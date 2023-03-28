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《午市前瞻》恒指企穩19900才反映信心恢復 商湯2元先值博

28/03/2023

　　恒生指數半日收報19707，升139點或0.71%，主板成交519億元。恒生中國企業指數報6695，升46點或0.7%。恒生科技指數報4127，升21點或0.53%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報377.6元，升14.8元或4.08%，成交55.6億元；美團收報132元，升0.6元或0.46%，成交33.5億元；阿里巴巴-SW收報83.9元，跌1.35元或1.58%，成交21.8億元。康師傅控股(00322)跌11.28%，收報12.58元，該股成交約2555萬股，涉資3.23億元，盤中高見13.44元，最低見12.22元。


　　國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(商湯網頁截圖)

 

張智威：市場信心恢復需時


　　美國第一公民銀行就收購矽谷銀行達成協議，為銀行系統危機降溫，隔晚道指升近200點；受消息刺激，滙控(00005)及友邦(01299)今早回升，加上騰訊有追捧，三大重磅股支撐恒指向上。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股近期處於區間上落格局，要突破橫行市仍需時間，畢竟美國銀行業危機是否已完全解決仍未知，一間又一間銀行接連出現爆煲風險，但隨後又要央行出手相助，令股市跟隨消息升升跌跌。


　　他指，市場信心需時恢復，目前18800為恒指較強支持，因早前三度下試該水平後都有見反彈，但同時上方19900為會有阻力，而該位則是矽谷銀行出事前的水平，若可重新企穩19900則反映市場信心已恢復。


商湯業績難有好表現


　　商湯(00020)將於今日公布業績，但績前再出現減持消息。軟銀於上周二(21日)以每股平均價2.7106元，減持商湯1.904億股股份，套現5.16億元，持股量由15.51%進一步降至14.78%。


　　張智威指商湯的減持陰霾纏繞不散，軟銀減持套現逾5億元後，持股量仍有超過14%，反映軟銀仍有相當巨大的減持空間，故認為目前值博率不高。他又提到，關注商湯能否收窄虧損，但已預期整體業績難有好表現，認為現價值博率不高。早前股價上試3元明顯見阻力，認為股價最少要回落至2元才有較大值博空間。


　　不過，張智威亦補充，AI概念股仍然是市場一個熱炒主題，如百度(09888)最新公布「文心千帆」，以至馬雲亦以ChatGPT作為話題，可見相關概念股仍值得關注。

 

商湯遭軟銀再減持，股價今早曾跌逾5.6%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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