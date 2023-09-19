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《午市前瞻》大市愈趨偏軟難有突破 內險股缺乏消息難炒上

19/09/2023

　　恒生指數半日報17933，升3點或不足0.1%，主板成交逾409億元。恒生中國企業指數報6210，升1點或不足0.1%。恒生科技指數報3966，跌21點或0.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報312元，跌0.2元或不足0.1%，成交26.78億元；美團收報120元，跌2元或1.6%，成交14.14億元；阿里收報84.5元，升0.3元或0.4%，成交8.75億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(平安保險網頁截圖)

 

連敬涵：不會大跌但會陰跌


　　港股維持牛皮格局，美國聯儲局議息前恒指偏軟，昨天失守18000後，今早暫未重上該位以上。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，不用擔心恒指不能重上18000，因近期大致在18000上下200點波動，估計議息前都會維持淡靜格局。但他又指，即使議息後，走勢亦未必能大幅走強，因目前內地經濟數據未有驚喜，恒指後市趨向偏軟，陰跌居多。

 

市況淡靜宜吼成交較大股份


　　內媒報道，監管部門日前召集約10家大型保險公司，就壓低銀保渠道手續費、嚴格落實「報行合一」進行窗口指導，要求保險公司銀行渠道產品變更手續費後，應與銀行按照重新報備的手續費簽署合作協議，目前已有多家壽險公司開始在銀行渠道全面停售，或是計劃停售費率超標產品。


　　連敬涵指，近期港股除內房及三桶油有個別升幅外，普遍維持橫行格局，而內險板塊亦包括在內，未有特別消息刺激下難有突破，要等經濟數據改善才能帶動資金流入。上星期炒起的油股及中資電訊股，普遍有較多消息帶動，亦較受市場關注，現時市況淡靜，建議多留意較當炒股份。

 

平安保險股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

財險股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

 

 

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