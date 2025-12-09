港股 | 股市前瞻 | 大市續陰跌專家指明恒指防守點位 H200晶片復供利AI基建股

港股開市未明朗，盤中有色、內房、內需、晶片及科技股集體下跌，拖累恒指明確轉跌，半日跌215點或0.8%，報25549點，創11月24日以來新低，主板成交近1078億元。恒生中國企業指數報8981，跌101點或1.1%。恒生科技指數報5587，跌74點或1.3%。

阮子曦：美日議息因素料已反映

港股成交偏低漸見頹勢，昨日恒指跌超過300點觸及100天線後，今早未見反彈，反而進一步再跌超過200點，若以昨日收市計，約逾900份對應期指張數街貨量的恒指牛證被打靶。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，目前恒指最重要守穩25200，該位為過去10月及11月連續兩個月的重要支持，假如跌穿便會令恒指出現跌浪，支持位將下移至24500，故25200對撐穩後市有關鍵作用。他分析指，近期其實並沒有特別利淡消息，但港股都維持陰跌走勢，料為資金換籌碼影響，他預期在美國聯儲局議息後，恒指都能守穩25200，因為除了市場已預期今次減息0.25厘外，同時已預期明年減息兩次共0.5厘，只看執行時間，如整體都符合預期將未有進一步拖低港股要素。

至於更為不明朗的日本加息因素，市場憂慮加息後將引發日圓套息交易拆倉潮，不過阮子曦認為近期已差不多反映了相關預期，參考比特幣價近日已止跌喘穩，預期資金對日圓波動帶來的後續風險已提早準備，預期相關套息交易拆倉已近乎完成，預計日本央行落實加息當日對市況影響會較輕。但他強調，如果日本央行議息後聲明提及會於之後再加息，因為市場現時並未預期，如此一來市況便有機會出現大幅波動。

H200晶片助華發展AI，待中方釋除疑慮

美國總統特朗普在其社交網站Truth Social公布，已親自通知英偉達准許向中國出口H200晶片，並稱已得到「習主席積極的回應」，而相關H200收入的25%將支付給美國。阮子曦表示H200比起早前的H20，甚至H100都更為先進，雖然仍不及Blackwell系列，但H200比起整體中國普及使用的國產晶片更為優勝。他預期H200對中國政府及科技企業都有吸引力，用與不用只在乎內地有關當局對英偉達晶片是否仍存有疑慮。

因應早前特朗普批准H20晶片供華，但最終內地以國家安全為由禁指數據中心等科技企業使用H20晶片。阮子曦認為比起H20的落後不同，H200的運算速的確不差，雖然中國國內已有比其實更優勝的晶片，但仍未能成功量產至廣泛應用，故若H200獲准在中國境內應用，對AI或數據中心行業而言一定能馬上提升數據運算速度，如何都比現時國內的運算情況有所提升，故現時在美方開出條件後，僅待中國當局回應。

阮子曦認為現時消息出現後對數據中心或雲計算類股份一定有利好作用，後續則要視乎內地當局會否接受。如要有實際利好，則要看個別企業，或英偉達方面公布H200出口至中國的貨量，便有機會對雲計算個股帶來實際利好。港股AI基建概念股今早一度急升，惟盤中隨大市升幅收窄，萬國數據(09698)升4.1%，報35.58元，暫連升4日累計升幅9.48%，金山雲(03896)升1.78%，報6.3元。

