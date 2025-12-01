  • 會員
異動精選 | 美團季績重返虧損股價受壓，蘋果摺疊機或明年推出蘋概股走強

01/12/2025

02339

京西國際

2.680

異動股

08223

紫元元

0.480

異動股

02562

獅騰控股

3.850

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,480.75
    -235.67 (-0.494%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,809.32
    -39.77 (-0.581%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,175.83
    -189.86 (-0.813%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰升55.492
變動率︰+1.641%
較港股︰-0.73%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升619.567
變動率︰+0.645%
較港股︰+0.01%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌80.688
變動率︰-0.671%
較港股︰+0.23%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.640
變動率︰-1.096%
較港股︰-0.64%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升143.868
變動率︰+4.214%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升161.430
變動率︰+2.626%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升118.544
變動率︰+1.415%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升48.780
變動率︰+1.329%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.053
變動率︰-3.570%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌91.590
變動率︰-3.620%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌152.285
變動率︰-4.006%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌260.325
變動率︰-4.580%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:52 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/12/2025 09:52 EST
緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.060
  • 01557 劍虹集團控股
  • 0.230
  • 00638 廣和通
  • 18.900
  • 00763 中興通訊
  • 35.800
  • 03160 華夏日股對沖
  • 25.840
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.420
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.160
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.800
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 23.320
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 215.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.300
  • 00700 騰訊控股
  • 619.500
  • 01050 嘉利國際
  • 2.940
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 目標︰$192.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 115.600
  • 目標︰--
  • 09658 特海國際
  • 14.280
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/12/2025 17:13  【宏福苑大火】死亡人數新增至151人，其中部分遺體已燒成灰燼

01/12/2025 16:51  《盤後部署》恒指收市重上二萬六，雲+千問獲看好阿里股價有力上

01/12/2025 16:14  【宏福苑大火】鄧炳強：懷疑有人將不合阻燃標準保護網混入工程使用，至今共拘捕14名人士

01/12/2025 16:12  恒指時隔半月收盤站上兩萬六，收升174點報26033，惟成交僅過兩千億

01/12/2025 18:05  小鵬汽車(09868)11月智能電動汽車交付量按年增19%，首11月增1.56倍

01/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４８億元，買阿里沽中芯

01/12/2025 08:56  【大行炒Ｄ乜】美團績後被多行降目標，中信里昂急削泡泡瑪特目標價近18%

01/12/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８７９，一周拆息較上日跌至１﹒６…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏福苑大火 | 大埔宏福苑五級火增至151人死亡，不排除最終未能尋回所有失聯人士新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 俄國對華臨時免簽，RD製造業PMI收縮，人幣創14個月高新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

職場慰問英語｜如何寫出真誠的慰問電郵？附英文範本新文章
人氣文章

騙局大拆解

騙徒冒認岑逸飛 開設假Facebook專頁！更以AI修改《經濟通》製作的片段企圖行騙新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

牛市終結的四大關鍵訊號新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

溫暖又好聞的秋冬香水！Byredo、Tom ford、Penhaligon's 等5大新作推薦，瞬間提升聖誕約會印象！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Vivienne Westwood x 《NANA》掀青春回憶！從 Pokémon 到經典機動戰士，走進主流時尚的動漫聯乘 新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂「藤田真央的拉赫曼尼諾夫」：為逝去的靈魂留下一處安息之地 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
首飾測試 │ S925純銀廉價首飾評測致癌物超標9000倍，增肺癌腎癌風險
人氣文章
胰臟癌｜1症狀易與糖尿病混淆，錯過黃金治療時間，醫生揭胰臟癌8大徵兆
人氣文章
保暖底衫｜著錯HEATTECH愈著愈凍？UNIQLO官方公開正確保暖穿法 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 22:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
