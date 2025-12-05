  • 會員
開市Go | 哈塞特揚言美本月降息，內地規範外賣平台，信達生物達成重磅合作

05/12/2025

要聞盤點

 

1、美股在聯儲局下周議息會議前夕表現審慎，三大指數收市基本持平。儘管最新出爐的就業數據顯示勞動力市場依然強韌，為聯儲局的利率路徑增添變數，但科技股的韌性支撐納指逆市上揚。道指收市跌31.96點，或0.07%，報47850.94點；標普500指數升7.4點，或0.11%，報6857.12點；納指升51.04點，或0.22%，報23505.14點。中國金龍指數升30點。

 

2、美國勞工部公布上周新領失業救濟金人數降至19.1萬人，創2022年9月以來最低水平。

 

3、白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，聯儲會下周降息25基點已形成共識。

 

4、日本政府主要官員據悉不會阻撓央行12月加息，加息可能性提高。日經期貨截至上午7時55分上升42點。

 

5、俄羅斯總統普京拒絕接受和平計劃部分內容，烏克蘭特使將赴美參與新一輪會談。

 

6、美國政府未償還債務規模首破30萬億美元，自2018年以來增長逾一倍。

 

7、中國市場監管總局發布《外賣平台服務管理基本要求》推薦性國家標準，促銷成本不得轉嫁商戶或配送員。

 

8、中國人民銀行公告，2025年12月5日將開展總額1萬億元人民幣買斷式逆回購操作，期限3個月。

 

9、據《中國日報》，牛津經濟研究院東北亞首席經濟學家王蕊指出中央經濟工作會議將聚焦穩消費與民營經濟政策，明年或延續寬鬆財政與貨幣政策組合。

 

10、美國對沖基金Engineers Gate據悉計劃在香港開設辦事處，最早於第一季度中期投入運營。

 

11、Meta執行長扎克伯格據悉計劃削減元宇宙項目預算至多30%，最早明年1月裁員。

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？

即時重點新聞

05/12/2025 09:23  恒指低開102點報25833穿10天線，創科實業領跌，科技股低開

05/12/2025 09:20  《新股掛牌》天域半導體首掛開市狂插三成半每手蝕足千元，超購僅約60倍

05/12/2025 08:46  【宏福苑大火】地產建設商會最快今日開會，商討是否工地全面禁煙

05/12/2025 09:37  《異動股》趣致集團飆9%，與迪拜統治家族訂戰略合作推進AI娛樂項目

05/12/2025 09:04  《盤前攻略》美股反覆走軟，恒指夜期黑期齊跌恒指未明朗

05/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒８億元，買盈富基金沽騰訊

05/12/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】大摩升平保目標近三成，中銀削多隻蘋概股目標

05/12/2025 09:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２９，一個月拆息上日報３﹒０３％

生活
人氣文章

搵食地圖

聖誕自助餐2025︱港麗酒店早鳥75折＋半自助晚餐生蠔放題＋Brunch任飲香檳＋聖誕老人會面
人氣文章

搵食地圖

【獨家95折優惠】自家煮二人浪漫聖誕晚餐提案＋龍蝦珍寶蟹火鍋派對美食新文章
人氣文章

熱話 Feature

Kobo年度電子書排行榜2025︱《持續買進》暢銷冠軍，《我所看見的未來》及心理勵志書籍熱銷新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

國際級室內設計展Maison&Objet回歸：3大核心展區，沉浸式空間體驗、永續創新、跨文化美學 新文章
人氣文章

Beauty Feature

冬日乾燥來襲！4大秋冬身體護理，香氛儀式感與敏感肌的溫柔呵護！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、乳鴿土鍋飯、蟬衣花膠，日藉職人匠心盛宴
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌飲食警示｜5種常見早餐藏健康風險，女士食蛋過量患癌死亡率高3.2倍
人氣文章
補充劑須知｜營養師揭5大保健品飲食禁忌，薑黃素配搭1藥恐致胃出血
人氣文章
食用安全｜用錯1種廚具惹禍　女子體內永久化學物PFAS超標慘患肝癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2025 10:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2025 09:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
