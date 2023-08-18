中海油盈利倒退削派息仍獲唱好，潤啤盈利派息齊升股價反下挫，應如何部署？

中海油(00883)及華潤啤酒(00291)先後公布業績，中海油中期少賺11%，派息減16%至59港仙，但績後仍獲多間大行唱好，指其表現具韌性，股息回報吸引，普遍予目標價14元以上，加上國際油價昨日(17日)結束連續3日跌勢，紐約期油升1.27%收報每桶80.39美元，倫敦布蘭特期油升0.8%收報每桶84.12美元，今日(18日)中海油逆市造好，一度升越13元，逼近上周才創下的年內高位13.1元。華潤啤酒中期多賺22%，高盛指符合預期，中期息亦增22.6%至28.7分人民幣，但績後股價最多插4%低見45.2元，創年內新低。兩隻股份股價榮辱互見，應如何部署？

（Shutterstock）

中海油中期少賺11% 派息減16%至59港仙



中海油截至6月30日止中期純利637.6億元人民幣，按年跌11.3%，每股盈利1.34元人民幣，派中期股息每股59港仙，跌15.7%。實現收入1920.64億元人民幣，跌5%，其中油氣銷售收入約1517億元人民幣，跌14.1%，營業利潤降至約843億元人民幣，油氣淨產量3.32億桶油當量，升8.9%，日淨產量再創歷史新高。期內桶油主要成本28.17美元，下降7.1%，桶油作業費7.16美元，下降8%。

中海油上半年油氣資源基礎再擴大，在中國海域獲得番禺10-6和開平18-1等多個油氣新發現，成功評價秦皇島27-3等大中型含油氣構造，並推進中國陸上神府深層煤層氣勘探評價。在海外，圭亞那Stabroek區塊勘探取得積極進展，在中深層再獲油氣新發現。董事長汪東進表示，公司上半年大力實施調整井等增產措施，在產油田自然遞減率創歷史最好水平，巴西Buzios5油田等新項目成功投產，帶來了產量新增長點，下半年抓好增儲上產、提質增效、科技創新等各項工作，確保全年生產經營目標順利完成。

花旗：次季業績勝預期股息達9厘 予目標價15.8元



花旗發表研究報告指，中海油第二季業績優於預期，因產量按年升9%及成本控制良好，受益於實現油價高於預期及人民幣匯價貶值，其派發每股中期息0.59港元相當於派息比率40%，符合預期。集團在項目執行和成本控制方面擁有良好紀錄，儘管油價同比下跌，但仍推動盈利保持彈性。中海油是一家被低估的石油公司，因為其市淨率僅為0.8倍，但2023年的股本回報率預計為20%，而同行為9至11%。而其股息回報達9厘，吸引力大，維持「買入」評級，予目標價15.8元，以反映集團的長期增長狀況。



摩通指，中海油第二季淨利潤按季增5%至316億元人民幣，較預期的300億元人民幣高。每股中期息派0.59港元，相當於派息40%，符合集團派息率不低於40%的股息政策。該行重點關注中期勘探與生產策略，末期股息及潛在股票回購指引，維持「增持」評級，予目標價15元。

瑞銀：表現具韌性下半年業績樂觀 大摩：產量增長強勁成本控制良好

瑞銀指，中海油次季淨利潤316.5億元人民幣，符合該行預期；上半年淨利潤則為637.6億元，佔該行及市場全年預測的49%至51%。基於次季油價按季回落，該行認為中海油的表現具韌性，主要因儲量和產量增長，油氣產量創歷史新高；成本控制優秀，每桶成本大幅下降；派息亦符合預期。中海油維持全年資支開支1000億至1100億元的目標不變，年產量目標維持6.5億至6.6億桶油當量。集團今年的油氣資源基礎穩定擴張，對其未來油氣產量增長有信心，亦相信石油市場的供應缺口將達至每日120桶，油價有上行風險，加上中海油穩定地執行儲量和產量增長的計劃，對集團下半年的業績保持樂觀態度，維持「買入」評級，目標價14元。





摩根士丹利表示，中海油第二季純利略勝預期，受惠於產量增長強勁及成本控制良好。布蘭特期油於季內跌5%，但中海油次季純利僅按季下滑1%，實現油價每桶73美元，按季僅跌2%，重申「增持」評級及目標價14.4元。





潤啤中期多賺22% 派息增22.6%至28.7分人幣

華潤啤酒截至6月30日止中期股東應佔溢利46.49億元人民幣，按年增長22.3%，每股基本盈利1.43元人民幣，中期息每股28.7分人民幣，按年增加22.6%。期內營業額為238.71億元人民幣，按年增長13.6%；未計利息及稅項前盈利為62.45億元人民幣，按年增長21.1%。



啤酒業務方面，啤酒上半年平均銷售價格按年升4.4%。整體啤酒銷量按年升4.4%至約65.71億升，次高檔及以上啤酒銷量按年升26.4%至約14.4億升，喜力品牌銷量錄得接近60%增長。啤酒業務毛利按年升16.6%，毛利率較去年同期升2.9個百分點至45.2%。白酒業務方面，營業額及未計利息及稅項前盈利(EBIT)分別為9.77億及7100萬元人民幣。

（華潤啤酒網頁截圖）

潤啤：7月銷售負增長惟料末季有好表現 高盛：上半年純利符預期

華潤啤酒執行董事及主席侯孝海表示，7月啤酒銷售錄得負增長，因整體消費信心不足及去年的高基數影響，未回復至疫情前水平，但仍較2020及2021年同期表現好，料8月的銷售仍然承壓且有所下降，但隨著市場消化中央的刺激消費政策，加上去年的低基數效應，今年第四季將會有好表現。另上半年集團完成貴洲金沙的轉讓，白酒業務正式錄得營業額和盈利，經過6至7個月的重塑工作，進展超出預期，庫存已減少三分一，價格亦明顯恢復。啤酒方面，上半年高端啤酒業務有雙位數增長，料下半年會維持。

高盛發表報告指，華潤啤酒上半年純利符合該行預期。公司今日下午4時舉行投資者會議，關注重點包括第三季能否保持銷量增長、價格上升空間、成本趨勢、高價產品增長動力、銷售渠道擴張策略、白酒業務發展等。集團上半年啤酒業務銷售額按年升9%，受惠平均售價上升4.4%，銷量亦升4.4%，但升幅低過高盛預期的10%。啤酒業務EBIT按年增長21.5%，符合預期，予「買入」評級，目標價74元。

郭家耀：中海油息高估值低現價可吸 內地消費表現堪憂潤啤未宜沾手

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，中海油盈利減少屬預期之內，畢竟今年上半年油價比去年同期下跌，但公司在此情況下產量仍有增加，成本控制也很好，至於派息減少也只是跟隨盈利下跌調整，派息比率仍達40%，料全年派息逾1元，現價息率達9厘，估值也不算貴，預期市盈率只有幾倍。現時市況動盪，投資者特別喜愛這種股息及透明度高的公司，現價不妨買些少。至於潤啤，雖然其業績看似不錯，上半年銷量及毛利率都有增長，但市場擔心下半年內地消費表現，除非有措施推出，且見到在遏止經濟下行方面有成效，否則這類消費股暫不宜吸納，況且以往這類股份市盈率往往達30倍以上，現時就算股價跌了很多也不算平。

中海油今日收市升0.16%報12.76元，中石油(00857)無升跌報5.61元，中石化(00386)跌1.17%報4.24元。潤啤則跌2.34%報46元，青啤(00168)跌2.58%報66.2元，百威亞太(01876)跌1.62%報17.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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