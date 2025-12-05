新股掛牌 | 遇見小麵首掛較招股價低近29%，預製菜風波受壓每手蝕1020元

遇見小麵(02408)今日首掛，開報5元，較招股價7.04元低29%，以每手500股計，不計手續費，每手蝕1020元。

「中式麵館第一股」遇見小麵最終發售價每股H股7.04元，香港公開發售部分共有約6.1萬人申請，超額認購約424.97倍，認購一手500股H股的2.2萬人中有448人獲配股份，分配比率2%，認購20萬股方穩獲一手。昨日輝立暗盤收報6元，比定價跌14.8%，一手帳面虧損520元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉486.8萬股，共有142人申請，各獲6500股，分配比率0.13%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購3.99倍。該集團招股集資約6.85億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

遇見小麵一直被網友質疑和西貝一樣是預製菜，《新浪財經》旗下《BUG》欄目報道引述遇見小麵前員工透露，「確實80%都是預製，比如雜醬、擂椒等，一包包倒出來即用，餃子也是速凍的」。報道更指，遇見小麵官方客服也證實了預製菜的說法，該客服向記者直言，加盟遇見小麵不需要準備菜刀、案板等常見廚具，「只要準備剪刀和微波爐即可」，而「食材都是統一配套供應的」，該客服還稱，為防止被消費者看到而影響形象，「不會採用全開放明廚，會進行部分遮擋」。

天域半導體首掛開市狂插三成半每手蝕足千元，超購僅約60倍

天域半導體(02658)今日首掛，開報38元，較招股價58元低34.5%，以每手50股計，不計手續費，每手蝕1000元。

天域半導體公布，香港公開發售部分共有約4.55萬人申請，超額認購約59.63倍，認購一手50股H股的約1.9萬人中有1895人獲配股份，分配比率10%，認購1500股方穩獲一手。該集團於今日上午9時掛牌上市，最終發售價每股H股58元。昨日輝立暗盤收報49.34元，比定價跌14.9%，一手帳面虧損433元。

該集團指，「頂頭槌飛」涉150.35萬股，共有8人申請，各獲1.905萬股，分配比率1.27%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購1.47倍。該集團招股集資約17.44億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

撰文：經濟通市場組

