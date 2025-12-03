  • 會員
強積金 | GUM：11月強積金人均蝕64元，年初至今人均賺4.4萬元

03/12/2025

　　GUM公布今年11月份強積金表現，11月「GUM強積金綜合指數」微跌0.02%，報284.8點，強積金人均虧損64元，而年初至今人均賺44133元。

 

　　GUM首席投資總監劉嘉鴻表示，美股因美國政府持續停擺引發流動性緊張及AI泡沫論再起而下挫，使強積金11月中人均一度虧損達4000元。但停擺結束後，且2025年第三季科技巨頭財報普遍亮眼，顯示企業對AI的資本投入已轉化為實質盈利引擎，雲端、晶片及廣告業務均錄得強勁增長，使市場信心回穩，而強積金綜合指數亦在最後一個交易周連續上升。

 

　　展望12月，劉嘉鴻指出，在恐慌情緒退潮、聯儲局減息預期升溫帶動下，美股有望錄得正面表現，但須留意虛擬資產的波動已開始影響主流投資市場所帶來的風險。

 

　　就資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝指，強積金10月和11月的走勢雷同，都是「月中下跌，月尾追平」，當中科技類比重較高的基金波幅尤其顯著，原因在於高估值板塊更容易受消息面影響而出現劇烈波動。雖然AI泡沫疑慮擴散至亞洲，但港股展現相對韌性，恒生指數整月穩守25000點上方，目前PE僅12-13倍，估值仍具吸引力。建議成員定期檢視風險承受能力與投資目標，避免受短期消息急買急賣。

 

撰文：經濟通採訪組

 

