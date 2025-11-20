開市Go | 英偉達業績勝預期，中金併吞兩券商，聯想季收入破紀錄

要聞盤點

1、美股周三（19日）市況反覆，盤中投資者靜候英偉達公布季度業績，期望其表現能為人工智能概念股注入強心針，帶動科技股向好。然而，美國聯儲局同日發布的會議紀錄顯示，決策官員對未來利率路徑存在嚴重分歧，加上大市缺乏就業數據指引，令整體市況添上不確定性。道指收市升47點，或0.1%，報46138點；標普500指數升24點，或0.38%，報6642點；納指升131點，或0.59%，報22564點。​中國金龍指數跌120點。日經期貨截至上午7時45分上升730點。

2、聯儲局10月會議紀要顯示多位官員傾向反對12月降息，認為年內維持利率不變適宜。利率市場交易員預測12月降息概率約為30%。

3、英偉達第三季經調整每股盈利1.3美元勝預期，收入570.1億美元好過預測，預計第四季收入650億美元。市後股價一度漲逾6%，全日升2.9%。

4、美國勞工統計局稱10月非農就業報告取消，相關數據將整合至12月16日發表的11月就業報告中。

5、美國總統特朗普暗示如美國財長貝森特無法推動利率下降，或將解僱他。分析指特朗普「玩笑」實為影射聯儲局主席鮑威爾。

6、美國據報正與俄羅斯協商俄烏衝突結束框架協議，或要求基輔放棄多個地區領土及削減軍力。俄方稱俄美元首會晤前準備尚未完成。

7、荷蘭政府先前凍結安世半導體資產及知識產權等，為期一年，最新荷蘭政府暫停接管命令。中方稱，距離解決全球半導體產供鏈問題仍存在差距。

8、中國再預訂至少十船美國大豆，本季迄今採購總量已超200萬噸。

9、內地券商界再有重大重組案，中金公司(03908)擬發A股換股合併東興證券及中國信達(01359)附屬信達證券，AH股今起停牌。

10、金管局副總裁李達志稱2023年5月推出的「互換通」每日交易淨限額增至450億元人民幣，未來將進一步優化並擴大交易商名單。

