  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

異動精選 |小米業績勝預期反捱沽，鋰電股走揚受惠鋰材料供應緊張

19/11/2025

異動精選 |小米業績勝預期反捱沽，鋰電股走揚受惠鋰材料供應緊張

 

異動精選 |小米業績勝預期反捱沽，鋰電股走揚受惠鋰材料供應緊張

 

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03896

金山雲

5.950

異動股

02577

英諾賽科

75.500

異動股

06928

萬馬控股

0.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,002.84
    -88.90 (-0.193%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,623.64
    +6.32 (+0.096%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,477.04
    +44.20 (+0.197%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌107.343
變動率︰-0.999%
較港股︰-0.42%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌617.109
變動率︰-1.179%
較港股︰-0.87%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.314
變動率︰-1.782%
較港股︰-0.57%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌77.864
變動率︰-1.817%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.005
變動率︰-2.004%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.855
變動率︰-2.020%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌25.520
變動率︰-2.633%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌133.750
變動率︰-3.908%
精選美股 More
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升294.090
變動率︰+3.204%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌97.990
變動率︰-3.676%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌109.690
變動率︰-3.857%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌250.310
變動率︰-4.385%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/11/2025 12:30 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/11/2025 12:30 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03896 金山雲
  • 5.950
  • 02577 英諾賽科
  • 75.500
  • 06928 萬馬控股
  • 0.300
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.070
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.500
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.350
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.100
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.850
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.730
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.400
  • 01347 華虹半導體
  • 80.450
  • 09992 泡泡瑪特
  • 206.600
  • 00700 騰訊控股
  • 622.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.100
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 30.140
  • 目標︰$38.00
  • 09987 百勝中國
  • 372.400
  • 目標︰$385.00
  • 01913 普拉達
  • 46.000
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/11/2025 17:09  【中日關係】國泰(00293)：為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項

19/11/2025 17:00  《盤後部署》小米再挫5%面臨好淡抉擇，AI大回調博買聯想、長飛

19/11/2025 16:42  快手(01024)上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣

19/11/2025 16:13  恒指全日倒跌99點四連跌，收報25830百天線支撐，小米績後挫半成領跌

19/11/2025 15:42  【中日關係】中國外交部回應暫停進口日本水產品：即使出口也不會有市場

19/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒９１億元，買小米沽盈富基金

19/11/2025 08:26  【大行炒Ｄ乜】大行齊降小米目標花旗劈逾兩成，對百度後市維持…

19/11/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌８２基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

快手 | 上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰 | 為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國據報暫停進口日本水產品，9月減持美債，滬指止跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
人氣文章
小雪節氣養生攻略｜防寒補腎、手腳冰冷食療推薦：當歸生薑羊肉湯、冬蟲草鮑魚瘦肉湯
人氣文章
友伴犬計劃｜讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示：有助提升身心健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 01:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/11/2025
快手 | 上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區