《午市前瞻》恒指屬跌市技術反彈 長期LPR不降有利內銀後市

恒生指數半日報17652，升28點或0.2%，主板成交近455億元。恒生中國企業指數報6036，升5點或不足0.1%。恒生科技指數報3939，升16點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299)；騰訊收報316元，跌2元或0.6%，成交31.98億元；阿里收報86元，升0.3元或0.4%，成交13.82億元；友邦收報68.15元，升0.75元或1.1%，成交12.66億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報126.6元，跌0.4元或0.3%，成交10.79億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(中國銀行網頁截圖)

聶振邦：跌市成交增不利後市



恒指連跌七日後暫時喘定，今早輕微高開後維持約100點升幅，惟臨近上午收市時升幅持續收窄。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指連挫多日後，今日回升只能算是技術反彈，始終利好消息不多，以目前形勢而言，大有可能升一日便後勁不繼，其後再測試17000關口，短線如未能重上18000，都不能證明跌勢完結。他提到，近期跌市期間成交不減反增，反映短期沽壓較重，後市難以樂觀。



東方海外全年業績料繼續倒退



東方海外(00316)日前公布中期純利大跌80%，派息同樣大減，昨日一度大跌逾13%後收窄跌幅，今日回升近3%。聶振邦指昨日低位回升或為資金部署收息，趁低吸納所致，但短線利好消息不多，預期全年業績亦會如今次中期業績一樣錄得大幅倒退情況，後市缺乏上升動力，最多升至128至130元便會受阻，現時入市只能以收息角度考量，股價難有大升幅。



中央料為平衡風險不減長期LPR



聶振邦建議，如果計劃部署收息，現價入手內銀股相對值博。他指出，內銀股調整後，息率普遍進一步攀升至10厘以上，市盈率又低，基本面吸引。後市方面，市場普遍憂慮內銀或需協助解決內房債務風險而影響業績，聶振邦則認為，近期內地五年期LPR按兵不動，反映中央或正為平衡內銀與內房的風險，不能只顧解決內房債務風險而忽略內銀壓力，可以估計，內房對內銀的負面影響正開始逐步消退，故現時亦可準備部署內銀股。

中國銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

招商銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

東方海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)





撰文: 經濟通通訊社市場組



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