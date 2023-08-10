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【績優尋寶】中聯通增派中期息，百勝中國盈利倍升，齊獲大行唱好都可吼？

10/08/2023

　　中聯通(00762)及百勝中國(09987)昨日(9日)收市後齊公布業績。中聯通純利按年升13%，連續7年雙位數增長，派息增23%至20.3分人民幣，派息比率提高至50%，並明確指今年派息比會較去年有所提升，大行齊唱好，指其派息前景更明朗，今日(10日)股價升逾3%，為表現最佳藍籌。百勝中國中期純利則升近1.7倍，同店銷售增11%，公司早前公布次季業績時已獲大行唱好，今日股價變化不大。兩隻績優股都值得吸納？

 

（Shutterstock）

 

中聯通中期純利升13%　派息增23%至20.3分人幣

 

　　中聯通截至2023年6月30日止中期純利123.9億人民幣，按年升13.09%；每股基本盈利40分，中期息每股20.3分人民幣，按年升23%。期內收入1918.33億人民幣，按年升8.83%。服務收入達1710億人民幣，按年升6.3%；當中基礎業務收入1280.7億人民幣，按年增3.3%；產業互聯網業務收入升16.3%至429.7億人民幣，佔服務收入比首次超過四分之一。期內EBITD按年增長4.1%至536億人民幣，上半年公司淨資產收益率達3.6%。


　　上半年公司大聯接用戶規模達9.28億戶，淨增超過6600萬戶。移動出帳用戶超過3.28億戶，上半年淨增用戶534萬戶，淨增用戶規模創4年同期新高；5G套餐用戶滲透率超過70%。固網寬帶出帳用戶達1.08億戶，上半年用戶淨增連續突破400萬，融合滲透率達75%。另上半年物聯網業務收入實現54億人民幣，按年增24%；聯通雲實現收入255億人民幣，按年升36%，全年收入力爭超過500億人民幣。

中聯通：上半年發展穩中向好　下半年目標淨利潤雙位數增長

　　中聯通執行董事兼總裁陳忠岳表示，上半年發展穩中向好，主要受惠宏觀經濟回升，數字經濟規模擴大，下半年公司將推進基礎業務和新興板塊兩端協調發展，著力提高企業核心競爭力，增強核心功能，重申全年服務收入穩健增長、淨利潤雙位數增長，及淨資產收益率持續提升的目標。

 

　　另陳忠岳認為，中央上月發布關於恢復和擴大消費措施，提出壯大數字消費、智慧文旅、智能家居、互聯網+醫療、數字鄉村等，均將成為公司未來發展的機會和條件，計劃從供需兩端發力，捕捉擴大數字消費的機遇。上半年旗下個人數智生活用戶超過8700萬戶，而針對家庭客戶的聯通超清、智能組網等服務的用戶也累計達9500萬戶，相信上述兩個業務的用戶數目快將雙雙過億。此外，A股聯通(滬：600050)股東大會已審議通過智網科技分拆上市，聯通H股也已收到香港聯交所的批覆同意。

 

富瑞：料全年派息率升至54%　大摩：派息前景更明朗

 

　　富瑞發表研究報告，中聯通上半年總收入及息稅折舊攤銷前盈利(EBITDA)遜市場預期，但勝該行預期；整體純利勝市場及該行預期。雖上半年雲收入增長低於同業，但大數據及大安全能力有助推動5G產業互聯網收入增長16.3%，僅略低於中電信(00728)。本次中期股息派息率維持50%，預計全年派息率升至54%，明年進一步擴至58%。若聯通明年盈利續錄雙位數增長，息率或追貼中移動(00941)，目標價由7.37元上調3%至7.6元，評級「買入」。雖然聯通估值似乎為三大中資電訊股中最具吸引力，但風險亦較高，尤其任職僅兩年的首席執行官劉烈宏較早前辭任。

 

　　摩根士丹利指，中聯通第二季業務增長維持穩定，服務收入按年增6.5%，純利增14.4%，管理層重申全年淨利潤雙位數增長以及雲業務收入達500億人幣的目標，又指其目標為持續改善股東回報，相信聯通現時派息比率仍有提升空間，集團正考慮今年的派息比率將高於2022年。管理層相關言論是聯通的主要利好，因對比中電信和中移動，聯通過往在派息方面缺乏承諾。今年派息比率有望由50%上調至54%，以帶來更為明朗的派息前景。以派息比率54%計算，料今年派息將按年增加24%，增幅將較中電信的19%和移動的13%為高，重申「增持」評級，但考慮到人民幣匯價走貶，將目標價由7.5元下調6.7%至7元。


　　瑞銀指，聯通第二季服務收入按年升逾6%符預期，EBITDA及純利增長高於該行原預期2至3%，宣派每股中期息20.3分人民幣(按年升23%)，派息比率提高至50%(對比2022年上半年為46%)，管理層明確指2023年派息比會較2022年有所提升(2022年派息比率50%)，相信市場對公司提升派息比率感到正面驚喜，重申「買入」評級及目標價8元。

 

黃偉豪：中聯通短線可跑贏5.55元可吸　中長線宜揀中電信

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，中聯通業績符預期，今日股價表現好應與派息有關，其中期息增幅大於盈利增幅，派息比率提升至50%，有大行更料其今年全年派息比率有望升至54%，加上股價之前較落後，短線料可跑贏同業，回至5.55元可吸納，上望6元。不過，若論增長穩定，中聯通不及中電信，中電信派息比率更達65%，數字化及雲業務發展也較快，更適合中長線部署，可分注吸納，現價先買第一注，回至3.7元可再加注。

 

百勝中國中期淨利潤升1.66倍　同店銷售增11%

 

　　百勝中國截至6月30日止中期淨利潤為4.86億美元，較去年同期增加1.66倍，每股盈利1.16美元。總收入55.7億美元，增加16%，系統銷售額較去年同期增加24%，其中肯德基和必勝客分別增加24%和23%，主要得益於同店銷售額增長、新門店貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。至於同店銷售額增加11%，其中肯德基和必勝客分別增加11%和10%。經營利潤6.73億美元，增加1.47倍，主要得益於銷售額上升和利潤率提升。集團指，今財年目標保持不變，包括淨新增約1100至1300家新店，以及資本支出在7億至9億美元之間。

 

　　其實百勝中國於本月初已公布截至6月底止第二季業績，期內淨利潤1.97億美元，升1.4倍，每股盈利0.47美元，派息0.13美元。收入升24.7%至26.54億美元，同店銷售額增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%；經營利潤約2.57億美元，升約2.2倍。

 

（百勝中國網頁截圖）

 

富瑞：次季純利勝預期　花旗：予目標價573.56元

 

　　富瑞指，百勝中國第二季經營利潤較該行預期高約8%，銷售額表現則符合預估；受惠於較預期高的利息收入和較低的實際稅率，期內純利較該行估算高約27%。集團旗下的肯德基和必勝客第二季的同店銷售額遜預期，但被較高的店舖擴張所抵銷，上半年淨新增655家門店，相信擴張進度稍為領先指引，予「持有」評級，目標價511.19元。

 

　　花旗指，百勝中國第二季核心純利按年增長1.4倍，符合預期。新店銷售貢獻在次季繼續推動營收擴張，維持2023年全年核心純利預測不變。集團管理層重申下半年將繼續開展營銷活動，以抓住第三季夏天旺季的銷售機會。雖然第三季的營業利潤率和餐廳利潤率基數均較高，但管理層預計，效率提高和成本結構的調整長遠將繼續有利於集團的盈利能力，維持「買入」評級，目標價573.56元。

 

　　大摩稱，縱使百勝中國次季銷售增長受到COVID不利影響，但利潤擴張仍好於預期，受店舖管理措施等推動。為反映較強勁的次季銷售及利潤表現，上調公司2023年每股盈利預測6%，未來兩年亦分別上調4%及2%。另預期公司同店銷售增長於2024年下半年回復至2019年疫前水平，2023至24年餐廳利潤率將較2019年水平改善0.8至1.1個百分點，美股目標價由75美元升至76美元，評級「增持」。

 

林家亨：通關後同業爭相擴充　回至400元才值博

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，百勝中國在疫情期間表現理想，仍不斷擴張，上半年同店銷售增11%，純利更升1.66倍，業績的確不錯，跑贏很多同業，但公司於疫情完結前已不斷擴展分店，下半年要表現得更好有困難。通關後同業也爭相擴充，會搶走一些生意，百勝中國勢難一枝獨秀，若股價回至400元才值博。此外，民眾餐飲需求相信與經濟增長同步，若經濟低增長，餐飲方面無論有甚麼政策刺激增幅也有限，而餐飲習慣也不會因政策而大變，難奢望營業額大幅增長，反而大宗商品如汽車對刺激內需貢獻更大。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　中聯通收市升3.28%報5.67元，中電信跌0.77%報3.89元，中移動升0.54%報64.85元。百勝中國跌0.49%報444.2元，其他內地餐飲股表現各異，海底撈(06862)升1.97%報23.35元，九毛九(09922)升4.31%報15.5元，呷哺呷哺(00520)升0.85%報4.75元，海倫司(09869)跌1.54%報8.98元，奈雪的茶無升跌報4.95元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此


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