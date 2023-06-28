六福盈利倒退遭大行唱淡急插一成半，本地消費股難看好？

六福集團(00590)昨日(27日)收市後公布業績，全年純利跌近8%，其中內地同店銷售下降17%，有大行因其業績遜預期下調目標價，今日(28日)股價急插逾一成半。另本港出口貨值連跌13個月，財政司司長陳茂波指，如果外圍環境差，能夠保住的消費力有限，另有分析指內地客消費態度改變，已不再如以往瘋狂買貴價品，本地消費股看來暫難看好。

(截自六福珠寶官網)

全年純利跌近8%內地銷售降17% 六福：對內地業務前景仍感樂觀

六福集團截至2023年3月31日止全年純利12.85億元，按年跌7.73%；末期股息維持0.55元，全年維持派1.1元。期內收入119.78億元，按年升2.05%；毛利32.3億元，按年跌0.11%；毛利率27%，按年跌0.6個百分點。按地區劃分，港澳及海外市場收入按年升31%至65.9億元，港澳同店銷售按年升34%；內地市場收入跌近20%至53.9億元，同店銷售按年跌16.9%，扭轉前年的40.1%升幅。於今年3月31日，集團於全球共有3105間店舖，淨增長為296間。

六福指，由於低基數效應及受惠港澳與內地於第四季全面通關，港澳業務得以邁向復常。展望來年，困擾全球的新冠肺炎疫情已經過去，各行各業都處於逐步復甦階段，集團將會於香港市場淨增加5間店舖，並於海外增加5間自營店及5間品牌店。而在內地政府持續推動「雙循環」並著力擴大內需政策下，集團對於中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴展仍將集中於內地市場，並預期來年淨增設350間店舖。

花旗：淨利潤遜預期目標價降至26.5元 滙證：來年或續受累內地業務

花旗發表報告指，六福2023財年淨利潤比該行預期低13%，全年派息則維持1.1元，派息率由46%提高到50%。盈利勢頭減弱是由於收入增長低於預期，以及黃金銷售組合增加和增值稅相關補貼減少導致核心營運利潤率收窄。六福管理層目標是2024財年銷售和利潤水平與2019財年持平。由於香港和澳門的旅遊消費恢復，加上內地低基數和對黃金的韌性需求，維持六福「買入」評級，惟下調2024/25財年盈利預測分別18%和19%，目標價由32.8元降至26.5元。



滙證指，六福2023財年業績受內地業務拖累而低過預期，2024財年公司盈利復甦仍可能受內地業務影響，抵銷來自香港和澳門業務的盈利上升，目前假設六福在2024財年將維持1.1元派息，即41%派息比率，2023財年為50%，維持「持有」評級，目標價由18.9元升至20.4元。

陳茂波：外圍環境差保住消費力有限 梁兆基：內地客不再爆買

值得留意，政府統計處昨公布，本港5月出口貨值按年跌15.6%，連跌13個月，進口貨值按年跌16.7%，連跌11個月，兩者均差過預期。財政司司長陳茂波近日接受電台訪問表示，香港出口因外圍地緣政治因素影響連跌多月，造成一定壓力，惟4月入境旅客達290萬人次，恢復至疫情前的五成，零售和餐飲更恢復至疫情前的九成，市面暢旺。不過，香港作為小型的開放經濟體，容易受到外圍環境影響，如果外圍環境差，即使推出消費券，能夠保住的消費力有限，達到全年經濟增長3.5%至5.5%的目標會有困難。商務及經濟發展局局長丘應樺則指，受全球經濟情況、供應鏈問題及地緣政治等因素影響，本港出口下跌，要靠內銷及旅遊服務振興經濟，本港整體經濟或要到第四季或明年才全面復甦。



香港總商會總裁梁兆基於早前接受《明報》訪問表示，目前本港旅客回升量僅有疫情前不足五成，到年底能否回復至八成是一個問號。而疫情前佔本港約八成旅客量的內地旅客是高價消費品的主力，但現在他們有很多渠道購物，除網購外，亦可以去海南或在內地其他地方消費，都可能免稅；更重要是，以往瘋狂買貴價品的內地客，逐漸隨著他們富裕程度上升而改變消費態度，所以購物已不能再是本港旅遊業的主打賣點，香港要推出優質旅行、優閒、綠色旅遊、文化和體育盛事等。





陳鳳珠：六福跌過龍惟宜先觀望 本地消費股明年才可吼

匯盈集團研究部主管陳鳳珠指，六福去年受內地疫情影響業績不理想，但隨著內地開關經濟復常，今年1至3月銷售已見改善，加上受惠金價正處於偏高水平，在去年低基數下，今年業績料較好。股價方面，即使六福業績差在市場預期內，但受現時市場氣氛差影響，今日股價急跌逾一成半，似乎已跌過龍，惟成交算大，宜先觀望多兩日，看股價能否回穩，才考慮是否撈底。至於本地消費股，料至明年才可看得好些，因現時內地經濟增長放緩，而內地旅客消費模式也有轉變，較少在港過夜之餘，也多只買生活用品，其中餐廳酒樓以做本地客為主，餐飲股也暫難看好。

六福半日跌15.78%報19.54元，成交6993萬元，周大福(01929)亦跌1.77%報14.42元，惟周生生(00116)升1.47%報8.98元，東方表行(00398)升0.46%報4.37元。其他零售股及餐飲股則個別發展，莎莎(00178)跌1.39%收報1.42元，佐丹奴(00709)升3.52%報2.35元，大家樂(00341)升0.39%報10.18元，大快活(00052)升0.17%報11.44元，譚仔國際(02217)跌1.11%報1.79元，太興(06811)無升跌報0.9元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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