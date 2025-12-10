異動股 | 萬國數據回吐近2%雲端股受挫，據報內地限制採購英偉達H200

萬國數據(09698)現價跌1.7%，報34.42元，該股成交約58萬股，涉資2017萬元。

美國總統特朗普本周宣布，華府將允許英偉達（Nvidia）(US.NVDA)向中國出口其較先進的H200人工智能（AI）芯片。但據英國《金融時報》引述消息人士表示，中國政府仍將限制對該晶片的進口量及使用，部分原因是北京政府一直在努力擺脫對美國技術的依賴，並推動本土AI晶片的研發。研究機構Counterpoint合夥人Neil Shah形容，「儘管美國政府增加收入的大門已經大開，但戰略列車已經開走了」。

特朗普早前稱，英偉達現在可以向「獲准客戶」交付H200晶片，前提是美國政府獲得銷售收入的25%分成，同樣的方案也將適用於超微半導體（AMD）(US.AMD)、英特爾（Intel）(US.INTC)和其他美國公司。特朗普亦說，中國國家主席習近平對美方該項提議作出了積極回應。

AI概念概念股受壓；金山雲(03896)跌2.5%，報6.12元；金蝶國際(00268)跌0.6%，報13.59元；明源雲(00909)跌1.6%，報3.03元；雲迹(02670)跌9.8%，報151.2元；惟雲知聲(09678)升2.2%，報483.6元。

現時，恒生指數報25282，跌151點或跌0.6%，主板成交超過289億元。國企指數報8876，跌59點或跌0.7%。恒生科技指數報5515，跌39點或跌0.7%。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情