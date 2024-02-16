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恒指季檢 | 恒指成分股沒有變動，國指納入聯通剔除中升控股

16/02/2024

　　恒生指數公司公布季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目維持82隻。

 

（資料圖片）

 

　　國企指數加入中國聯通(00762)，剔除中升控股(00881)，成分股數目維持50隻。

 

　　成分股權重在今次季檢中有所調整，重磅股滙控(00005)及阿里巴巴(09988)的權重在變動後，分別由8.92%及8.33%，同跌至8%。騰訊(00700)的權重則由7.94%上升至8%。友邦(01299) 權重會由7.15%微升至7.17%。

 

恒生科技指數納入同程旅行 剔除萬國數據

 

　　恒生科技指數加入同程旅行(00780)，剔除萬國數據(09698)，成分股數目維持30隻。

 

　　恒生香港上市生物科技指數加入麗珠醫藥(01513)及藥明合聯(02268)，剔除遠大醫藥(00512)及康希諾生物(06185)。

 

恒生綜合指數加入世茂旭輝等25股 剔除29隻股份

 

　　恒生綜合指數納入25隻股份，剔出29隻股份，成分股數目由518隻減至514隻。

 

　　加入股份包括世茂集團(00813)、旭輝控股(00884)、恒大物業(06666)、重慶銀行(01963)科倫博泰生物(06990)、藥明合聯(02268)、君聖泰醫藥(02511)、神威藥業(02877)、瑞浦蘭鈞(00666)、法拉帝(09638)、極兔速遞(01519)、第四範式(06682)、巨星傳奇(06683)、鍋圈食品(02517)及優必選(09880)等25股。

 

　　剔除股份包括長江生命科技(00775)、和記電訊香港(00215)、香格里拉(00069)、香港中旅(00308)、國美零售(00493)、世茂服務(00873)、合景泰富(01813)、基石藥業(02616)、啟明醫療(02500)、大新銀行集團(02356)及香港科技探索(01137)等29股。上述所有變動將於3月4日起生效。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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