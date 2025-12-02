  • 會員
美股 | 12月開局不利，道指急吐427點，比特幣一度失守8.6萬美元

02/12/2025

美股 | 12月開局不利，道指急吐427點，比特幣一度失守8.6萬美元

 

 

　　美股踏入12月首個交易日即掉頭回落。受日本央行釋出鷹派訊號及科技股獲利回吐拖累，美股三大指數周一（1日）全線收低。

 

　　道指終止連續五個交易日的升勢，收市跌427.09點，跌幅為0.9%，報47289.33點；標普500指數跌36.46點，或0.53%，報6812.63點；納指跌89.76點，或0.38%，報23275.92點。

 

　　市場避險情緒顯著升溫，資金從高風險資產撤離，導致加密貨幣與人工智能概念股同步受壓　。​比特幣走勢急轉直下，單日暴瀉逾6%，一度跌穿86000美元心理關口。Coinbase(US.COIN)收市亦下跌4.8%。

 

　　早前領升大市的人工智能概念股面臨沉重的獲利回吐壓力。晶片巨企博通(US.AVGO)與伺服器大廠超微電腦(US.SMCI)股價分別下挫4.2%及1.3%。

 

　　市場焦點集中於日本央行行長植田和男發表的講話。植田發出迄今為止最明確的加息訊號，指出央行將在評估經濟及通脹數據後，適時考慮加息的利弊並作出相應決定。​受鷹派言論刺激，日圓兌美元匯率顯著反彈。日本2年期國債孳息率攀升，維持在自2008年以來的最高水平。

 

美元兌日圓高位回落

 

　　美匯指數一度跌破99.2水平，日內報99.42，下跌約0.06%。美元兌日圓早段高位回落，日內曾觸及154.66水平，之後跌幅收窄，報155.49，跌幅約0.4%。歐元兌美元顯著反彈，突破1.16關口，報1.1608，上升0.09%。

 

　　國際金價強勢上揚，現貨黃金價格報每盎司4237美元，日內上漲約0.5%。​紐約期金表現同樣強勁，報每盎司4274美元，升幅約0.4%。

 

　　國際油價反彈，紐約期油價格上漲約1%，報每桶59.5美元水平，升1.6%。​布蘭特期油價格同步上揚，報每桶63.2美元，升1.3%。

撰文：經濟通國金組

相關資料 -

相關資料 - 

美元

最新美元 / 港元

7.7880

道瓊斯工業平均指數

47,289.33

納斯達克綜合指數

23,275.92

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/12/2025 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
