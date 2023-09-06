傳代工華為新手機芯片，美國或加大制裁，中芯股價波動不宜追入？

華為新手機Mate 60 Pro開售反應熱烈，有分析料首年出貨量最少達1200萬部，據報新機搭載中芯國際(00981)代工的7納米芯片。美國對中國的科技封鎖是否已遭華為及中芯成功突圍，成為近期熱話。不過，自從華為官宣新手機，中芯已借勢炒升不少，累漲逾兩成。值得一提，有外媒引述行業分析員指，華為新機可能導致美國加強制裁，亦有指中國目前仍沒有大規模量產7納米芯片的能力。中芯近日股價受市場消息左右極為波動，貿然追入會否太冒險呢？

（Shutterstock）

傳華為Mate 60 Pro用中芯7納米芯片 胡錫進：對美國制裁沉重打擊

華為上周二(8月29日)突發開售旗艦智能手機「Mate 60 Pro」，售價6999元人民幣起，並於9月3日正式開啟全渠道銷售。值得留意，華為沒有宣布Mate 60 Pro是否搭載5G通信技術，惟網上多個測評視頻顯示，將蘋果手機iPhone14 Pro與華為新機置於同一網路條件下測速，結果顯示兩款手機可達到基本相同的5G網速水準。有網民購買手機後即時「拆機」，顯示其搭載了7納米製程、由中芯國際代工的麒麟9000S處理器，而晶片上的CN代碼則代表其代工廠來自中國大陸。



《環時》前總編輯胡錫進發文，稱華為新機「是對美國用芯片技術遏制中國十分沉重的打擊，意味著華為走出了一條獨特且自主的技術和產業路線」。不過，Mate 60 Pro搭載鴻蒙操作系統，很多海外App不能使用，目前只能在內地暢銷。另彭博行業研究認為，華為新機有可能是中芯用14納米或更先進的製程技術所生產。

郭明錤：首年出貨量料最少1200萬部 富瑞：或影響iPhone 15在華銷量

華為Mate 60 Pro一開售，即引發多地華為門店再現排隊盛況。綜合內媒報道，華為多地線下門店出現客流量翻倍情況，且線上同步開啟的第一波全款銷售也被搶購一空。據了解，華為Mate 60系列備貨充足，首批備貨量達數百萬台，遠超前期產品。天風國際分析師郭明錤指，Mate 60 Pro開賣後市場需求強勁，今年下半年出貨計劃已經提升約20%，至550萬至600萬部，在發售一年後的累積出貨量預料至少達到1200萬部。他相信華為供應鏈中受惠中國廠商眾多，包括從事晶圓代工的中芯，以及光學板塊中負責模組的舜宇(02382)等。

富瑞發表研究報告指，華為Mate 60 Pro首5日銷量預計超過85萬部，與去年iPhone 14系列機型的銷情差不多，而假如華為Mate 60 Pro銷量達到500萬部，則可能會讓iPhone 15損失38%的潛在中國銷量。華為新手機不僅吸引華為擁躉，還對將其視為中國戰勝美國制裁標誌的更大客戶群產生吸引力。不過，華為Mate 60系列手機計劃出貨量可能是1000萬部，在這情況下不太可能全靠國產的7納米芯片，預計會將國產芯片和之前囤積的台積電代工芯片混用。

專家：中芯7納米芯片無法大量量產 外媒：或令美國加重制裁

《彭博》委託手機業界人士拆開並解構Mate 60 Pro，證實該手機使用的是中芯國際7納米芯片，引發熱議。倘若屬實，意味中國已經突破美國技術封鎖。不過科技專家許美華潑冷水，直言「真正的挑戰還很大，未來關卡還很多！」許美華說：「中芯去年就傳出，可以用DUV重複曝光做出7納米。此法不只是良率很低、成本很高的問題，更重要的是，製程極耗產能，無法大量量產。我猜，這是華為手機上市數量有限的最大原因。」富瑞集團分析師亦認為，華為Mate 60的進展可能不如表面看來那樣，新手機上市幾小時即賣光，表明庫存有限，有可能採用台積電斷供之前的庫存晶片。

另外，外媒引述行業分析員指，華為發售新手機Mate 60 Pro，反映在美國制裁下，中國的半導體行業仍然取得突破，這可能導致華府加強制裁行動。加拿大科技研究公司TechInsights分析員Dan Hutcheson稱，華為Mate 60 Pro的處理器被指採用7納米生產技術，反映半導體行業取得突破。美國證券商Jefferies分析員相信，有關消息可能觸發美國政壇對制裁有效性進行討論，不排除未來可能加大制裁力度。另有分析認為，用於Mate 60 Pro的半導體運作效能較弱、成本效益較低，荷蘭已落實芯片設備出口中國的限制，相信中芯未來難生產更高性能的半導體。

美國白宮國家安全顧問沙利文昨日(5日)就華為推出Mate 60系列手機回應指，在未獲得關於其所搭載芯片的確切信息之前，不會發表評論，但美國應繼續實施「小院高牆」的技術限制措施。另美國商務部長雷蒙多訪華4天返回美國後，在美國有線電視新聞網(CNN)節目中表示，美國將繼續向中國出售芯片，但永遠不會向中國出售最頂尖的人工智能芯片。

傳中國將推出大基金三期籌3000億人幣 重點投資芯片製造設備

另方面，據《路透》引述消息人士指，中國將推出中國集成電路產業投資基金(大基金)三期，規模近3000億人民幣，遠超過一期的1387億人民幣和二期的2000億人民幣，重點投資芯片製造設備，以促進半導體行業發展，實現半導體自給自足，特別是面對美國的壓力。消息指，財政部門計劃出資600億人民幣，其餘資金需向其他出資者募集。另據央視報道，華為Mate 60系列新機採用「中國芯」，並稱1萬多個零部件已實現國產化。內地官媒《經濟日報》發表評論文章，稱美國制裁帶來了切實的困難，也帶來了創新發展的強大動力，「中國芯」正披荊斬棘、大步前進。





此外，工信部、財政部近日聯合印發《電子信息製造業2023-2024年穩增長行動方案》，提出六大項工作舉措促進產業發展，其中提出著力提升晶片供給能力，積極協調晶片企業與應用企業的對接交流。



熊麗萍：華為新機銷量仍要觀望 中芯料受消息左右較波動

（熊麗萍）



今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指華為始終有一批捧場客，且很久沒出新機，而在受制裁下仍能研發出自己的手機，市場反應熱烈正常，但銷量是否真的很大要再觀望，要看產能可否應付、用家回應，以及芯片供應能否追得上。如真的用到7納米芯片，對內地手機及芯片生產肯定是一個突破，但與國際市場比較仍有距離，如台積電據報已做到3甚至2納米。

對於有分析指華為新手機熱銷會觸發美國加大制裁，熊麗萍表示，大家都早料中美關係難有大改善，美國如何制裁，中國都會透過中芯等企業加大芯片研發。市場對美國制裁因素不會看得太重，反而會看重中國芯片研發進展如何。若中芯能顯示於華為手機上有新進展，就算對銷售沒大幫助，但足以反映在近幾年受制裁下其研發團隊及力度或已加大。現時要看中芯實際技術達到哪個水平，但股價應會較波動，昨日就因擔心受美國制裁，由22元跌回20元多。另外，在技術突破之外，也要看最終效果如何，期間應會有很多消息及變數，故暫不宜判斷中芯已轉勢，而股價自年中見過23元後就一直滑落，該位置很關鍵。

中芯今日(6日)收市升2.39%報21.45元，曾跌1.91%至20.55元，成交17.99億元。其他芯片股也普遍上升，華虹(01347)升2.18%報21.05元，ASMPT(00522)升1.1%報77.85元，上海復旦(01385)升0.96%報18.86元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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