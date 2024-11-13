【FOCUS】沃爾茲、馬斯克擔重任，「侵侵2.0」黑雲壓頂

美國總統權力交接倒數70天，「侵侵2.0」團隊要員陸續揭盅。除了現任佛州參議員魯比奧（Marco Rubio）的國務卿提名有待正式確認，最矚目的當屬任命國會山「頭號對華鷹派」沃爾茲（Mike Waltz）為白宮國家安全顧問，以及由「鋼鐵俠」馬斯克擔綱「政府效率部」。

心腹+軍師，信正與中國冷戰

明年1月20日將再次入主白宮的特朗普，隨著多個要職提名人選陸續揭盅，相比8年前的「1.0」任期，「絕對忠誠」、「同聲同氣」顯然是遴選的不二法則。

榮休陸軍上校、現任佛州眾議員沃爾茲，將擔任特朗普的「心腹+軍師」角色的國安顧問。(AP)



其中，身兼總統「心腹+軍師」角色的國安顧問一職，花落榮休陸軍上校、現任佛州眾議員沃爾茲。跟時常直言不諱批評中國的「佛州幫」魯比奧不相仲伯，沃爾茲早在2021年就明言，「相信我們正與中國冷戰」，並提出議案敦促美國抵制2022北京冬奧。



就在上月底，他出席智庫大西洋理事會的論壇時最新稱，美國「從未遇到過（中國）這樣的對手－－經濟跟我們匹敵，控制如此多的基本生產要素，擁有規模更大的海軍和太空發射力量。」強調有必要關注中國威脅，因為「他們的威懾形式不限於坦克、飛機、船舶，而在港口、管道、電網和供水。」

不滿「美國例外論」遭蔑視

如同特朗普的副手萬斯，曾以一本《鄉下人悲歌（Hillbilly Elegy）》呈現自己作為普通人的奮鬥敘事，沃爾茲同樣著有一本自傳式的《殘酷真相：像綠色貝雷帽一樣思考和領導（Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret）》，講述自己27年軍旅生涯的心得。

沃爾茲在自傳式著作中，明言對對愈來愈多人蔑視「美國例外論」感到困惑和憤怒。



值得留意的是，他在書中披露，對愈來愈多人蔑視「美國例外論」和美國人的優勢，感到困惑和憤怒，直指這些是拜學術界、傳媒、荷里活、體育界、企業界等內部滲透和影響（infiltrate and influence from the inside）所賜。而此跟特朗普高舉反對蔓延於學界、傳媒界、娛樂界的覺醒主義、自由主義大旗不謀而合。

政府效率部誓削「愚蠢支出」

若論如何從根源撥亂反正，馬斯克擔綱的「政府效率部」勢當大任。特朗普周三（13日）聲明就指，該部門對「拯救美國」運動至關重要。削除官僚主義、減少浪費支出、重組聯邦機構，何解被特朗普形容為可媲美二戰研發首枚核武的「曼哈頓計劃」？

特朗普周三聲明指，「政府效率部」對「拯救美國」運動至關重要。

看看馬斯克明言，「政府效率部」的所有行動都將在網絡公布，並呼籲公眾報告所有「由納稅人支付的最瘋狂愚蠢的支出」，X儼然已成一個大型「篤灰」平台。舉報對象包括－－用於巴基斯坦性別研究、令潮人戒煙的另類音樂研究、變性猴子愛滋病病毒研究等的資金，以及大量過期授權撥款和未對賬交易支出等。



此外，對於被稱為「左翼堡壘」的大學，有人建議馬斯克削減對戲劇、音樂、文科等學位的聯邦補貼。而特朗普在競選時正正提出，建立一所免費的線上大學American Academy，與現有大學競爭。而特朗普的死敵、陷入收視率困境的CNN亦醞釀裁員數百人。



橫掃白宮、參眾兩院的「特朗普黨」，挽起袖子大幹一場的架勢，於內於外，都黑雲壓頂。

撰文:金子安

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