  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

銅礦股｜憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

04/12/2025

　　市場炒作美國關稅可能會引發全球供應緊張，銅價昨日(3日)大漲並再創新高，多隻銅礦股及有色金屬股今日(4日)一度急升，其中洛陽鉬業(03993)曾飆逾半成高見19.17元創新高，江西銅業(00358)也曾升半成，惟於高位均見回吐壓力。銅價今年迄今已上漲逾30%，摩通表示仍然看好銅價和銅業股，首選紫金礦業(02899)與洛陽鉬業，應如何部署？

 

憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

（洛陽鉬業網頁截圖）

 

市場憂美國徵收關稅造成供應短缺　倫敦期銅昨升2.65%創新高

 

　　倫敦金屬交易所(LME)期銅昨日一度上漲3.4%，每噸價格升至11543美元以上，突破了周一(1日)創下的高點，收市仍升2.65%，至每噸11480.15美元的歷史新高。LME數據顯示，提貨訂單出現自2013年以來最大單日增幅，來自台灣和南韓的倉庫需求尤為強勁。銅礦股也隨之走高，智利銅生產商Antofagasta Plc股價大漲逾5%，創歷史新高。分析指，銅價本輪漲勢主要由供應面主導，為迴避美國潛在進口關稅，大量銅庫存正持續向美國轉移，加劇其他地區現貨緊缺情況。此外，今年發生多宗礦場生產中斷事件，已導致全球供應彈性下降。銅價升幅按年累計已接近30%。

 

　　銅市行情劇烈波動與美國政策動向密切相關。美國總統特朗普今年2月首度宣布擬對初級銅產品課徵關稅，立即引發全球銅價震盪並推動美國銅進口量飆至新高。然而在7月，他又突然表示關稅將僅適用於高附加價值銅品項，並承諾將重新評估是否自2027年起恢復對商品級銅實施關稅。政策的反覆使市場對美國未來需求與全球供應面的不確定性進一步升溫，也成為銅價持續創高的重要推力。

 

金融時報：AI熱潮等三大因素推升需求　IEA：2035年只夠七成需求

 

　　英國《金融時報》報道，近來銅金屬需求激增，反映三大因素，包括綠能轉型、人工智能(AI)投資熱潮，以及世界各國重新武裝。IRH Global Trading執行長梅赫拉形容，銅現在是「新的黃金」，並預言銅將維持在最近的價位，因為供不應求近在眼前。礦商Grupo Mexico表示，鋪設電網供應綠能轉型與布建AI數據中心的電力需求，需要使用大量的銅金屬，估計每百萬瓦(MW)電力需要27至33公噸的銅，是傳統數據中心銅需求的兩倍多。全球市值最大礦業集團必和必拓(BHP)今年初預測，到2050年，世界各地數據中心使用銅的數量將增長6倍。


　　此外，全球為強化防禦力重整軍備，是另一股推力。採礦業金融家弗里蘭德表示，許多銅需求是隱性的，軍用的銅需求從未公開揭露。法國興業銀行分析師團隊估計，2024年全球國防支出增長9.4%，達到2.7兆美元。分析師預料，最快今年，銅供應就會陷入短缺。顧問公司Wood Mackenzie預測，2025全年精煉銅供應缺口可能達到30.4萬噸，2026年缺口會進一步擴大。


　　在需求日增的同時，現有礦場已屬老舊，生產力大不如前，而未開發的大型銅蘊藏難覓。在這種情況下，國際能源總署(IEA)警告，到2035年，現有的和計劃啟用的礦場產量加總起來，也只能滿足全球70%的銅需求。

 

摩通料銅價和銅業股明年續跑贏大市　首選紫金洛鉬

 

　　摩根大通發表最新研究報告指，銅礦因結構性供需缺口將持續支撐上行勢頭，因此該行仍然看好銅價和銅業股，預料明年可繼續跑贏大市，其中紫金礦業與洛陽鉬業為首選標的，因受益於強勁盈利增長和銅、金、鈷多元化資產布局。摩通預計2025年全球礦山供給零增長，2026年僅溫和回升1.4%。此外，中國銅原料聯合談判小組(CSPT)近期決定將2026年銅礦產能利用率削減逾10%，將進一步加大全球電解銅供應下行風險，加劇市場趨緊格局。

 

　　摩通又指，中國銅需求近期因高價等因素趨緩，但下游買家並未停購，只是改為按需採購。預計2026年全球精煉銅市場缺口約33萬噸，預計2026財年紫金、洛鉬盈利分別增長30%、17%，主要由銅產量增長驅動。江西銅業盈利增速預測為10%。摩通維持紫金和洛鉬H股「增持」評級，紫金目標價42元，洛鉬目標價由13.5元升至22元。當中，摩通首選紫金，認為其估值相對合理。另外，雖然摩通對銅持正面看法，但由於處理和精煉費持續疲軟及盈利增長放緩，續對江西銅業H股予「減持」評級，目標價由15元升至28元。

 

憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

（紫金礦業網頁截圖）

 

高盛：銅供應量仍足以滿足全球需求　銅價升勢難持續

 

　　不過，高盛對銅價前景態度謹慎，認為銅價突破每噸1.1萬美元的升勢將是短暫，因為目前銅的供應量仍然足以滿足全球需求。高盛提到，近期銅價上升主要是由於對未來供應緊張的預期，而非目前的基本面，因此預計突破1.1萬美元的升勢將難以持續。

 

　　雖然高盛上調明年上半年的銅價預測，並表示美國關稅將支持銅價的表現，但認為透過提高區域溢價及收窄LME價差，可以避免美國以外地區出現極低的庫存。高盛預計，今年銅供應將較需求多約50萬噸，明年供過於求的情況會減少至16萬噸，並且要到2029年才會出現短缺。

 

郭家耀：紫金洛鉬直接受惠可吼位吸　江西銅上游資源不多買唔過

 

銅礦股｜憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，銅價創新高由幾方面因素推動，包括有些銅礦受某些事件影響暫時停產，加上內地限制新增產能，以及新能源及數據中心對銅的需求亦增加得很快，都推動銅價上升，銅礦開採公司明顯受惠，當中紫金及洛鉬應是比較直接的受惠者，雖然近期兩股勢頭強勁，但料後市在整體資源價格上升的背景下，它們仍有機會再創新高。惟江西銅不建議吸納，因其上游資源不太多，以做冶煉為主，紫金及洛鉬受惠較多。

 

　　郭家耀續指，紫金除銅外，亦有金及其他金屬礦產，可能沒洛鉬對銅價那麼敏感，但公司一直以來無論在版圖擴張或成本控制都表現出色，往後再上試此前歷史高位應不太困難，若未有貨現價也可先買一注，但最好分注買，始終近幾日因銅價升得較急，紫金也升了近10%，若往後有機會回調至30元邊緣才買就更理想。至於洛鉬，今日已正式突破之前頂部位置，但最近升得較多，可能會有些整固，若回至17.5元以下可再吼。

 

　　銅礦股及其他有色金屬股今日普遍上升，紫金礦業升1.28%收報33.2元，洛鉬升0.17%報18.11元，江西銅升1.07%報34.02元，中國宏橋(01378)升0.18%報33元，五礦資源(01208)升0.37%報8.2元，惟中鋁(02600)倒跌0.98%報11.1元，中國有色礦業(01258)倒跌4.24%報16.05元。

 

憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

 

憂美徵關稅致供應緊張銅價再創新高，銅礦股獲摩通唱好曾炒上可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


其他銅礦股相關新聞：
《異動股》洛鉬、中國有色創新高後齊倒跌，多隻有色金屬股急升後回落
《Ａ股焦點》倫敦期銅新高，A股有色板塊活躍，洛陽鉬業股價破頂
《外資精點》摩通︰看好銅價及銅業股，首選紫金礦業及洛陽鉬業
《異動股》江西銅高開4%，憂美國徵收進口關稅倫敦期銅價格創新高
【外圍經濟】供應短缺憂慮加劇，倫敦期銅價格創歷史新高

【你點睇？】大埔宏福苑五級火造成嚴重死傷，你認為是否涉及重大監管漏洞？全港仍有多幢舊樓及屋邨正進行維修，為防慘劇重演，你認為應當如何加強承建商防火責任及規管？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.940

異動股

02418

德銀天下

8.580

異動股

02328

中國財險

17.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.940
  • 02418 德銀天下
  • 8.580
  • 02328 中國財險
  • 17.000
  • 08222 壹照明
  • 0.031
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.900
  • 目標︰$23.30
  • 02588 中銀航空租賃
  • 74.000
  • 目標︰$80.00
  • 03993 洛陽鉬業
  • 18.110
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.460
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 111.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.400
  • 02628 中國人壽
  • 26.760
  • 00763 中興通訊
  • 32.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 31.320
  • 目標︰$33.80
  • 01157 中聯重科
  • 7.520
  • 目標︰$8.70
  • 02858 易鑫集團
  • 2.560
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

04/12/2025 17:22  《盤後部署》港股連續三日成交低於兩千億，德林國際喘穩宜吼高息撈底

04/12/2025 19:26  【宏福苑大火】麥美娟：災民每戶生活津貼增至10萬元，研居民長期居住問題

04/12/2025 18:04  瑞銀：全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首

04/12/2025 18:35  《新股上市》遇見小麵暗盤潛水近15%，每手蝕520元

04/12/2025 15:18  光大證券：港股明年有機會上試30000點以上水平，關注四大板塊

04/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中法元首會談，東航全球最長航線首航，寒武紀擬搶佔中國市場新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

摩根資管料明年美國科技股分野較大，倡下半年股債比例平衡新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱尖沙咀Mira Place聖誕樂園＋iSQUARE 5米高聖誕萌犬裝置 新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

不懂消費者心理等如浪費預算？電商4大行銷術助你提升業績新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」 新文章
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《換乘真愛》：愛，在永恆之前選擇一次
人氣文章

Art & Living Feature

12月藝文地圖：療癒心靈《經行頌缽》、林家棟主演《等待果陀》、法國電影節《五時到七時的琪奧》 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
胃癌警示｜90後女生無胃痛卻確診晚期，2個不起眼症狀竟是警號
人氣文章
機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊
人氣文章
失智症警示｜70歲布斯韋利士病情惡化，家人決定死後捐腦作科學研究
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2025 21:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/12/2025
瑞銀 | 全球億萬富豪總財富15.8萬億美元，亞太區增幅居全球之首
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

與那國島陷阱——日本向中國拋出的戰爭誘餌

04/12/2025 16:33

大國博弈

定期存款 | PAObank新客一個月港元定存享18厘爆息優...

03/12/2025 16:31

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區