盤前攻略 | 中美憧憬兼減息預期回升納指勁彈 港股反彈阻力見26000

25/11/2025

　　中美元首再次通話後，美國總統特朗普表示，他已受邀在明年4月將前往北京訪問，並同樣邀請對方訪問美國。消息提振市場，加上補發的經濟數據顯示美國就業市場仍然疲弱，利率期貨顯示下月減息機會率進一步回升至約八成，美股尤其科技股掀起大幅反彈行情，三大指數集體收高；納指升598點或2.69%報報22872，道指升202點或0.44%報46448，標普升102點或1.55%報6705。

 

盤前攻略 | 中美憧憬兼減息預期回升納指勁彈 港股反彈阻力見26000

（Shutterstock圖片）

 

中概股收高，ADR略跑贏

 

　　中概股普遍收高；阿里巴巴升5.10%報160.73美元，拼多多升0.22%報113.49美元，京東升0.45%報29.06美元，百度大升7.44%報119.21美元，嗶哩嗶哩升6.80%報26.38美元，萬國數據升8.38%報33.51美元，小鵬升2.80%報20.93美元，理想升0.55%報18.12美元，蔚來升3.05%報5.75美元，小馬智行升12.51%報12.59美元，文遠知行升14.72%報8.26美元。

 

　　ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.72%，折合629.0港元；美團(03690)ADR較港高0.26%，折合98.4港元；友邦(01299)ADR較港股高1.07%，折合79.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.01%，折合107.3港元；小米(01810)ADR較港股高3.87%，折合40.2港元。

 

恒指反彈初步阻力位於26000，市況波動好友審慎進攻

 

　　昨晚恒指夜期升160點燃報25874，高水158點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25862，升207點，恒指料跟隨向上高開逾百點。

 

　　昨日恒指午後升幅擴大，預計為春江鴨預先部署，帶動昨日科技股升幅擴大。昨日恒指收市企穩百天線（約25654），特朗普訪問消息將有利大市在減息預期波動期間守穩百天線，初步消息面上較上周大為改善。不過要再次強調，聯儲局在正式公布議息結果前仍大有可能調節市場預期，須慎防炒減息波動上落，恒指先以26000為上方阻力。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，雖然上日恒指大升近500點，但因應上周跌勢較急，令恒指熊證街貨未及時累積，大升500點未有打靶任何熊證街貨。但好淡距離收窄雙方明顯加強部署，熊證街貨量淨增1125張對應期指張數，其中位於26000以下約200點區域淨增613張對應期指張數，反映熊友預期彈後回吐，但距離現貨區僅約200點水位，料會成為好友上攻目標。

 

　　相對好友的加強部署實際上較淡友為審慎，整體街貨量甚至淨減209張對應期指張數，貼價區域尤其25000以上至25199約200點水平，淨增382張對應期指張數，昨日新增最貼價區域25300至25399都只淨增120張對應期指張數，料難成為反殺目標，恒指短線氣氛偏好為主。







特朗普的選擇性參與，削弱美國外交能力

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

