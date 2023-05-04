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《午市前瞻》恒指升幅難維持 或向下試穿萬九 平保現價不抵買

04/05/2023

　　恒生指數半日收報19899，升199點或1.01%，主板成交534.52億元。恒生中國企業指數報6694，升104點或1.59%。恒生科技指數報3858，升23點或0.61%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、中國平安(02318)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報338.8元，跌0.6元或0.18%，成交20.3億元；中國平安收報58.4元，升3.4元或6.18%，成交17.26億元；阿里巴巴-SW收報81.15元，升0.8元或1%，成交12.8億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報132.7元，升1.4元或1.07%，成交9.08億元。

 

溫鋼城：聯儲局未明示暫停加息

 

　　聯儲局一如預期加息0.25厘，會後聲明未有提及「額外政策緊縮可能為適當的」字眼，市場解讀為聯儲局的加息意向軟化，暗示或會暫停加息。但主席鮑威爾指普遍官員仍認為通脹高企，未有完全排除繼續加息可能性，隔晚美股先升後跌，道指跌270點，納指跌55點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》解釋，鮑威爾未有確切表明會停止加息，雖然傾向於下次議息暫停，但始終未完全排除下次加息機會，令市場增添不明朗因素。

 

(平保網頁截圖)

 

　　他指，美股市底偏弱，近期向上只因為個別大型藍籌股造好，整體市場依然憂慮銀行業危機及經濟衰退風險。他估計，港股今日反彈亦只能算是曇花一現，即使升破10天線也難破20天線，預期港股或再試年內低位18829。

 

平保最多試65元，建行高息可部署


　　北水回歸首日，資金湧入中資金融板塊，內險股內銀股大爆發，平保、太保(02601)、太平(00966)半日曾升超過7%。中國平安收升6.18%，報58.4元，該股成交約2984萬股，涉資17.26億元，盤中高見59.25元，最低見54.75元。溫鋼城分析，近期股市風險高，資金傾向投放高息股作避險之用，油股、中資電訊股及內銀內險股一向為三大高息板塊，市況凶險下自然吸引「好息之徒」進場。

 

　　平保繼早前大破100天線後，近兩日再度證明100天線上的支持力度，但溫鋼城指現價再追入平保較為「蝕章」，始終大市走勢較差，未必長升長有，短期內60元阻力較大，下一關可以挑戰65元年內高位，但非幾個交易日之內可達。

 

　　另外，溫鋼城同時建議留意建行(00939)，近期走勢跑贏大市，昨日下試50天線後反彈，憧憬內地有望加大放水力度，有望挑戰5.4元水平。

 

平保近月下試50元見強力支持，今早最多升近8%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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