盤前攻略 | 美就業疲弱加大減息預期 恒指料反彈惟力度仍看A股

美國11月私人職位由10月修訂後增長4.7萬個，轉為減少3.2萬個，創2023年初以來最大跌幅，而市場預估則為增加1萬個。美國最新私人就業數據疲弱，引發投資者對經濟轉差的憂慮，加強減息理據，聯儲局下周減息25點子的可能性升至約89%。美股周三續升，道指收升408點或0.86%，報47882點；納指全日升40點或0.2%至23454點；標普500指數升20點或0.3%至6849點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數續跌1.38%。阿里巴巴跌1.89%，報158.08美元；京東跌0.60%，報29.87美元；百度跌1.44%，報117.28美元；理想跌3.65%，報17.44美元；小鵬跌4.02%，報18.87美元；蔚來跌4.77%，報4.79美元；嗶哩嗶哩跌2.36%，報25.21美元。

夜期高水，港股ADR個別走

恒指夜期升88點，報25829，高水68點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股高0.23%，折合96.1港元；長和(00001)ADR較港股低0.21%，折合57.0港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.01%，折合611.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.15%，折合40.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.51%，折合406.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.80%，折合112.1港元。





牛進熊退好友謀反攻，黑期上升恒指料高開

昨日恒指盤中最多曾挫約370點，低見25724點。牛證25800以上的持倉全軍覆沒，部分25700至25799區間的牛證亦受衝擊。不過，最新牛證街貨不跌反升近800張至總數12416張，大部份組別的持倉均顯著上升。牛證重貨區維持在25100至25199區間，該區總數增至1521張。相反，熊證街貨減少333張至總數7077張，多個組別熊證均明顯有減持，顯示部分淡友獲利離場。但同時亦見進取淡友，在26000至26399四個百點區間合共新增688張熊證，該區距離恒指現價最少有240點。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升92點，報25823，高水63點，預料恒指高開數十點。昨日恒指急挫，跌穿10天線（約25828）及50天線（約25789），成交不足1700億元，走勢進一步轉弱。隔夜美股再炒下周減息預期升溫，三大指數持續上升。美滙指數曾挫0.54%至98.82，預料人幣走強有利恒指反彈，盤中很大機會收復10天線，盡管隔夜中概股普遍走軟，為升市帶來隱憂，但若A股扭轉近日劣勢掉頭上升，恒指升幅有望擴大，收復二萬六。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好