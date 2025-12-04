光大證券 | 港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

光大證券國際表示，港股明年有機會再次見到30000點以上的水平。近20年，港股股息收益率與內地10年債息之差，與恒指的走勢是呈現出高度負相關性。隨著近年港股上市企業逐步提升派息水平，恒指30000點所對應的股息收益率仍然較目前內地債息環境具吸引力。

光大證券國際證券策略師伍禮賢（左）、光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（右）（吳仲賢攝）

該行指出，從更長的角度來看，自1997年至今，恒指大概每10年完成從牛市到熊市，再回到牛市的完整周期，當前正處於從熊市回到牛市的下半個周期的過程。從以上綜合來看，估值、資金、周期三者有望相互配合，帶動明年恒指進一步向上。

明年關注中資金融、智能科技及本地金融等板塊

在可關注板塊方面，該行提及，在2026年，中資金融、智能科技、能源有色、本地金融等四大板塊仍存在不錯的投資機遇。當中，中資金融與市場走勢回暖關係密切；智能科技則正處於國策風口之上；而能源有色在利率下行周期之下受惠；至於香港本地金融，相信能夠在港股活躍、樓市回穩的過程中有所表現。

恒指總體估值有所修復

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，經歷2025年反彈後，從估值來看，目前恒指市盈率高於過去5年均值，並向上偏離約一個標準差，反映總體估值有所修復，但處合理區間；而科技指數剛回升至5年均值，反映估值仍有追落後的空間。

他指出，至於整個市場的股息環境，雖然恒指股息率以及高息指數的股息率分別回落至大概3%、6%附近的水平，但相對目前內地利率環境，吸引力仍然突出。

建議資產配置加入內地和香港股票，明年看好騰訊及港交所

伍禮賢表示，隨著美國今年9月份進入新一輪的減息周期，而內地長年期的債息收益率出現底部回穩的信號，中美之間息差出現收窄的局面在2026年還是值得預期。這個息差的回落有助於國際資金回流到港股這個「估值窪地」。

他續指，另一方面，今年北水流入港股水平總體持續增加，累計持有額度更一路創新高。相信這並非短期博弈，而是在內地利率環境偏低，人民幣資產進行全球配置的長期戰略選擇。預期北水明年將保持持續流入的趨勢，並為港股進一步增加了流動性的深度。

他提及，對於明年重點選股，在中資金融板塊，看好新華保險(01336)，中國人壽(02628)；在智能科技板塊，看好騰訊(00700)，阿里巴巴(09988)；在能源有色板塊，看好山東黃金(01787)，江西銅業(00358)；在本地金融板塊，看好港交所(00388)、中銀香港(02388)。

該行表示，2026年指數最高目標：科指為6600點；上證指數4500點，受到各國關係持續緊張及變化不定影響，黃金成為今年最觸目的資產，年初至今回報率最少達50%。

該行預計，現貨黃金2026年的目標價為每盎司4950美元，同時建議可適時於資產配置中加入內地和香港股票，亦可考慮黃金、全球人工智能（AI）技術應用等另類投資板塊、以及亞洲債券，收取穩定息率，達至攻守兼備。

料美聯儲明年上半年只減息一次，下半年減息空間較大

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻表示，市場觀望美國總統特朗普關稅政策的後續發展，料美國未來的通脹走勢較反覆，並需密切觀察美國就業和GDP數據情況，又指下周美聯儲減息空間較大，該行預期美聯儲明年上半年只減息一次，下半年減息空間較大，投資者應注意美元走勢波動，個別非美元貨幣走勢較弱。

她指出，該行對人民幣的前景持樂觀態度，預計在2026年上半年走勢強勁。目前，離岸人民幣在7.2水平以下，年內最高見7.0843，已累計升值3%。這一表現顯示出人民幣相對於以往貿易戰下更穩健，顯然比2018年第一次貿易戰時期更具韌性。今年，人民幣未受到美國貿易政策的顯著影響，這表明其在全球市場中的地位和信心有所提升。

她續指，由於中國經濟逐步恢復增長，市場預期這將進一步推動人民幣的升值。展望2026年上半年，該行預計離岸人民幣將在6.97至7.22之間波動，這使其成為該行精選的貨幣之一。

光大證券國際表示，預計美匯指數明年上半年會繼續走強，並在96.5至104.5水平徘徊。不過，美國聯儲局主席鮑威爾將會在明年中卸任，市場預料下一屆美聯儲主席人選對利率決策以偏「鴿派」為主，預料候選人對利率方向稍為明確後，美匯指數才有轉弱的空間。

撰文：經濟通採訪組

