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《午市前瞻》北水護航大市有支持 美團攻港難需時累積市佔率

19/05/2023

　　恒生指數半日收報19538，跌188點或0.96%，主板成交506.89億元。恒生中國企業指數報6628，跌86點或1.29%。恒生科技指數報3846，跌70點或1.8%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報83.3元，跌4.45元或5.07%，成交43.17億元；騰訊控股收報334元，跌3.4元或1.01%，成交42.05億元；美團收報128.9元，跌4.6元或3.45%，成交22.53億元。國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及美團。

 

(美團外賣網頁截圖)

 

聶振邦：恒指19500為入市共識


　　阿里(09988)公布截至3月底第四季度業績，儘管經調整純利按年增39%至273.75億人民幣，但期內收入2082億人民幣，按年僅增2%，差過預期的2091.89億人民幣，拖累股價上午最多跌超過5%。阿里頹勢拖累全線科技股回吐，恒指受累低開191點，失守19500技術支持水平，但恒指半日仍然成功收窄跌幅至不足200點並收復19500心理關口。


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指19500明顯見支持，自3月22日以來每逢跌抵19500後便有一定反彈，不少市場人士均以此為入市指標，加上有北水護航，恒指短線料維持19500至20300上落。


　　然而，大市成交持續低落，要突破區間走勢有一定難度，後市宜先觀望美國周日（21日）有關提高債務上限的談判對美股利好作用有多大，對港股向上挑戰或有一定幫助。

 

市場對美團在港業務信心低


　　美團(03690)港版外賣應用程式「KeeTa」對外開放下載後，目前KeeTa送遞員可以在程式上預約送餐時段，最快生效日期為下星期一(22日)，意味美團最快下周一正式在香港投入服務，首階段只會在大角咀至旺角一帶提供服務。但消息未能帶動美團股價表現，受市況拖累，半日最多要跌超過4%。


　　聶振邦指，美團攻港但股價反而下跌，反映投資者或認為美團在港推出外賣業務難以挑戰目前兩大巨頭，而且目前美團並未公布在港策略，亦未知本地市場反應如何，故整體仍有待觀察。


美團或搶攻一人單市場


　　不過聶振邦提到，目前兩大外賣平台收取運費策略相同，普遍港人傾向集體落單分攤運費，但美團似乎有意主打一人單，看好這一策略有望打開本港外賣市場缺口。但他補充，即使有上述策略，但攻港前期難免要「燒銀紙」，故在港業務初期難以帶來巨大利潤，需要時間累積利潤空間。


　　至於股價走勢方面，聶振邦指美團身為重磅股，走勢亦會與恒指同步，若大市守穩19500，美團守住125至126元區間底部亦無難度。但與大市一樣，上方區間頂部阻力較大，投資者應以短線操作為策略，升幅約10%至140元區間頂便應離場。

 

美團最快下周一在香港提供送餐服務，惟股價今早低開低走，最多跌4.4%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢詳盡分析，請按此


 

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