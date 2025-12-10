  • 會員
內銀股 | 政治局會議預告明年續實施寬鬆幣策，內銀股價連日調整應如何部署？

10/12/2025

　　中央政治局會議近日召開，其中提到明年會繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，市場憂慮息口再下調影響銀行利息收入，此前強勢的內銀股包括工商銀行(01398)(滬:601398)及建設銀行(00939)(滬:601939)周一(8日)齊急跌3至4%，近兩日繼續偏軟。不過，近日多隻內銀齊發布A股半年度分紅派息實施公告，中期分紅總額按年增2.55%至逾2600億元人民幣，有券商指內銀攻守兼備，或可趁回調吸納，應如何部署？

 

（Shutterstock圖片）

 

中央政治局會議：明年繼續實施更積極財策和適度寬鬆幣策

 

　　中共中央政治局周一(8日)召開會議，分析研究2026年經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。

 

　　會議又指，要堅持內需主導，建設強大國內市場；更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

 

（Shutterstock圖片）

 

上市內銀中期分紅總額逾2600億人幣　按年增2.55%

 

　　近日，工商銀行及農業銀行(01288)(滬:601288)同步發布A股半年度分紅派息實施公告，明確現金紅利發放日均為12月15日；此前，中國銀行(03988)(滬:601988)及建設銀行已於12月5日披露派息安排。公告顯示，工商銀行本次分紅金額為503.96億元(人民幣，下同)，其中A股分紅為381.23億元；農業銀行本次分紅金額為418.23億元，其中A股分紅為381.50億元；中國銀行本次分紅金額為352.50億元，其中A股分紅為261.02億元；建設銀行本次分紅金額為486.05億元，其中A股分紅為39.36億元。另外兩家國有大行交通銀行(03328)(滬:601328)及郵儲銀行(01658)(滬:601658)也通過H股發布公告，本次半年度分紅分別為每10股1.563元及每10股1.230元。

 

　　據21世紀經濟報道，目前已有26家銀行宣布具體的利潤分配方案，平均分紅率為24.9%，合計分紅金額2645.66億元，較去年增長2.55%。Wind數據也顯示，截至12月8日，共有32家A股上市銀行宣布或擬實施2025年中期或三季度分紅，較2024年增加8家，其中9家為首次實施；26家銀行已披露具體利潤分配方案，合計派息金額2645.66億元，同比增長2.55%，平均分紅率24.9%。

 

華福證券：內銀攻守兼備　兼具估值修復+紅利收益雙重邏輯

 

　　國盛證券認為，中期分紅方案集中落地，顯示上市銀行盈利穩定性與資本充足韌性兼具；在監管持續引導提高投資者回報的背景下，高分紅政策既提振市場信心，也強化了銀行板塊在低利率環境下的防禦價值與中長期配置吸引力。

 

　　華福證券則指，上市銀行整體保持30%以上現金分紅率，部分銀行進一步提升分紅比例，凸顯對股東回報的重視；在低估值、高股息特徵下，銀行板塊攻守兼備，兼具「估值修復+紅利收益」雙重邏輯。

 

外資密集調研及加倉A股銀行　專家：低利率環境下稀缺性凸顯

 

　　另外，寧波銀行(深:002142)日前發布的投資者關係活動記錄顯示，公司於12月2日接受Foresight Fund、BOCI Prudential Asset Management、Gaoyi Asset Management等機構調研，其中包括1家基金、6家外資機構。近期外資對A股銀行板塊的關注度確顯著升溫。Wind數據顯示，自11月1日至12月6日，外資機構調研銀行次數達63次，去年同期為23次。而今年三季度的外資持股前十中，有7家是上市銀行。有內媒引述蘇商銀行特約研究員付一夫指，外資當下密集調研銀行股，核心是宏觀環境與策略需求的雙重驅動。在宏觀層面，中國經濟穩中有進，前三季度GDP增長5.2%，為銀行業資產質量穩定提供基礎，而全球部分市場財政寬鬆推高債券收益率，銀行股成為對沖相關風險的優質標的。

 

　　除了調研，外資也在真金白銀加倉銀行股。今年9至11月，法國巴黎銀行增持南京銀行(滬:601009)1.28億股(佔總股本1.04%)，年內累計增持超2.36億股。付一夫表示，銀行股作為高股息、低波動板塊，在低利率環境下稀缺性凸顯，其股息率顯著高於國債收益率，契合外資長期配置需求。同時，人民幣匯率企穩與銀行業對外開放深化，降低了外資投資的匯率風險與市場准入門檻。此外，國有大行資本補充等政策落地，緩解了行業再融資擔憂，進一步增強了外資對銀行板塊的信心。

 

浙商證券：明年經濟增長有望實現開門紅　銀行核心營收料改善

 

　　另浙商證券發表研報指，2026年作為「十五五」開局之年，經濟增長有望實現開門紅，寬貨幣和緊信用的貨幣基調可能保持不變。從經營基本面看，銀行核心營收有望改善，營收利潤增速有望穩步提升。預計2025年、2026年上市銀行歸母淨利潤增速分別為1.8%、2.7%，營收增速分別為1.2%、2.8%，均較2025年前三季度呈現緩步提升態勢。節奏上，預計2026年全年利潤增速有望逐季度回升，主要得益於息差拖累同比改善。

 

　　東方金誠相關分析人士指，政策預期將從規模增長、息差穩定、業務多元化、風險管控等方面推動銀行業高質量發展，提升行業整體經營效益和抗風險能力。

 

李偉傑：美料續減息內銀開始吸引　建行7.5元可先買第一注

 

（李偉傑）

 

　　天風國際李偉傑認為，內銀股開始吸引，其實不見很大的負面消息。雖然貨幣政策偏向寬鬆，而內地存款息率本身已很低，即使再減息受影響也不太大，但始終市場覺得息口有機會再下調，令銀行淨息差或利息收入受壓，此為近期政策上的風口。外圍消息方面，美國10年期債息近期已重上4.18厘的偏高水平，始終它可被視為無風險投放，其債息率有一定指標性作用，若它挨近4.2厘，而內銀股價處於高位時只稍高於5厘息，吸引力會降低，資金面短暫會受影響。當然，美國往後會再減息，本周就有九成機會減，跟著要看明年減息次數預期，都會令內銀股有機會反彈，若美國明年再有3至4次減息，會紓解內銀資金壓力。若息口方面以美國減息為主，內銀現階段有5.5至5.7厘股息率開始變得吸引。

 

　　而在一眾內銀股中，李偉傑建議揀買四大行，但農行股息率僅4.7厘，相比其餘三間偏低。若計股價變幅及股息吸引力，可揀建行，建行過去股價有一定波動性，股息率也有5.7厘，預期有5.5厘，雖則要徵收10%股息稅，但還有約5.2厘息仍算吸引，於7.5元附近可開始考慮第一注吸納。

 

　　內銀股今日普遍下跌，建行跌0.53%收報7.57元，工行跌0.65%報6.08元，中行跌0.23%報4.39元，農行跌0.18%報5.7元，交行跌0.71%報7.01元，郵儲行跌0.57%報5.23元，招行(03968)跌3.08%報50.4元，民生銀行(01988)跌1.91%報4.1元，中信銀行(00998)跌0.14%報6.98元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

