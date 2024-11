【FOCUS】沃爾茲、馬斯克擔重任,「侵侵2.0」黑雲壓頂

美國總統權力交接倒數70天,「侵侵2.0」團隊要員陸續揭盅。除了現任佛州參議員魯比奧(Marco Rubio)的國務卿提名有待正式確認,最矚目的當屬任命國會山「頭號對華鷹派」沃爾茲(Mike Waltz)為白宮國家安全顧問,以及由「鋼鐵俠」馬斯克擔綱「政府效率部」。

心腹+軍師,信正與中國冷戰

明年1月20日將再次入主白宮的特朗普,隨著多個要職提名人選陸續揭盅,相比8年前的「1.0」任期,「絕對忠誠」、「同聲同氣」顯然是遴選的不二法則。

榮休陸軍上校、現任佛州眾議員沃爾茲,將擔任特朗普的「心腹+軍師」角色的國安顧問。(AP)



其中,身兼總統「心腹+軍師」角色的國安顧問一職,花落榮休陸軍上校、現任佛州眾議員沃爾茲。跟時常直言不諱批評中國的「佛州幫」魯比奧不相仲伯,沃爾茲早在2021年就明言,「相信我們正與中國冷戰」,並提出議案敦促美國抵制2022北京冬奧。



就在上月底,他出席智庫大西洋理事會的論壇時最新稱,美國「從未遇到過(中國)這樣的對手--經濟跟我們匹敵,控制如此多的基本生產要素,擁有規模更大的海軍和太空發射力量。」強調有必要關注中國威脅,因為「他們的威懾形式不限於坦克、飛機、船舶,而在港口、管道、電網和供水。」

不滿「美國例外論」遭蔑視

如同特朗普的副手萬斯,曾以一本《鄉下人悲歌(Hillbilly Elegy)》呈現自己作為普通人的奮鬥敘事,沃爾茲同樣著有一本自傳式的《殘酷真相:像綠色貝雷帽一樣思考和領導(Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret)》,講述自己27年軍旅生涯的心得。

沃爾茲在自傳式著作中,明言對對愈來愈多人蔑視「美國例外論」感到困惑和憤怒。



值得留意的是,他在書中披露,對愈來愈多人蔑視「美國例外論」和美國人的優勢,感到困惑和憤怒,直指這些是拜學術界、傳媒、荷里活、體育界、企業界等內部滲透和影響(infiltrate and influence from the inside)所賜。而此跟特朗普高舉反對蔓延於學界、傳媒界、娛樂界的覺醒主義、自由主義大旗不謀而合。

政府效率部誓削「愚蠢支出」

若論如何從根源撥亂反正,馬斯克擔綱的「政府效率部」勢當大任。特朗普周三(13日)聲明就指,該部門對「拯救美國」運動至關重要。削除官僚主義、減少浪費支出、重組聯邦機構,何解被特朗普形容為可媲美二戰研發首枚核武的「曼哈頓計劃」?

特朗普周三聲明指,「政府效率部」對「拯救美國」運動至關重要。

看看馬斯克明言,「政府效率部」的所有行動都將在網絡公布,並呼籲公眾報告所有「由納稅人支付的最瘋狂愚蠢的支出」,X儼然已成一個大型「篤灰」平台。舉報對象包括--用於巴基斯坦性別研究、令潮人戒煙的另類音樂研究、變性猴子愛滋病病毒研究等的資金,以及大量過期授權撥款和未對賬交易支出等。



此外,對於被稱為「左翼堡壘」的大學,有人建議馬斯克削減對戲劇、音樂、文科等學位的聯邦補貼。而特朗普在競選時正正提出,建立一所免費的線上大學American Academy,與現有大學競爭。而特朗普的死敵、陷入收視率困境的CNN亦醞釀裁員數百人。



橫掃白宮、參眾兩院的「特朗普黨」,挽起袖子大幹一場的架勢,於內於外,都黑雲壓頂。

撰文:金子安

