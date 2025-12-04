銅礦股｜憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

市場炒作美國關稅可能會引發全球供應緊張，銅價昨日(3日)大漲並再創新高，多隻銅礦股及有色金屬股今日(4日)一度急升，其中洛陽鉬業(03993)曾飆逾半成高見19.17元創新高，江西銅業(00358)也曾升半成，惟於高位均見回吐壓力。銅價今年迄今已上漲逾30%，摩通表示仍然看好銅價和銅業股，首選紫金礦業(02899)與洛陽鉬業，應如何部署？

（洛陽鉬業網頁截圖）

市場憂美國徵收關稅造成供應短缺 倫敦期銅昨升2.65%創新高

倫敦金屬交易所(LME)期銅昨日一度上漲3.4%，每噸價格升至11543美元以上，突破了周一(1日)創下的高點，收市仍升2.65%，至每噸11480.15美元的歷史新高。LME數據顯示，提貨訂單出現自2013年以來最大單日增幅，來自台灣和南韓的倉庫需求尤為強勁。銅礦股也隨之走高，智利銅生產商Antofagasta Plc股價大漲逾5%，創歷史新高。分析指，銅價本輪漲勢主要由供應面主導，為迴避美國潛在進口關稅，大量銅庫存正持續向美國轉移，加劇其他地區現貨緊缺情況。此外，今年發生多宗礦場生產中斷事件，已導致全球供應彈性下降。銅價升幅按年累計已接近30%。

銅市行情劇烈波動與美國政策動向密切相關。美國總統特朗普今年2月首度宣布擬對初級銅產品課徵關稅，立即引發全球銅價震盪並推動美國銅進口量飆至新高。然而在7月，他又突然表示關稅將僅適用於高附加價值銅品項，並承諾將重新評估是否自2027年起恢復對商品級銅實施關稅。政策的反覆使市場對美國未來需求與全球供應面的不確定性進一步升溫，也成為銅價持續創高的重要推力。

金融時報：AI熱潮等三大因素推升需求 IEA：2035年只夠七成需求

英國《金融時報》報道，近來銅金屬需求激增，反映三大因素，包括綠能轉型、人工智能(AI)投資熱潮，以及世界各國重新武裝。IRH Global Trading執行長梅赫拉形容，銅現在是「新的黃金」，並預言銅將維持在最近的價位，因為供不應求近在眼前。礦商Grupo Mexico表示，鋪設電網供應綠能轉型與布建AI數據中心的電力需求，需要使用大量的銅金屬，估計每百萬瓦(MW)電力需要27至33公噸的銅，是傳統數據中心銅需求的兩倍多。全球市值最大礦業集團必和必拓(BHP)今年初預測，到2050年，世界各地數據中心使用銅的數量將增長6倍。



此外，全球為強化防禦力重整軍備，是另一股推力。採礦業金融家弗里蘭德表示，許多銅需求是隱性的，軍用的銅需求從未公開揭露。法國興業銀行分析師團隊估計，2024年全球國防支出增長9.4%，達到2.7兆美元。分析師預料，最快今年，銅供應就會陷入短缺。顧問公司Wood Mackenzie預測，2025全年精煉銅供應缺口可能達到30.4萬噸，2026年缺口會進一步擴大。



在需求日增的同時，現有礦場已屬老舊，生產力大不如前，而未開發的大型銅蘊藏難覓。在這種情況下，國際能源總署(IEA)警告，到2035年，現有的和計劃啟用的礦場產量加總起來，也只能滿足全球70%的銅需求。

摩通料銅價和銅業股明年續跑贏大市 首選紫金洛鉬

摩根大通發表最新研究報告指，銅礦因結構性供需缺口將持續支撐上行勢頭，因此該行仍然看好銅價和銅業股，預料明年可繼續跑贏大市，其中紫金礦業與洛陽鉬業為首選標的，因受益於強勁盈利增長和銅、金、鈷多元化資產布局。摩通預計2025年全球礦山供給零增長，2026年僅溫和回升1.4%。此外，中國銅原料聯合談判小組(CSPT)近期決定將2026年銅礦產能利用率削減逾10%，將進一步加大全球電解銅供應下行風險，加劇市場趨緊格局。

摩通又指，中國銅需求近期因高價等因素趨緩，但下游買家並未停購，只是改為按需採購。預計2026年全球精煉銅市場缺口約33萬噸，預計2026財年紫金、洛鉬盈利分別增長30%、17%，主要由銅產量增長驅動。江西銅業盈利增速預測為10%。摩通維持紫金和洛鉬H股「增持」評級，紫金目標價42元，洛鉬目標價由13.5元升至22元。當中，摩通首選紫金，認為其估值相對合理。另外，雖然摩通對銅持正面看法，但由於處理和精煉費持續疲軟及盈利增長放緩，續對江西銅業H股予「減持」評級，目標價由15元升至28元。

（紫金礦業網頁截圖）

高盛：銅供應量仍足以滿足全球需求 銅價升勢難持續

不過，高盛對銅價前景態度謹慎，認為銅價突破每噸1.1萬美元的升勢將是短暫，因為目前銅的供應量仍然足以滿足全球需求。高盛提到，近期銅價上升主要是由於對未來供應緊張的預期，而非目前的基本面，因此預計突破1.1萬美元的升勢將難以持續。

雖然高盛上調明年上半年的銅價預測，並表示美國關稅將支持銅價的表現，但認為透過提高區域溢價及收窄LME價差，可以避免美國以外地區出現極低的庫存。高盛預計，今年銅供應將較需求多約50萬噸，明年供過於求的情況會減少至16萬噸，並且要到2029年才會出現短缺。

郭家耀：紫金洛鉬直接受惠可吼位吸 江西銅上游資源不多買唔過

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，銅價創新高由幾方面因素推動，包括有些銅礦受某些事件影響暫時停產，加上內地限制新增產能，以及新能源及數據中心對銅的需求亦增加得很快，都推動銅價上升，銅礦開採公司明顯受惠，當中紫金及洛鉬應是比較直接的受惠者，雖然近期兩股勢頭強勁，但料後市在整體資源價格上升的背景下，它們仍有機會再創新高。惟江西銅不建議吸納，因其上游資源不太多，以做冶煉為主，紫金及洛鉬受惠較多。

郭家耀續指，紫金除銅外，亦有金及其他金屬礦產，可能沒洛鉬對銅價那麼敏感，但公司一直以來無論在版圖擴張或成本控制都表現出色，往後再上試此前歷史高位應不太困難，若未有貨現價也可先買一注，但最好分注買，始終近幾日因銅價升得較急，紫金也升了近10%，若往後有機會回調至30元邊緣才買就更理想。至於洛鉬，今日已正式突破之前頂部位置，但最近升得較多，可能會有些整固，若回至17.5元以下可再吼。

銅礦股及其他有色金屬股今日普遍上升，紫金礦業升1.28%收報33.2元，洛鉬升0.17%報18.11元，江西銅升1.07%報34.02元，中國宏橋(01378)升0.18%報33元，五礦資源(01208)升0.37%報8.2元，惟中鋁(02600)倒跌0.98%報11.1元，中國有色礦業(01258)倒跌4.24%報16.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

