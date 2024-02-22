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攜程績優飆半成創上市新高，獲大行唱好可趁勢追入？

22/02/2024

　　內地線上旅遊平台攜程集團(09961)去年第四季國內外業務繼續強勁復甦，帶動營業收入按年增1.1倍至103億元人民幣，高於市場預期，雖受季節性因素影響，營收按季跌25%，盈利按季跌72%，但經調整EBITDA按年升逾9倍，經調整EBITDA利潤率為28%，遠高於2022年同期的6%。上季國內酒店預訂亦按年增逾130%，出境酒店及機票預訂恢復到2019年疫情前80%以上。有大行隨即唱好，指其上季收入符合預期，利潤率遠勝預期。攜程今早(22日)股價飆逾半成，高見349.6元，創港股上市新高，為最佳表現藍籌，可否趁股價強勢追入呢？

 

（攜程旅行網截圖）

 

上季盈利跌37%惟經調整EBITDA升9倍　去年全年多賺6倍


　　攜程集團公布截至2023年12月底止第四季未經審核綜合業績，期內歸屬集團淨利潤12.97億元人民幣，按年跌約36.9%，每股盈利1.99元人民幣，跌約37.2%。季度總收入103.38億元人民幣，上升約1.1倍；毛利83.15億元人民幣，上升約1.2倍；經調整EBITDA約28.55億元人民幣，升9倍；季度經調整EBITDA利潤率為28%，相比2022年同期為6%。


　　攜程同時公布截至2023年12月底止全年度業績，期內總收入445.62億元人民幣，按年升1.2倍；毛利363.89億元人民幣，增長1.3倍；經調整EBITDA為139.75億元人民幣升5.5倍，經調整EBITDA利潤率31%，上年同期為11%；淨利潤99.18億元人民幣升6.1倍；每股盈利15.19元人民幣增長6倍。

 

上季國內酒店預訂增逾130%　出境酒店機票預訂重返疫前逾八成

 

　　得益於旅遊市場的顯著復甦，攜程去年第四季住宿預訂營業收入按年增131%至39億元人民幣，按季則跌30%。交通票務營業收入按年升86%至41億元人民幣，按季跌23%。旅遊度假業務營業收入按年升329%至7.04億元人民幣，按季跌47%。


　　攜程披露，去年第四季國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂同比增長超過130%，出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%以上，相比國際航空業客運量恢復至60%，公司國際OTA平台的總預訂同比增長逾70%。

 

攜程：將持續關注全球化及AI創新　已批准3億美元資本回報計劃

 

　　攜程董事會執行主席梁建章表示，2023年在旅遊熱潮的推動下，中國開啟了與世界重新連接的重要征程。得益於集團不斷擴大的市場影響力，國際業務取得了增長。集團仍將持續關注全球化和人工智能(AI)創新，並且有信心在2023年成功的基礎上更上一層樓，進一步探索未來的機遇。攜程首席執行官孫潔指，集團對過去一年各業務的強勁業績感到興奮。全球旅遊業表現出了卓越的韌性，並有望維持其增長趨勢。為了抓住這一趨勢並創造新機遇，集團將持續致力於投資技術與產品創新，提升客戶服務，促進旅遊業的可持續發展。


　　另外，自2023年9月至公告日，攜程根據其現有的股票回購計劃共購買了約680萬股美國存託股份，總對價約為2.04億美元。董事會於今年2月批准並授權公司不定期的實施總額不超過3億美元的策略性資本回報計劃，包括年度股票回購、年度現金股息宣告或兩者結合。

 

瑞銀：上季利潤率遠勝預期　花旗：低基數利好首季業績

 

　　瑞銀發表研報指，攜程上季收入達103億元人民幣，符合該行及市場預期，非通用會計準則經營利潤錄26億元人民幣，經營利潤率達25.6%，較該行及市場普遍預期大幅高出7.6及7.4個百分點，主要受惠於毛利率勝預期及成本控制措施。而去年第四季攜程國內酒店預訂量按年增長超過130%，而出境酒店及機票預訂量則已恢復至疫情前80%以上水平，超越國際航空客運量約60%的復甦步伐。預期公司將聚焦全球化布局及人工智能創新，進一步探索產業機會。預計利潤率勝預期將為股價帶來正面反應，關鍵焦點將是宏觀前景、行業競爭格局等，維持「買入」評級，美股目標價48美元。

 

　　花旗指，受惠於中國國內酒店預訂量的增長和出境飯店和機票預訂恢復，攜程第四季業績穩健，營收亦符合預期。集團第四季營收達103.4億元人民幣，比花旗預估高出1%，又比疫情前水平高24%，非GAAP營運利潤率為25.6%，超出花旗預估17.9%。估計在低基數優勢下，攜程首季業績前景亮麗。

 

林家亨：市盈率回至20倍值博　惟春節旺季剛過不宜追入

 



（林家亨）

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，攜程業務並非需投入數以百億元計資本才可加入競爭，就算只持有幾百萬元的小資本家也隨時可開業，入門門檻很低，而攜程之前市盈率曾達30多倍，故股價曾由300多元跌至260元，而隨著市盈率已回至近20倍，有一定值博率。不過，春節假期旺季剛過，旅遊業可能會淡靜一段時間，故現時不宜追入，其股價亦正沿著保歷加通道頂線走，宜待回至保歷加通道中線之下才買入。

 

　　攜程半日升5.01%收報348元，成交7.55億元。其他旅遊相關股表現各異，同程旅行(00780)升2.09%報18.56元，中國中免(01880)跌0.06%報80元，復星旅遊文化(01992)跌1.48%報4.65元，法拉帝(09638)無升跌報27.6元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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