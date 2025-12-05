開市Go | 哈塞特揚言美本月降息，內地規範外賣平台，信達生物達成重磅合作
05/12/2025
要聞盤點
1、美股在聯儲局下周議息會議前夕表現審慎，三大指數收市基本持平。儘管最新出爐的就業數據顯示勞動力市場依然強韌，為聯儲局的利率路徑增添變數，但科技股的韌性支撐納指逆市上揚。道指收市跌31.96點，或0.07%，報47850.94點；標普500指數升7.4點，或0.11%，報6857.12點；納指升51.04點，或0.22%，報23505.14點。中國金龍指數升30點。
2、美國勞工部公布上周新領失業救濟金人數降至19.1萬人，創2022年9月以來最低水平。
3、白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，聯儲會下周降息25基點已形成共識。
4、日本政府主要官員據悉不會阻撓央行12月加息，加息可能性提高。日經期貨截至上午7時55分上升42點。
5、俄羅斯總統普京拒絕接受和平計劃部分內容，烏克蘭特使將赴美參與新一輪會談。
6、美國政府未償還債務規模首破30萬億美元，自2018年以來增長逾一倍。
7、中國市場監管總局發布《外賣平台服務管理基本要求》推薦性國家標準，促銷成本不得轉嫁商戶或配送員。
8、中國人民銀行公告，2025年12月5日將開展總額1萬億元人民幣買斷式逆回購操作，期限3個月。
9、據《中國日報》，牛津經濟研究院東北亞首席經濟學家王蕊指出中央經濟工作會議將聚焦穩消費與民營經濟政策，明年或延續寬鬆財政與貨幣政策組合。
10、美國對沖基金Engineers Gate據悉計劃在香港開設辦事處，最早於第一季度中期投入運營。
11、Meta執行長扎克伯格據悉計劃削減元宇宙項目預算至多30%，最早明年1月裁員。
【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票