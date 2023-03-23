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《午市前瞻》鮑威爾言論出於期望管理 東方海外派息多反削投資額

23/03/2023

　　恒生指數半日收報19743，升152點或0.78%，主板成交630.29億元。恒生中國企業指數報6701，升61點或0.92%。恒生科技指數報4074，升64點或1.62%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報366.6元，升19.4元或5.59%，成交81.04億元；阿里巴巴-SW收報84.35元，升1.5元或1.81%，成交18.55億元；美團收報132.2元，升1.9元或1.46%，成交15.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(東方海外網頁截圖)

 


黃偉康：聯儲局即時停手或惹市場猜測


　　隔晚美國聯儲局加息0.25厘，但主席鮑威爾指仍不排除會調升目標利率，財長耶倫亦指明不會全面擔保存款，「鮑耶」雙重打擊市場憧憬，隔晚道指再跌530點。港股今早受科技股帶動，騰訊去年第四季網絡廣告收入增加15%，盤中上午升超過5%，另外美團及阿里同樣拉升，支撐恒指升勢。


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，鮑威爾言論主要仍是期望管理，假如他放鴿，向市場預告有可能暫停加息，或會引起市場擔心目前的銀行危機有加劇風險，才令聯儲局須要緊急收手。他認為，目前聯儲局有可能再經歷一次加息便會停止，因的確需要觀望銀行危機進展，同時早前歐洲央行照加息0.5厘，出於貨幣息差因素，聯儲局亦難以作出太相異的決定。


美國市況差有利資金流向亞洲


　　黃偉康又提到，難講耶倫取態是否屬於「彈弓手」，因為任何地方政府都難以為全部銀行存款提供保障，假如全攬上身，便將所有風險全部轉嫁予政府，有人狙擊便會變相令政府陷入巨大風險，故耶倫反應亦屬合理，只是早前市場期望過高。


　　對於港股後市，黃偉康預期在美國銀行危機仍未解決下，聯儲局又可能暫停加息，有利吸引資金回流亞洲股市，恒指如今跌至20000點之下，料難再有大跌空間。


東方海外難保證長期高息


　　東方海外(00316)公布，去年全年純利99.65億美元，按年升39.8%，建議派發末期股息每股2.61美元，另加派第二次特別息1.95美元，合共4.56美元。然而，黃偉康始終看淡航運股之後的派息，認為高運費環境僅屬疫情「期間限定」，為「百年難得一遇」場景，未來難再出現。


　　他解釋，早前東方海外調整幅度較大，加上派息仍算吸引，今日強勢回升亦算合理。但他強調，東方海外高派息證明其未有進一步新投資決定，盈利將主要基於現有業務，認為增長空間可能有限，投資價值不高，建議投資者可以考慮趁高離場。

 

東方海外公布去年純利增近四成，股價今早升逾20%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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