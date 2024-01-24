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上季獲馬雲及蔡崇信大手增持，阿里曾飆近7%可以點部署？

24/01/2024

　　據報阿里巴巴(09988)創始人馬雲連同公司主席蔡崇信上季趁股價持續探底之際，共斥資超過15億元增持公司股份，阿里的美國預託證券大漲7.9%收報74.02美元，帶動本港股價今日(24日)最多飆近7%。此外，集團去年共斥資95億美元回購股份，仍餘117億美元回購額度，股價或可隨港股再反彈多一些，應如何部署？

 

阿里巴巴官網媒體資料庫

 

馬雲蔡崇信據報上季斥資逾15億增持　阿里：體現看好前景

 

　　據《紐約時報》引述消息人士報道，馬雲去年第四季在港股買入價值5000萬美元(約3.9億港元)的阿里股份，同時根據公開資料，蔡崇信同期買入1.5億美元(約11.7億港元)的阿里ADS股份，即兩人合共增持約15.6億港元阿里股份。《中國證券報》記者從有關方面確認消息。阿里相關人士表示，這體現兩人對阿里前景非常看好，對公司未來發展、對管理團隊及戰略方向充滿信心。這也有力回應了前段時間馬雲拋售阿里的傳言，馬雲不僅「一股未賣」，還在不斷增持。


　　記得去年11月，馬雲旗下家族信託提交的監管文件顯示其擬減持1000萬股阿里股票，市值逾8.7億美元，一度引發阿里股價急跌。馬雲辦公室律師曾回覆稱，該次披露的出售計劃是遠期規劃，沒有發生實際減持，馬雲堅定看好阿里，目前股價遠低於阿里實際價值，仍會堅定持有阿里股票。其後阿里合夥人、首席人才官蔣芳亦在集團內網發文稱馬雲「一股都沒有賣」，「他不會賣的」，惟阿里股價仍持續在低位徘徊。

 

去年暫緩分拆阿里雲及盒馬上市　惟共斥資95億美元回購股份


　　過去一年，阿里巴巴集團一直處於變革過程，先是去年3月宣布啟動「1+6+N」組織變革；9月，在阿里擔任了8年CEO、4年董事會主席的張勇退休，由蔡崇信和吳泳銘分別出任集團董事會主席及CEO；11月，被視作分拆上市「先鋒」的阿里雲和盒馬暫緩IPO進程；12月，在接任集團CEO及阿里雲CEO大約100天後，吳泳銘又接替戴珊兼任淘天CEO。之後，吳泳銘開始進行大刀闊斧的改革，6位年輕管理者分別接手了淘天各關鍵業務。

 

　　　值得一提，除馬雲和蔡崇信增持外，集團本身亦正進行回購，去年合共斥資95億美元回購總計8.979億股普通股(相當於1.122億股美國存託股)，是回購力度最大的中國網路公司。而截至去年12月31日，股份回購計劃仍餘117億美元回購額度，有效期至2025年3月。


高盛下調阿里收入及經調整盈利預測　目標價降至118元


　　不過，阿里近期遭多間大行下調目標價，其中高盛將其目標價由131元下調10%至118元，以反映盈利預測及客戶管理業務(CMR)的估值下調，CMR估值由市盈率10倍降至8倍，但維持「買入」評級，因預測2025及2026財年每股盈利增長率為9%。該行同時下調公司收入及經調整凈利預測，以反映商品成交金額及客戶管理收入更緩慢的增長，現預計其2024至2025財年(3月底止)經調整凈利分別為1658億及1720億元人民幣。

 

　　美銀證券亦維持阿里「買入」評級，認為估值吸引，惟將其2024至26財年的收入預測下調2%至4%，經調整純利降3%至12%，以反映內地消費者需求持續疲弱和淘寶天貓長期增長投資、國際數字商業集團(AIDC)的全球擴張和雲端人工智慧潛力，目標價相應由110元下調至103元。

 

熊麗萍：70元或以下可分注買　惟走勢要看基本面及大市表現  

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指阿里管理層增持股份應是覺得公司估值不應跌至那麼低的水平，管理層公布上季有增持對市場信心會有些幫助，但相信反映完此因素後，仍要反映整體大市及集團本身的消息。阿里股價早前的確有些「跌過龍」，近期有關集團本身的消息也不多，集團人事變動及微調業務亦應不會影響股價，反而偏向有利，股價更多應是受大市因素，以及美國3月減息機會降低影響。此輪除管理層增持消息外，亦有很多內地政策傳聞，股價藉此作技術反彈不出奇，之後就要看基本面，以及內地政策能否穩定A股，繼而帶動港股上升。

 

　　熊麗萍續指，若沒持有阿里不妨於70元或以下買入，惟大市仍未明朗，若要加注宜審慎一些，可待內地政策落實再考慮。阿里最近最低穿一穿65元，長遠可分注買，但暫不宜太積極入市，若未能重上75元兼再穿65元宜止蝕。

 

　　阿里半日升4.29%收報70.55元，最多升6.73%至72.2元，連升兩日，累升7.79%，成交31.61億元。其他重磅科技股亦普遍上升，騰訊(00700)升0.52%報273.4元，美團(03690)升2.79%報68.15元，網易(09999)升3.56%報151.4元，百度(09888)升3.86%報102.3元，惟京東(09618)倒跌0.81%報85.65元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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