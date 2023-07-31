《午市前瞻》恒指仍有力挑戰20500 海底撈短期可試25元

恒生指數半日報20208，升292點或1.5%，主板成交逾995億元。恒生中國企業指數報6964，升155點或2.3%。恒生科技指數報4611，升144點或3.2%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報356.6元，升6.2元或1.8%，成交64.77億元；美團收報148.7元，升6.3元或4.4%，成交41.8億元；阿里收報98.2元，升2.3元或2.4%，成交33.13億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(網上圖片)

聶振邦：維持日均1200億元成交則有力試20500

繼中央政治局會議提出一串振興經濟方針後，國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措施》的通知，出台涉及各行各業的擴大消費措施，恒指半日一度升超過400點，但獲利盤湧現，午間收市前升幅收窄。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，暫時未必需要急於離場，如果今日收市價能企穩20200之上，則恒指仍有機會挑戰20500。如今日及明日都能維持大市總成交額在1200億元以上，恒指突破20500機會亦更大。

海底撈確認擺脫疫情陰霾，下半年可試30元



海底撈(06862)發布盈喜，預期截至6月30日止中期持續經營業務淨利潤不低於22億元人民幣，按年大增29.56倍。海底撈指，盈利大幅改善主因隨著針對新冠疫情管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉，以及「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目按年增加；消息刺激海底撈股價半日大升13%。

聶振邦分析指，海底撈22億元人民幣中期淨利潤，已遠高於疫情前2019年同期的約9.12億元人民幣，可以確認業務已正式擺脫疫情陰霾。現時海底撈業務大幅改善，股價大有追落後條件，預期初步阻力位於25元水平，現價入手潛在升幅亦超過一成，不妨追入。若本月能企穩在25元之上，則下半年有望挑戰30元，但是若要重返2021年7月或之前的40元以上水平，須大市重上22000以上才有希望。

但聶振邦又提到，海底撈2019年上半年純利潤率為7.8%，以今次盈喜公布計算，純利潤率將超過11.70%，但在高通脹環境下，在未來一至兩年保持如此高利潤率有一定難度，故不宜作過分長線部署。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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