港股 | 午市前瞻 | 李寧頻增持支撐私有化憧憬 惟專家體品心水另有其股

內地11月全國居民消費價格同比上漲0.7%，符合市場預期，漲幅較10月擴大0.5個百分點，創2024年2月以來21個月新高，但實際上內地需求仍然疲弱，CPI同比上升因受惠低基數效應及部分食品價格上漲，環比來看反而下降0.1%，為今年6月以來5個月新低。港股在美聯儲議息前經歷三連跌，恒指半日報25325，跌109點或0.4%，主板成交超過957億元。恒生中國企業指數報8890，跌45點或0.5%。恒生科技指數報5516，跌37點或0.7%。

（Shutterstock圖片）

黃偉豪：來年儲局減息路向切忌過分樂觀

日前恒指輕微彈上26000後隨即引來回吐壓力，今早維持頹勢，半日計連跌第三個交易日。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，大市本月以來明顯偏淡靜，主要全年已累積升幅，臨近年尾主要以獲利結算為主，同時觀望來年環球經濟格局，以至內地政策方向，令市況充斥觀望氣氛。不過他坦言近日大市再轉弱，連100天線都失守，支持位下移至上兩個月低位約25100附近。

美國聯儲局正在議息，並將於本港時間周五公布議息結果。黃偉豪指市場早有預期減息0.25厘，相對上更為關注來年減息路向，變相是次的點陣圖以及會後聲明會更為受到關注。

市場目前預期聯儲局明年減息兩次合共減息0.5厘，同時因應聯儲局主席繼任熱門人選哈塞特為美國總統特朗普「欽點」的鴿派大將，市場對明年減息次數或多於預期有所憧憬。但黃偉豪坦言相關預期成真機會僅一半半，因他認為雖然鴿派主席的確有利推動減息，但始終聯儲局利率決策由投票決定，不能單憑一人決定便能減息。同時他指出，今年內金屬價格飆升，除貴金屬的黃金與白銀之外，應用更高的銅等有色金屬價格一樣水漲船高，認為這有機會由上而下推高通脹，變相限制美國減息空間，故不應對聯儲局鴿派路向過份憧憬。

非凡領越增持支撐私有化憧憬，有利股價

李寧本人控股的非凡領越(00933)上周四場內進一步增持李寧(02331)合共1916.3萬股，佔約0.74%股權，每股均價16.8元，涉資3.2億元；此後非凡領越對李寧持股量由13.53%升至14.27%。回顧去年3月早有傳聞指李寧本人有意對李寧提出私有化，帶動股價一度急升，隨後李寧方面半時指「現階段沒有任何私有化計劃可以透露」，至今年半以來非凡領越不時增持李寧，令私有化傳聞一直甚囂塵上。

黃偉豪指出，市場對李寧提出私有化一直有憧憬。不過牌面上私有化難度非常高，因為至今非凡領越持股數量太低，短期內提出私有化機會並不高，但只要非凡領越維持增持步伐，對李寧股價亦有一定幫助。

安踏多品牌有利出海戰，惟憂Puma買貴令股價波動

雖有「體操王子」增持撐價，不過黃偉豪自己在體育用品板塊上並非首選李寧，他則較為看好安踏(02020)。他解釋，近日市場對安踏收購Puma傳聞不大看好，認為會進一步削弱公司緊縮的現金流，令短期股價較為反覆；不過他認為安踏一直維持多品牌策略，在出海市場上一定會比其餘國內品牌優勝，尤其內需板塊過去一年以來已大幅跑輸大市，在內地政策有意推動下，安踏在內整個內需板塊都值得期待。

李寧股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

安踏股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情