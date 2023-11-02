理想小鵬10月銷售亮麗，新能源車股可以點揀？

內地新能源車企齊公布10月交付量，比亞迪(01211)銷售繼續拋離同業達30萬輛，按年升39%，造車新勢力則由理想汽車(02015)及小鵬汽車(09868)跑出，銷售齊錄倍數式高增長，蔚來(09866)相對失色，10月交付1.6萬輛車，按月僅增2.8%。今日(2日)小鵬股價曾飆逾一成，理想亦曾升逾半成，惟其後升幅皆隨大市收窄。大摩指「蔚小理」10月交付量都好過預期，新能源車股可以點揀？

（小鵬汽車網頁截圖）

小鵬10月交付量2萬輛按年升2.9倍 理想交付4萬輛增3倍

小鵬汽車智能車於10月交付量20002輛創紀錄，按年升2.9倍，按月增31%，連續第9個月增長。截至10月底止，全年累計交付量達10.14萬輛。集團指，小鵬G6產量大幅提升，推動小鵬G6單月交付量8741輛，成為20萬至25萬元價格區間內最暢銷的電動SUV。另外，集團計劃在年底前將無高精地圖區域城市導航輔助駕駛功能擴展到50個城市。同時，AI代駕功能將在年底前向部分客戶提供，旨在於明年全國覆蓋。小鵬X9則在年度科技日活動上首次亮相，這是一款大型7座MPV，將在11月舉辦的廣州車展上展出。

理想汽車10月交付新車約4.04萬輛，按年增3.02倍，按月增12.1%，月交付首次突破4萬輛大關。截至2023年10月31日，理想汽車全年累計交付約28.46萬輛。





蔚來10月交付1.6萬輛車按年增60% 按月僅增2.8%

蔚來10月交付約1.6萬輛汽車，按年增59.8%，按月增2.8%。有關交付包括1.1萬輛高端智能電動SUV以及4988輛高端智能電動轎車。蔚來於2023年年初至今交付12.6萬輛汽車，按年增長36.3%。

從以上數據可見，理想汽車在交付量以及按年增幅均表現最佳，而小鵬汽車則於按月增幅領先，蔚來表現則相對較為遜色。

花旗對小鵬作30天正面催化劑觀察 惟削目標價三成至41元

花旗發表研報指，對小鵬開啟30天正面催化劑觀察，以反映集團10月交付逾2萬輛車，超出市場預期，尤其10月最後兩天買車登記強勁；小鵬11、12月銷售表現料進一步提速，第三季毛利率有望轉正，而第四季毛利率將繼續帶來驚喜。

不過，花旗指，根據行業調查，預料小鵬10月約3000輛的銷量是賣給企業而不是消費者，這對小鵬造成長期負面影響，並損害估值。同時，該行重新研究行業供需關係，認識到小鵬將面臨壓力，因此下調了銷售預測。另據長城汽車(02333)和比亞迪的經驗，預計出口增長將延長應收帳款期限，並增加營運資金壓力。因此，除非小鵬在中國的核心業務能賺取盈利，否則很難推動出口增長，仍維持「沽售」評級，目標價由58.5元下調29.9%至41元。

大摩：蔚小理10月交付量均勝預期 惟關注華為將加入與理想競爭



摩根士丹利指，「蔚小理」10月交付量都好過預期，但未有調整目標價，維持三隻股份「增持」評級不變。其中理想汽車10月交付量穩步增長，並首次單月突破4萬架，符合管理層指引目標。雖然公司第四季開局不錯，但今年餘下時間關注重點包括月度交付能否進一步突破至5萬架，以及華為在今年底加入電動車市場後，將會與理想旗下L9車款構成直接競爭，需要密切留意經營狀況變化。

另大摩指，小鵬汽車10月交付量按月及按年都有強勁增長，市場可能因此上調預測，但獲上調預測的同時亦成為今季最大風險因素，並憂慮小鵬是否有足夠訂單以滿足市場預期。蔚來10月交付量按年大增近60%，但按月增長只有3%，雖然符合預期，但主要由於市場早前已經率先下調預測，又預計公司第四季指引會趨向保守，將降至4.9萬至5.1萬架。





比亞迪10月銷量30萬輛按年升39% 部分車型11月限時優惠

比亞迪10月新能源汽車銷量約30.2萬輛，按年增38.6%，按月增5%，當中純電動汽車銷量增60.4%至16.55萬輛，插電式混合動力汽車銷量增18.6%至13.56萬輛。期內海外銷售新能源乘用車合共3.05萬輛。而首10個月銷量約238.1萬輛，按年升約69.8%，當中純電動汽車累計銷量增77.1%至121.39萬輛，插電式混合動力汽車累計銷量增63.6%至115.74萬輛。

此外，比亞迪宣布部分車型11月限時優惠方案。據比亞迪官方微博，11月1日至30日，購買「護衛艦07」可享受2000元(人民幣．下同)抵20000元的優惠；「海豚」和「海豹冠軍版」可以2000元抵9000元；「宋Plus冠軍版」和「驅逐艦05冠軍版」則可以2000元抵7000元。

大和：海外業務擴張將推動成長 維持比亞迪目標價346元

大和發表最新研報指，比亞迪管理層在投資者路演活動中透露了近日最新業務狀況，認為市場可能低估了汽車出口及品牌高端化的影響，並高估國內市場競爭的影響。管理層維持今明兩年海外銷售20萬及40萬輛的目標，考慮到出口銷售可能上升，預期比亞迪的利潤率將進一步改善。同時由於海外銷售產能的增加，管理層預期今明兩年資本支出仍維持在相對較高水平。大和預計，非鋰離子電池相關的上游成本節省，有助提高利潤率，憧憬比亞迪長線增長前景穩健，海外業務擴張將推動公司成長，重申「買入」評級，維持目標價346元。

溫傑：小鵬蔚來現價不值博 理想近130元比亞迪220元可吸





（溫傑）

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《hot talk 1點鐘》節目指，新能源車股始終較喜愛比亞迪及理想，不看好蔚來及小鵬，小鵬有新車推出的確可令銷售有明顯增長，但10月銷量也只有2萬架，理想卻賣出4萬架，且理想賣一架賺一架，毛利率甚高，蔚來及小鵬都仍處於虧蝕。而蔚來財務狀況令人擔心，萬一找不到人入股要供股集資也不是好事。小鵬及蔚來除非如半年前股價跌至極度低殘，才可投機性買入博短線反彈，現價則不值博。

另溫傑指，近期汽車股股價較波動，因之前歐盟有反補貼調查，又有價格戰、Tesla股價大跌及比亞迪遭巴郡減持等消息。然而，行業有政策支持，每月公布數據能見度高，在現時高息及不明朗環境下較可取。部署方面，理想之前由80幾元升至170元太誇張，近期跌至130元已有一定支持，挨近130元可吸納。比亞迪則主要於220至260元上落，待回至220元可買入。

林家亨：比亞迪理想宜先行減持 待農曆新年淡季再吼





（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨則於《開市Good Morning》節目指，整體汽車行業氣氛無改善，只有比亞迪、理想及小鵬表現改善最大。蔚來10月銷量比7月跌了很多，比亞迪銷量則超預期，月銷30萬輛創了世界紀錄，其中更有逾一成屬出口。比亞迪年初至今一直有減價，銷量照樣每個月都創新高。事實上，車企每月銷量若超過兩萬架，毛利率就可不斷改善，略作減價沒大問題。比亞迪近期股價受壓因巴菲特又再減持，由上次公布至今共減持約1000萬股，加上遭歐盟點名將成反補貼調查對象，股價有反彈宜先食胡，待農曆新年2、3月淡季時再買入。理想過了「金九銀十」後亦宜分階段減持，待淡季時再買。

比亞迪收市跌0.51%報232元，理想升2.78%報136.8元，小鵬升7.57%報61.85元，蔚來升2.29%報58.1元，零跑(09863)升1.26%報28.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車股及港股大市，立即重溫





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