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《午市前瞻》大市沽壓較預期輕 領展供股部署收息或沽貨皆可

13/02/2023

　　恒生指數半日收報21090，跌99點或0.47%，主板成交606.42億元。恒生中國企業指數報7117，跌8點或0.12%。恒生科技指數報4339，跌22點或0.51%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報381.6元，跌1.8元或0.47%，成交37.4億元；美團收報148.2元，升0.1元或0.07%，成交28.03億元；阿里巴巴-SW收報103.6元，跌0.5元或0.48%，成交18.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(領展網頁截圖)



黃偉康：觀望20800支持  跌穿下看50天線

　　恒指今早低開280點穿21000後，低見20800水平後有承接力；另外領展(00823)折讓三成「五供一」消息震撼市場，股份今早復牌以競價下限低開15%後，同樣有一定承接力度，午間收市前跌幅收窄至約12%。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，近期本地券商如耀才宣布停止內地身份開戶客戶帳戶，相關帳戶只能沽貨、平倉，並須於本月23日前取款離場，消息令市場出現一定沽壓，但不肯定是否之後都一定會影響內地資金投資意欲，認為影響只屬短暫。


　　黃偉康指出，目前港股沽壓比想像中為輕，若要進一步回落至250天線有一定難度，今日上午最低見20799便有資金入市，可見1月4日上升裂口底部20793已有一定支持，故今日觀望能否守住此水平，若失守後支持位才須下移至50天線附近。


領展大折讓供股令息率升至6厘


　　領展世紀大供股引發市場討論，黃偉康指領展身為穩健股份亦不算供不過，但有一弊處是領展息率較低，只有約5.6厘，相較同行陽光(00435)的6.8厘，以及置富(00778)6.6厘，領展息率不算吸引。然而，他提到早前領展股價有一定溢價，但供股價44.2元大幅折讓三成，若本身持有股份，以供股價供股後整體息率將提升至6厘以上，變相相對合理得多，亦與同行看齊，故今日低開15%後亦見一定承接力。


　　他指，若未持貨者現價入手供股，息率拉勻亦一樣有6厘以上，雖然不及個別內銀股一樣穩陣又高息，但整體仍比存款於銀行高息。他更提到，現時入手可作為收息部署，但今日股價大跌超過一成，持貨者可等收息，但若股價重返62元之時，沽貨亦可賺超過一成，雖然重返62元需時，但亦體現防守性。


長實財政狀況跑贏同行


　　其餘地產股因領展供股跟隨捱沽，市場憂慮其他地產股或會趁供股集資，引發全板沽壓，新世界(00017)一度跌超過8%。黃偉康指新世界為去年11月反彈以來累積升幅較大地產股，最多曾升接近一倍，現時調整幅度較大亦合理。若以趁低吸納值博度而言，地產股未來須要觀望實際賣樓情況，而目前數據而言並不如早前憧憬通關後賣樓會有大幅改善情況出現，認為通關因素已反映得七七八八，地產股利好作用未必很強。


　　他指，反而長實(01113)財政狀況較佳，而且早前低價買地成功，市場不擔心會有供股消息，故今日股價表現亦不算太差。加上長實走勢一直較為落後，想趁低吸納地產股，建議選長實會較新世界更好。

 

領展宣布五供一，股價今早一度急跌16.4%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

新世界多次挑戰24元惟未能站穩，今早曾穿50日線。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

長實2月初升破52元後倒跌，現於20日線爭持。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2023 13:17
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