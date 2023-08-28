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中石化中期盈利倒退減派息，惟擬回購A股兼獲大行力撐，應該點部署？

28/08/2023

　　中石化(00386)公布中期業績，受累煉油及化工業務疲弱，中期盈利倒退20%，營業收入跌1%，派息減少9.4%至14.5分人民幣，不過，集團擬斥最多15億人民幣回購A股，兼且仍獲大行力撐，予目標價5.7至6.5元不等，今日(28日)股價最多升逾4%，在「三桶油」中表現最好。中石化股息率仍達9厘，若想吸納應如何部署呢？

 

（資料圖片）

 

中期少賺20%營收跌1%　派息減9.4%至14.5分人幣


　　中石化截至6月30日止中期純利351.11億人民幣，按年跌20.1%；按國際財務報告準則，純利跌19.4%至361.2億人民幣；每股盈利29.3分人民幣，派中期股息每股14.5分人民幣(15.78港仙)，跌9.4%。扣除非經常性損益後的淨利潤336.55億人民幣，跌22.4%。營業收入約1.6萬億人民幣，跌1.1%，資產減值損失23.6億人民幣。期內經營收益跌14.7%至536.96億人民幣，主要因化工產品市場需求低迷，化工業務毛利大幅下降；石腦油、石油焦、LPG等部分煉油產品毛利大幅收窄，盈利下降，同時國際原油價格震盪下行導致原油、成品油庫存損失。

 

　　期內油氣當量產量2.5億桶，按年增長3.3%，其中天然氣產量6609億立方英尺，增長7.6%。加工原油1.26億噸，增長4.8%，生產成品油7607萬噸，增長10.3%，其中煤油產量增長63.5%。成品油總經銷量1.17億噸，增長18.5%，其中境內成品油總經銷量9247萬噸，增長17.9%。

 

中石化：料化工產品需求逐步復甦　擬斥最多15億人幣回購A股


　　中石化指，預計境內成品油需求持續向好，天然氣需求保持增長，化工產品需求逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響， 預計國際原油價格仍將在中高位震盪。下半年集團計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣6309億立方英尺，原油加工量1.27億噸，境內成品油經銷量9400萬噸。另上半年資本支出746.67億人民幣，下半年計劃資本支出1040億人民幣。

 

　　另外，中石化公布，擬使用不低於8億人民幣，不超過15億人民幣的自有資金以集中競價交易方式回購公司A股股票，回購價格不高於董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，回購的股份將全部註銷並減少註冊資本。

美銀：稅後盈利略遜預期　予目標價6.5元

 

　　美銀發表研報指，中石化由於庫存損失和化學物質疲軟，根據國際財務報告準則，今年上半年稅後淨利潤為361億人民幣，按年跌19%，略低於該行及市場預測的388億及376億人民幣，相當於今年純利預測52%，即其次季純利154億人民幣按年跌29%(按季跌26%)，主要受煉油及化工業務疲弱所拖累。

 

　　美銀又指，公司建議派發中期股息每股0.145元人民幣，相當於派息比率50%。而經董事會批准後擬回購A股，回購價格不超過每股9.3元人民幣。建議回購規模總額為8億至15億人民幣，佔股本的0.07至0.13%，低於2022財年19億人民幣的回購規模，予港股目標價6.5元，A股目標價8元人民幣，評級均為「買入」。

 

華泰證券：受惠天然氣提價增量及降本　花旗：料第三季盈利改善


　　華泰證券指，中石化上半年原油產量1.397億桶，按年持平，原油實現價格每噸3754元人民幣，按年降16.8%。天然氣提價增量及降本支撐板塊業績，中石化旗下天然氣產量按年增7.6%，天然氣實現價格1949元人民幣/千立方米，按年增12.3%，油氣操作成本每噸756.3元人民幣，按年降1.4%，另一方面進口LNG採購成本顯著降低，上半年板塊營業利潤218.3億人民幣，按年下跌35.3億人民幣，維持「買入」評級，予目標價6.55元。


　　花旗表示，中石化第二季純利154億人民幣按季跌26%，撇除一次性庫存24億人民幣撥備損失，其核心盈利符合該行預期。庫存損失拖累了中石化第二季業績表現，隨著庫存可能增加和油價上漲，預計公司今年第三季盈利將有所改善，維持「買入」評級及目標價5.7元。

 

李偉傑：息率仍吸引4.2元可吸　惟中海油股價走勢佳更值博

 

　　華盛證券經紀部董事李偉傑指，雖然中石化受煉油及化工業務拖累，中期盈利跌兩成，其中第二季跌幅更大，營業額亦跌1%，但業績與市場預期不致有太大落差，加上股價之前由高位回落不少，又兼有回購支撐股價，而中期息減少一成也合理，畢竟盈利少兩成，再者其股息率仍達9厘，比起定期存款仍吸引得多，令股價今日反而造好。股價自6月形成一條下降軌，宜待回至近下降軌底部約4.2元才吸納。不過，較看好早前公布業績的中海油(00883)，其股息率較高之餘，股價走勢亦較佳，一直沿20天線上升，今日曾升破52周高位，可待回至20天線約12.7元買入。

 

　　中石化收市升2.75%報4.49元，最多升4.12%至4.55元，成交6.79億元。中海油則跌0.62%報12.9元，中石油(00857)升1.08%報5.64元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此


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