  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵謀終極「待價而沽」

12/08/2025

　　一個半世紀前，沙皇以720萬美元賣了阿拉斯加；周五（15日）在這一曾經的俄羅斯海外飛地，特朗普又擬以何代價賣了烏克蘭，最大化美國利益？除了拉攏普京、分化歐洲，更有潛在的俄製稀土、北極航道，乃至他心心念念的諾獎。而對普京而言，只要擺出姿態，將澤連斯基置於對「和平」說不的位置，已算不枉此行，若達另兩大目的，更是Bonus。

 

勢贈「和平締造者」高帽

 

　　繼成功斡旋泰國－柬埔寨、阿美尼亞－阿塞拜疆之後，特朗普3天後將再出馬調停俄烏。在莫斯科堅拒烏克蘭/歐洲代表在場的氛圍下，普京勢向他送上「和平締造者」的高帽，甚至重溫美蘇當年並肩對抗納粹的友情歲月。

 

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

上一次「特普會」要追溯到2019年的G20峰會 (AP)

 

　　在英、法、德、意、歐盟等周日（10日）聯合發表聲明，強調「外交解決方案必須保護烏克蘭和歐洲的重要安全利益」後，特朗普周一（11日）淡化「特普會」達成協議的可能，稱會面僅是「試探性」。

 

奪頓湼茨克，不排除換地

 

　　何解？關鍵就在普京的要價，他上周向到訪克里姆林宮的白宮特使維特科夫明言，基輔須從烏東的頓湼茨克地區全面撤軍（烏軍目前控制當地約三分之一）。此要求的背後玄機是，烏克蘭自2014年頓巴斯戰爭起，就持續以鋼筋混凝土工事、戰壕、地雷等在當地北部修築堅固防線，此正正是俄羅斯自去年以來，一直未能有效向烏克蘭縱深推進，並陷入消耗戰的主因。倘若烏軍不戰而撤，意味一旦普京反悔，俄軍將向西直搗第聶伯羅，進而進逼基輔。

 

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

頓湼茨克地區隨處可見成排的龍牙狀反坦克障礙物 (AP)

 

　　不過，從普京的親密盟友、白俄羅斯總統盧卡申科罕有稱，目前俄佔的扎波羅熱和赫爾松地區「歷史上屬於烏克蘭」，似間接印證了特朗普上周放風的俄烏「領土交換」。

 

「分治」歐洲，待價而沽

 

　　回顧歷史，大型戰爭鮮有因和平協議而終結，普京願意赴阿拉斯加晤特朗普，除了白令航線不經任何「敵對」第三國領空、美國非國際刑事法院（去年對普京發出逮捕令）締約國之外，最重要的盤算亦並非「和平」，而是第一層面，將戰爭之過諉以烏克蘭；第二層面，尋求俄美「分治」歐洲潛規則；第三層面，強化自身在中美博弈之間的待價而沽。

 

美俄峰會 | FOCUS | 烏克蘭僅「頭盤」，普京晤侵侵三大盤算

特朗普對北極高緯度地區航道、油氣資源垂涎已久，令俄羅斯在北極的軍事存在成為普京的籌碼之一。(AP)

 

　　蓋洛普7月最新民調就顯示，僅24%的烏克蘭受訪者支持戰鬥到最後勝利，遠低於2022年時的73%。一旦普京的方案（例如領土交換、停火、不尋求政權更迭）遭基輔拒絕，即可將澤連斯基置於對「和平」說不的位置。

 

　　此外，從特朗普對北極高緯度地區航道、油氣資源垂涎已久，以及近日大讚俄羅斯稀土是潛在的貿易對象看，克格勃出身的普京自然深諳博弈之道。烏克蘭將是美俄峰會的「主菜」或僅屬「頭盤」？答案很快揭盅。

 

撰文：金子安

【你點睇？】美俄峰會即將舉行，你認為特朗普能否促成普京停火？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00244

先施

0.335

異動股

00966

中國太平

17.860

異動股

00139

小魚盈通

0.025

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00244 先施
  • 0.335
  • 00966 中國太平
  • 17.860
  • 00139 小魚盈通
  • 0.025
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.108
  • 08417 大地教育
  • 0.017
股份推介
  • 00636 KLN
  • 8.510
  • 目標︰$9.30
  • 01478 丘鈦科技
  • 13.540
  • 目標︰$16.00
  • 01979 天寶集團
  • 2.020
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 103.000
  • 目標︰$125.00
  • 02382 舜宇光學科技
  • 77.450
  • 目標︰$83.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 71.600
  • 00005 滙豐控股
  • 100.200
  • 00700 騰訊控股
  • 559.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.700
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 38.680
  • 目標︰$44.00
  • 06682 第四範式
  • 54.800
  • 目標︰$63.00
  • 01065 天津創業環保股份
  • 4.100
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指二萬五得而復失，炒穩定幣概念復星國際仍有水位

12/08/2025 17:02  港燈中期純利升近6%至10億元，每股份合訂單位派15.94仙

12/08/2025 16:39  聯通中期純利升5%至144.8億人幣，息增至28.41分人幣

12/08/2025 16:59  【企業盈警】東瀛遊料中期應佔綜合溢利按年跌約82%

12/08/2025 17:42  萬洲中期生物公允價值調整前純利升4.5%，派息20港仙

12/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９４﹒５億元，買盈富基金沽快手

12/08/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通升濠賭股最少兩成，花旗看好丘鈦科技股價翻倍

12/08/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９９，一周拆息與上日維持０﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美貿易休戰如期延長，個人消費貸等貼息方案公布新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 美晶片出口再反轉AI股挫晶片股飆，復藥創新葯出海股價升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

康師傅中期多賺兩成惟收入倒退，大行看法分歧股價波動未屆吸納時？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

Foodie What’s On

太古城森林麵包開幕優惠：人氣魚肉燒賣千層酥＋$18手工麻糬+北海道忌廉蛋糕
人氣文章

玩樂 What’s On

九巴全新開篷巴士遊︰復古熱狗白板配色+玻璃天窗，暑假周日小童免費乘搭及快閃禮品
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

性與藝術的關係！人體書法以文字為身體發聲？最初創作因Haters而起？人體書法家瑪莉社長：書法是我抒發的渠道
人氣文章

Beauty

一噴即保濕、抗熱、消暑！Office、手袋必備，6大身體及面部清爽噴霧推介
人氣文章

Art & Living

澳門雙年展2025｜是藝術家也是遊客？專訪香港藝術家白雙全，三日兩夜的新版《谷之旅》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香港學生輔助會寶達幼兒園「中華美德在寶達」嘉年華新文章
人氣文章
心臟病 │ 蔡少芬丈夫51歲張晉自爆心臟病發險喪命：心臟像被巨石壓住！5大風險或致心臟猝死新文章
人氣文章
中暑危機｜上海35°C高溫下，迪士尼「跳跳虎」疑似中暑暈倒，戴頭套送院，引發對樂園制度的批評 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/08/2025 18:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/08/2025
神州經脈 | 中美貿易休戰如期延長，個人消費貸等貼息方案公布
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店級海鮮！

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

12/08/2025 14:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月港元定存息最高6....

10/08/2025 10:55

貨幣攻略

強徵關稅三圖謀，狂人得不償失

08/08/2025 08:10

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處