提振內房 | 溫鋼城：貼息有利刺激換樓需求 但未必長遠利好

昨日《彭博》刊登獨家報道，指內地政府正考慮新一輪支持樓市政策，據指住建部等多部門正在考慮首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息，另外還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除、進一步降低住房交易契稅等都在考慮之列。報道後昨日內房股急速反彈，帶動港股突發回升；今日港股震盪，惟內房依然堅挺，龍湖(00960)升2.4%，報9.99元，融創中國(01918)升2.1%，報1.44元，中海外(00688)升1%，報13.86元。

（Shutterstock圖片）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，假如內地政府出台貼息買樓政策，短線對於樓市銷售的確會有幫助，尤其對刺激換樓意欲作用較大，因為本身因應高息而等減息買樓人士，在政府貼息後減輕負擔便有可能釋放一定買樓潛力。不過他強調，政策實際效用仍要視乎經濟數據，而政策的效用時長亦是重要考量。

最新美聯儲10月份會議紀錄顯示，官員對下月減息與否存在較大分歧，隔晚利率期貨顯示12月份減息0.25厘機會率急降至只有約三成，不減息機會升至接近七成。溫鋼城認為美國息口對內房最直接影響為美元債的利息支出，減息有利減輕負擔，但境內債方面亦無甚幫助。

除此之外，溫鋼城認為即使美國轉向步入低息環境，對提升內地人民買樓意欲有一定效果，但都以心理作用為主，始終內地樓市要活躍就只能靠政策帶動，如果人行配合美聯儲一同減息，利好作用會較大，但人行持續減息空間並不大，故樓市能否在政策後維持活躍亦有不小挑戰。

技術面上，溫鋼城認為內房股整體維持短炒操作為主，即便如潤地(01109)一樣穩健，上月的銷售數字也遭遇重大滑鐵盧，故他現時也不敢過份進取炒作相關股票。

