元。非公認會計準則下淨利潤為100.4億元，升98.89%，遠勝市場預期的71.2億元。期內收入2435.35億元，升11.35%，當中商品收入1970.27億元，升5.92%；服務收入465.08億元，升42.23%。非公認會計準則下EBITDA為114.63億元，增95.5%。截至9月底止年度活躍用戶數按年增6.5%達5.883億。首三季純利則按年升3.58倍至73.48億元；非公認會計準則下淨利潤205.61億元，升50.72%；收入7507.9億元，升11.12%。

 

　　京東首席執行官徐雷表示，現時確定內地經濟正準備復甦中，意味最壞的時候已過去，未來不斷會有利好消息傳出，惟不確定何時會出現反彈及反彈力度，目前亦無法給予明確的公司策略。此外，在3年疫情期間，今年物流受疫情影響最嚴重，對公司的履約及銷售有影響，「雙11」訂單取消率也較往年稍高，因為物流困難及需時更長。

 

富瑞料明年可迎復甦　惟疫情及宏觀不確定性影響需求

 

　　富瑞發表報告表示，京東第三季收入基本符合市場預期，非公認會計準則計純利更超出預期，主要歸因於集團的強大執行能力，在供應鏈、低線城市滲透率、開放生態系統以及全渠道戰略的布局及核心競爭力可為長期發展及增長帶來支持，預計可於明年迎來復甦。不過，消費者情緒仍需時逐步恢復，疫情及宏觀不確定性影響市場需求，預測第四季京東收入將增長6.5%(原先料增11%)，維持「買入」評級，目標價由448元下調至402元。

 

　　高盛則指，京東第三季業績強勁，非公認會計準則下淨利潤按年增長近倍，調整後淨利潤率達4.1%，主要受惠京東零售EBIT利潤率提升至5.2%歷史新高，以及新業務投資規模縮減。現時市場關注重點轉移至2023年可能出現的任何重新開放利好消息，管理層預計防疫措施陸續鬆綁的情況下，業績將全面改善。高盛仍看好其零售規模、獨特線上直銷模式以及行業領先的倉儲及供應鏈能力，維持「買入」評級，惟目標價由325元下調至317元。

 

麥格理：營運效率支持持續盈利增長　惟目標降至357元


　　另麥格理表示，京東旗下京東零售第三季經調整營運利潤率按年增長120個基點，遠高於市場預期的增加60個基點，營運效率將有助集團推動中期淨利潤率達中單位數，支持可持續的盈利增長，惟考慮到消費情緒和物流業務的逐步復甦，今年第四季及明年上半年的收入預測分別下調5%及7%，重申「跑贏大市」評級，目標價由366元下調至357元。


　　大和則指，京東第三季營運利潤表現優於該行預期，主要是京東零售的盈利能力高於該行的1個百分點，同時新業務虧損由次季的20億元收窄至第三季的15億元。近期具建設性防疫措施放寬，意味消費復甦，惟相信最近疫情反覆令供應鏈中斷，將影響公司第四季收入增長，將目標價由286元上調至290元，重申「買入」評級。


京東物流上季非國際財務準則扭虧　惟遭富瑞中金等降目標

 
　　至於京東物流，第三季虧損收窄至2.87億元，去年同期錄虧損10.7億元；非國際財務報告準則盈利2.55億元，去年同期錄虧損6.22億元；期內收入按年升38.9%至357.7億元，毛利增108.6%至26.5億元。富瑞發表報告指，京東物流第三季收入及非國際財務報告準則盈利均優於該行預測，今年第四季毛利率或會持續改善，以及全年非國際財務報告準則盈利會達致收支平衡，維持「買入」評級，惟將目標價由29元下調至27元。另高盛亦維持「買入」評級，目標價則由35元降至34元；中金則維持「跑贏大市」評級，目標價由23.3元降至21.7元；摩通維持「增持」評級，目標價由22元降至20元。

 

　　另野村指，京東物流第三季指標數字超出市場預期，總收入高於該行預期1%；非通用會計準則經營利潤率按年增長3.5個百分點至0.7%，優於該行預測。惟管理層表示，由於疫情防控帶來的負面影響，對近期前景持謹慎態度，故將集團2023財年的收入預測下調2%，以反映消費者信心復甦放緩，維持「買入」評級，目標價由18元上調至19元。

 

溫傑：京東業績亮麗　惟料受累內地疫情反彈


　　今日《開市Good Morning》節目請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他指京東業績主要看京東零售及京東物流兩部分業務，零售在第三季2435億元收入中已佔2119億元，物流佔358億元。整體來看，業績表現亮麗，京東物流尤其令人喜出望外，由虧損變為有錢賺，但擔心內地疫情反彈對零售及物流影響負面，京東物流第四季業績應沒那麼理想，加上今日大市下挫，科技股例必跌多些，京東股價明顯受壓。京東管理層亦指未來發展要看疫情，而近幾日內地新冠確診個案都超過兩萬，如短期疫情惡化迫使當局收緊防疫政策，大市可能會再跌多些。

 

　　京東半日跌5.14%收報206.8元，京東物流則跌4.28%報13.88元，京東健康(06618)亦跌4.4%報64.05元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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