中經會房市措施乏新論述大行表失望，內房再下挫暫不宜沾手

中央經濟工作會議於12月11至12日在北京舉行，惟對房市下行及行業債務風險問題著墨不多，且缺乏新論述，大行也普遍指會議內容欠驚喜，昨日(12日)尾盤普遍造好的內房股今日(13日)即打回原形，延續上月下旬以來連跌走勢。雖然華潤置地(01109)近日公布11月銷售額按年增8.6%，屬少數上月仍錄銷售增長內房，但昨日彈近6%後，今日即回吐逾3%。中國海外(00688)公布上周獲控股股東增持，今日照挫3%。連較優質且有利好消息的國企內房也未能止跌，內房股看來暫不宜沾手。

（華潤置地網頁截圖）

中經會提出要積極穩妥化解房地產風險 加快推進「三大工程」

今次中央經濟工作會議提出「九大經濟工作」，其中提到要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」。完善相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。

中指院：房企資金支持政策有望細化落實 惟化解風險仍需銷售修復



中指研究院市場研究總監陳文靜表示，房地產過去兩年經歷了「超調」，明年房地產能否企穩對穩定宏觀大局尤為重要。積極穩妥化解房地產風險仍是2024年的重要目標，當前房地產風險主要體現在房企債務化解、項目保交付等方面，預計2024年企業端資金支持政策有望繼續細化落實。不過，化解房企風險仍需要推動企業恢復自我造血，因此市場銷售實質性修復是改善企業資金面的關鍵，而銷售市場好轉仍需要需求端政策繼續托底發力，預計2024年一線城市將繼續優化限購政策，核心二線城市有望全面取消限購，更多低能級城市或通過發放購房補貼等方式促進購房需求釋放。



另陳文靜指，明年「三大工程」將加快推進，其中對於城中村改造，因城施策實施細則預計將陸續出台，一批項目有望進入實施階段，從供需兩端支持房地產企穩。對於保障性住房建設，實施策略有望逐漸明晰，配售型保障房供給量將有所增加。對於「平急兩用」公共基礎設施建設，或與低效、閒置基礎設施相結合，因地制宜實現資源再利用，也將對房地產投資產生積極帶動作用。

潤地11月銷售額按年增8.6% 中海外獲控股股東增持100萬股

個別房企消息方面，華潤置地公布，11月銷售金額約241.2億元人民幣，總銷售建築面積約108.2萬平方米，分別按年增加8.6%及減少1.5%。而今年首11個月累計銷售金額約2860.3億元人民幣，總銷售建築面積約1206萬平方米，分別按年增加13.6%及4.4%。

中國海外則公布，獲控股股東中國海外集團通知，於上周三(6日)至上周五(8日)期間，在公開市場上增持合共100萬股，不排除進一步增持股份。集團指，緊隨增持事項後，中國海外集團合共持有約61.4億股，約56.1%股權，中國海外集團告知對該集團未來前景和長期發展充滿堅定信心。

碧桂園達成協議免人幣債券違約 2億人幣擔保債度過回售考驗



另外，碧桂園(02007)本周有一筆本金8億元人民幣債券認沽權到期可行使，《彭博》引述消息人士表示，大部該碧桂園債券的持有人同意不行使認沽權，令碧桂園暫可免於陷入境內債券違約。碧桂園亦備有一定現金應付小部分投資者提前贖回，另有兩家國有機構同意為相關債券額外發行信貸違約掉期(CDS)，可在碧桂園違約時為投資者提供更多保障。

此外，據《路透》報道，碧桂園10億元人民幣境內公司債將於今日付息，公司此前已經發布付息公告。其中2億元人民幣擔保債「22碧地03」在回售登記期內申報數量為0，已度過回售考驗，剩餘未回售債券數量為200萬張。

大行：中經會會議內容欠驚喜 明年內房仍面臨挑戰

（Carol攝）

外資大行普遍認為今次中央經濟工作會議內容欠驚喜，大摩、摩通及高盛均指，今次中經會沒有再就內房債務問題提出新措施，大摩直言這將成為中國經濟最大風險因素。高盛則指，今次會議可能令部分投資者失望，當局可能仍在尋求方法確保樓市平穩發展。摩通中國首席經濟學家朱海斌發表報告指，中經會對內地樓市，以至地方政府及金融機構信貸問題僅總結近月已公布的措施。





另外，大摩近日發表中國房地產展望報告指，雖然內地一、二線城市加大政策支持力度，但偏弱的宏觀經濟和龐大的二手樓供應繼續對新樓銷售和樓價構成主要拖累，預計內地房地產行業明年仍面臨挑戰。而民營房企明年流動性改善料仍有限，債務到期高峰落在3月、4月和8月，龍頭國企將有更多空間通過主導土地拍賣市場提高市佔率。總之，投資者情緒仍然脆弱，維持選擇性看好，繼續建議持有擁有豐富土地儲備的低風險、防禦性藍籌國有房企，如華潤置地和中國海外，並認為優質的混合所有制和民營房企也會有良好的風險回報，如綠城中國(03900)和龍湖集團(00960)。





李偉傑：中經會沒見強烈政策訊號 縱有好消息只可博短線反彈

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，今次中經會對內房問題不見發出強烈政策訊號，與市場預期有落差，加上銷售未見改善及港股氣氛欠佳，令內房股股價自11月24日起一直下滑，至今沽壓仍未消退，暫只宜等待其出現見底回升跡象，即使如潤地及中海外等國企內房也宜待其重上10天線才可考慮。其中潤地公布11月銷售額按年增逾8%，但若按月計仍如大多數房企一樣回落。至於其他質素較差房企縱可做到「保交樓」，也沒餘力用作往後發展。現只可待銷售真正回暖，以及有更清晰解決債務問題方法，配合大市氣氛改善，才可再吼內房股，若間中有較利好消息刺激股價反彈，也只宜作短線炒作。

內房股今日普遍下挫，其中融創中國(01918)昨已不見反彈，今再插15%，連跌4日，累計急瀉41.44%。





撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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